Sykkelsportens aller, aller sykeste mennesker

PÅ GODT OG VONDT: Baskerne kjenner sin besøkelsestid når sykkelstjernene er i nabolaget. Ivan Basso, her fra en etappe i Pyreneene i 2004, ser ut som han kan styre sin begeistring for publikums engasjement. Foto: AP Photo/Bernard Papon

– Dude, det er utrolig at vi klarte å komme oss gjennom den folkemengden uten å bli drept.

Lance Armstrong var god både på doping og tabloide sitater i sin aktive karriere.

Det samme var den franske klatrekongen Richard Virenque.

– For første gang var jeg redd på sykkelen.

Begge to snakker om den 13. etappen av Touren i 2004, som gikk på baskernes hjemmebane i Pyreneene.

TUNNELSYN: Lance Armstrong hadde mer enn nok med å finne veien gjennom folkemengden på etappe 13 av Touren i 2004. Texaneren kom seg helskinnet gjennom og vant selvsagt på toppen av Plateau de Beille. Foto: AP Photo/Bernard Papon

De oransjekledde og (over)ivrige folkemengdene i de spanske fjellene hadde på det tidspunktet begynt å etablere seg som et fast innslag langs Tour-løypene.

«La marea naranja», ble de kalt. Den oransje bølgen. De ble symbolet på et folkeslag som kjempet for to like viktige ting: sykkelsporten og uavhengighet fra Spania.

Lørdag starter Tour de France i Baskerland. Det har de kun gjort én gang tidligere i sin 120 år lange historie.

ORANGE IS THE NEW BLACK: «Hjemmefansen» blir lett å få øye på når Touren besøker Baskerland i åpningshelgen. Foto: AP Photo/Alvaro Barrientos

De fasjonable strendene i San Sebastián og det ikoniske Guggenheim-museet i Bilbao vil få mye TV-tid denne helgen, men for rytterne vil en helt annen side ved Baskerland være det de sitter igjen med.

– Den beste sykkelfansen i verden

– Jeg inhalerer cannabis i hver eneste bakke i dette rittet, tweetet den nylig pensjonerte verdensmesteren Philippe Gilbert etter en etappe av Baskerland rundt i 2013.

Etappene i Baskerland Lørdag 1. juli: Bilbao-Bilbao 182 km Søndag 2. juli: Vitoria-San Sebastián 208,9 km Mandag 3. juli: Amorebieta-Bayonne 193,5 km

Spanias noe avslappede forhold til marihuana har fått mang en syklist til å frykte en uforskyldt positiv dopingtest etter et besøk til regionen nordøst i landet.

Å sykle gjennom en tunnel av mennesker har sine sider, men nevnte Gilbert er en av utallige profiler som har trukket frem baskerne som sykkelsportens kanskje fremste supportere.

- Den beste sykkelfansen i verden, er vitnesbyrdet til slovenske Primoz Roglic.

- Baskerne er de mest høylytte og de mest interesserte, hevder britiske Mark Cavendish.

KUN FOR DE UTVALGTE: Euskaltel-Euskadi var lenge sykkelsportens svar på fotballens Athletic Club de Bilbao; et lag der kun baskere fikk sykle. Laget la ned driften etter 2013-sesongen. Foto: Jaime Rena/AFP

Ironisk nok for et folkeslag som mer enn noe annet er kjent for å være patrioter på sin hals og har kjempet for selvstendighet i århundrer, er sykkelfansen kjent for å være det motsatte.

De heier ikke kun på sine egne. I god Lillehammer 1994-stil, heies det like mye på første – som sistemann. Alle skal med.

Som Cavendish påpeker, er lidenskapen bare én side av det. En annen er kunnskapen.

I sykkelsportens ubestridte hjemland, Frankrike, kan man finne folk på butikken som snakker om sykling, men sjansen er stor for at kunnskapen begynner og stopper med Tour de France. I Italia snakkes det gjerne mer om fordums storheter enn om dagens beste menn.

