Sykehus eller Hamas-bunker?

Granatene treffer betongen, og splintene fyker med dødelig kraft inn i forsvarsløse kropper. Vindusglass regner over pasienter som kom til Al Shifa-sykehuset i Gaza for å få hjelp. På gårdsplassen utenfor ligger døde barn inntullet i hvite laken. De venter på en grav.

Strøm og vann kuttet



Slik har virkeligheten vært de siste dagene på den sønderbombede Gazastripen. På sykehusområdet legges de døde i massegraver. Krig er ofte ufattelig brutalt.



Det finnes internasjonale regler og avtaler for hvordan kriger skal føres. Det er ikke slik at de alltid følges, men reglene er likevel ment for å overholdes.

Når Gazas største sykehus får kuttet strømtilførselen slik at fortidligfødte må løftes ut av kuvøsene og dør. Når de skadde blir bombet og skutt i hjel. Når medisinsk personell blir drept og sykehus beleiret og bombet – da er reglene brutt.

PREMATURE BARN: Uten strøm, fungerer ikke lenger kuvøsene. Bildet av barna som er løftet ut er tatt av en av legene ved sykehuset. Foto: Dr. Marawan Abu Saada

Evakuert

Den israelske hæren skal ifølge sykehusledelsen ha gitt ordre om å evakuere i løpet av en time. Hvordan evakuerer man et sykehus uten at sårbare pasienter dør? Når det ikke er ambulanser tilgjengelige, eller pasienter nettopp har gjennomgått kompliserte kirurgiske inngrep?

Da beskjeden om evakuering kom, lå det små barn som nettopp hadde fått amputert armer og bein og kjempet for livet. Det er nærmest en umulig oppgave å frakte dem trygt vekk, slik situasjonen er nå.

EVAKUERT: En av de skadde som den siste uken har blitt fraktet ut av Shifa, og sørover på Gazastripen. Foto: IBRAHEEM ABU MUSTAFA

Jeg har besøkt Shifa-sykehuset en rekke ganger siden slutten av det første palestinske opprøret – Intifadaen (1987 – 1993). Den gang Israel fortsatt hadde store styrker inne på den okkuperte Gaza-stripen.

Det var der jeg traff krigens ofre. Det var dit jeg dro for å intervjue de to kjente norske legene Erik Fosse og Mads Gilbert. De som både har jobbet i Gazas bomberegn og i fredeligere tider drevet opplæring av palestinske kolleger.

Krigsvitner

Under krigen mellom Israel og Hamas vinteren 2008/09 nektet israelerne oss journalister adgang til Gaza. Under krigene i 2012 og 2014 slapp de oss inn. Det ble daglige besøk til Shifa for å se hvem som hadde ankommet likhuset i løpet av de siste timene, og for å snakke med skadde og pårørende.

Vi journalister var der for å verifisere tallene. For å kunne bekrefte at kriger alltid kostet mange barn livet.



På Shifa møtte jeg kvinnen som hadde fått ettåringen sin brent fast til kroppen av fosfor fra en granat. Hun så mannen og de to eldre barna brenne til døde.

Der møtte jeg fortvilte mødre og fedre. Og kvestede barn. Krigens viktigste vitner. Deres historier forteller oss hva krig egentlig er, og hva det gjør med folk.

SHIFA 5. november: En palestinsk jente venter på å bli tatt hånd om av helsepersonell. Foto: BASHAR TALEB

Levende skjold?



Israel har under Gaza-krigene påstått at det befant seg kommandobunkere og våpenlagre under sykehuset. At Hamas brukte de sårede, de drepte, de sørgende og det medisinske personalet som levende skjold.

Jeg vet ikke hva som befinner seg under sykehusets kjeller. Men jeg vet at jeg aldri har blitt nektet å bevege meg ganske fritt på sykehusområdet og inne i bygningene.



Det stod ikke Hamas-soldater og fulgte med på internasjonale journalisters bevegelser – enten det var midt under et bombardement eller i fredeligere tider.

Riktignok kunne det bli ampert når Hamas-krigere kom kjørende i full fart med soldater som hadde fått beina sprengt av, eller med kropper fulle av kuler. Da har jeg opplevd å bli bestemt skjøvet vekk slik at ansiktene deres ikke ble filmet.

FØR ANGREPET: Flere tusen søkte tilflukt ved sykehuset før det ble angrepet, i håp om at det var en trygg plass å være.

For ordens skyld; det er ingenting i veien for å behandle skadde soldater på sivile sykehus. Slik de også gjør i Israel.

Bevisene



Hvis det virkelig var et kommandosenter under Shifa, ville jeg da kunne spasert rundt uten å oppdage at det var et åpenbart militært mål? Ville det ikke være noen som sperret veien for meg, slik Hamas gjorde andre steder på Gaza-stripen?

Ville ikke helsepersonell eller nødhjelpsarbeidere visst noe? Eller palestinske journalister? Kan man holde noe slikt hemmelig?

Nå har israelerne tatt kontroll over sykehuset. Noen få palestinske helsearbeidere er fortsatt der for å ta seg av dem som ikke overlever en evakuering.

Israelerne har så langt ikke lagt frem bevis for at sykehuset skjuler en kommandosentral eller større våpenlager. De har vist frem et par rifler, noe ammunisjon og skuddsikre vester. Men, som tidligere nevnt, blir også Hamas-soldater behandlet ved Shifa. Soldater bærer våpen.



FUNN: Dette er de foreløpige funnene israel hevder å ha gjort på Shifa-sykehuset. Men viser dette at sykehuset skjuler en kommandosentral for Hamas? Foto: Israel Defense Forces

Stort press på Israel



Lørdag slapp en gruppe fra Verdens helseorganisasjon inn på det ødelagte sykehuset. De kalte det en «dødssone», og konkluderte med at også de mest kritisk skadde pasientene måtte fraktes ut hvis de skulle overleve.



Hvis vi ser på hvor lenge de tidligere krigene mellom Israel og Hamas har pågått, er det kanskje grunn til å tro at vi nærmer oss en form for midlertidig stans. Israelernes «vindu» for å bombe Gaza etter Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober, er kanskje i ferd med å lukkes.



Vi har sett det før. Det internasjonale presset om å stanse bombingen øker gradvis. USAs diplomatiske engasjement tar seg opp, og den amerikanske presidenten gir klar beskjed om at dette må stanse – om ikke for all tid, så i alle fall for en stund.