Blant de 2,2 millioner innbyggerne i det spanske Baskerland er mitt klare inntrykk at kunnskapen er dypere. Det resulterer igjen i at respekten for rytterne er stor. Heldigvis.

Det finnes altfor mange grelle eksempler i Touren på innpåslitne publikummere som velter ryttere på vei opp fjellsider, men få av disse finner sted i Baskerland.

DEN ENE GANGEN DET GIKK GALT: Lance Armstrong hektet styret sitt inn i en tilskuers handlepose og dro med seg baskerhåpet Ibán Mayo i asfalten i Pyreneene i 2003. Jan Ullrich kom seg akkurat unna. Heldigvis hører episoder som dette sjeldenhetene til. Foto: Eric Gaillard

Guds lag

Lidenskapen og kunnskapen, samt nesten hundre år med toppryttere fra regionen, gjør at Baskerland alltid er med i diskusjonen når man skal identifisere sykkelsportens vugge i Europa.

De lærde strides om dette er Baskerland, Bretagne-regionen nordvest i Frankrike, Flandern i Belgia, eller om sykkelsportens virkelige hjem er Lombardia og Toscana-regionene i Italia.

Den religiøse tilnærmingen til sykling gjør at baskerne gjerne argumenterer for at de fortjener benevnelsen.

Før hver Tour det baskiske laget Euskaltel-Euskadi deltok i før det ble lagt ned i 2013, mottok de en offisiell velsignelse fra en prest på flyplassen i Bilbao før avreise. Man kan si mye om at sykkelinteressen har vokst seg stor i Norge, men det var ingen biskop på gaten til Uno-X når de satte kursen fra Gardermoen på tirsdag.

Den baskiske sykkelhelten og Tour-etappevinneren Roberto Laiseka var kjent for å reise rundt i Touren med en flaske med såkalt «hellig vann» fra pilegrimsstedet Lourdes. Før hver etappe drypte han noen dråper på bena sine.

NOE FOR SEG SELV: Roberto Laiseka var over snittet overtroisk og god til å klatre. Her får han normalt vann i nakken på vei til etappeseier i Pyreneene i 2001. Foto: Franck Fife

Jeg har selv bodd noen måneder i Bilbao. Ett semester av journalistikkstudiene. Selvsagt for «å lære et nytt språk» og «bli kjent med en annen kultur», men hovedmotivasjonen var naturligvis å bruke Lånekassens gunstige ordninger til å kunne sykle alle de ikoniske fjellene Baskerland har å by på.

Det påfallende med disse «sykkelfjellene» er at du på toppen ofte blir møtt av et kloster eller en basilika. Alle veier, også syklistenes, fører til et religiøst endemål.

Naturligvis er derfor målgang på lørdagens første etappe lagt like ved den berømte Begoña-basilikaen som rager over Bilbao.

140 millioner for tre dagers moro

Mer enn sykling, assosieres nok Baskerland her til lands i all hovedsak med kampen for selvstendighet og terrorgruppen ETA.

ETA erklærte imidlertid våpenhvile i 2010 og la ned all aktivitet i 2018, og ønsket om å være selvstendig fra Spania svinner hos innbyggerne. En undersøkelse fra 2018 antyder at ikke mer enn 14-15 prosent faktisk ønsker full løsrivelse.

Tourens ankomst til regionen gir derfor liten grunn til å frykte at fanatikere vil sperre veiene og sabotere feltet – slik de gjorde en rekke ganger når sykkelritt kom på besøk på 70-, 80-, og 90-tallet.

Lokale styresmakter har brukt over 140 millioner kroner på å få Tour-starten til regionen. Målet er selvsagt å få pengene tilbake gjennom økt turisme til området, ved å vise frem Bilbao, San Sebastián og den baskiske hovedstaden Vitoria som attraktive plasser å feriere.

PYNTET OG KLAR: Bilbao og det berømte Guggenheim-museet blir kulissen for lørdagens første etappe. Foto: Thomas Samson/AFP

Ideelt sett vinner også en basker en etappe på hjemmebane.

Da vil selv sitatmaskinen Lance Armstrong slite med å finne ord til å beskrive Tour-starten.