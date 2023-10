Supervåpenet som kan endre alt

VIDUNDERVÅPEN: ATACMS er et langtrekkende ballistisk missil som er svært vanskelig å skyte ned. Nå har det gjort sin debut på den ukrainske slagmarken. Foto: DVIDS/US Army

Det amerikanske missilet ATACMS har gjort sitt inntog på slagmarken i Ukraina. Enorme problemer kan være i vente for Putins invasjonshær.

I dypeste hemmelighet har USA oversendt et av sine mest avanserte våpen til Ukraina.

Natt til tirsdag gjorde det sin debut på slagmarken, med katastrofale konsekvenser for den russiske hæren.

Ifølge ukrainske myndigheter gikk ni russiske kamphelikoptre, et luftvernsystem og et ammunisjonslager opp i røyk da de langtrekkende ATACMS-missilene traff to russiske flybaser.

– ATACMS har vist hva de er gode for, sa en tydelig fornøyd president Volodymyr Zelenskij tirsdag kveld.

Den ukrainske hærstaben la samtidig ut en video på Twitter/X som angivelig viste hvordan missilene ble skutt opp:

«SUPERVÅPEN»: Her skytes de langtrekkende ATACMS-missilene opp fra et sted sør i Ukraina. Foto: Den ukrainske hærstaben.

Sjokk og vantro

Som så ofte før hevdet russiske myndigheter at de skjøt ned missilene før de kunne gjøre skade.

Dette blir avvist av en kjent russisk militærblogger som tirsdag uttrykte sjokk og vantro over skadene som var blitt påført.

«Dette var et av de verste angrepene vi er blitt utsatt for under militæroperasjonen i Ukraina, muligens det aller verste,» skrev bloggeren «Fighterbomber» på Telegram.

«Så lenge krigen pågår vil dette gjenta seg, og vi må forberede oss,» advarte bloggeren som antas å ha nære bånd til det russiske flyvåpenet.



Rekkevidde betyr alt

Missilene som ble brukt i angrepet, har en rekkevidde på over 160 kilometer, og er kjent for å være svært treffsikre.

NESESTYVER: Vladimir Putin, her på offisielt besøk i Kina onsdag, får stadige dårlige nyheter fra fronten i Ukraina. Foto: Ng Han Guan / NTB.

I en krig der rekkevidde nå betyr alt, kan det få store konsekvenser for den russiske hæren.

«Et nytt kapittel i krigen har begynt. De russiske styrkene som befinner seg innenfor Ukrainas internasjonalt anerkjente grenser har ikke lenger noe trygt sted å oppholde seg,» skriver Zelenskyjs nære rådgiver Mykhajlo Podoljak på Twitter/X.



Med ATACMS kan Ukraina nå treffe mål langt inne på den okkuperte Krym-halvøya. Det tvinger russerne til å plassere ammunisjonslagre, fly og kamphelikoptre lenger vekk fra fronten, noe som vil skape ytterligere logistikkproblemer.

I MEDVIND: Den siste uken har Ukraina innkassert en rekke viktige seire på slagmarken. Her undersøker en ukrainsk soldat tårnet fra en ødelagt russisk stridsvogn i Kharkiv fylke. Foto: Serhij Bobok /NTB.

Begrensninger i rekkevidde fører til at helikoptrene ikke kan operere så fritt som i dag. Russiske styrker på bakken vil være prisgitt forsyningskolonner som må reise hundrevis av kilometer for å nå fram med livsviktig mat, drivstoff og ammunisjon.

I krig kan spesielt det siste være oppskriften på nederlag.

Psykologisk effekt

I flere måneder har USAs president Joe Biden nølt med å overføre det avanserte våpenet til Ukraina. Muligens av frykt for en opptrapping fra russisk side.

Men det synes nå klart at uansett hvor mye Vladimir Putin enn måtte ønske, har ikke Russland lenger noe å trappe opp med.

Trolig har mange hundre tusen russiske soldater så langt blitt drept eller skadet på slagmarken.

Russlands materielle tap har vært så store at over 60 år gamle stridsvogner er blitt satt inn i kampene.

HEMMELIG FORSENDELSE: I over et år har president Volodymyr Zelenskij mast på USA for å få det avanserte ATACMS-missilet. Nå har president Joe Biden gitt etter. Foto: Jim Watson / NTB.

Foreløpig skal antallet ATACMS Ukraina har fått være svært begrenset, trolig er det snakk om mindre enn et dusin.

Men like viktig som den praktiske effekten på bakken, er missilenes psykologiske effekt.

For ukrainerne vil de utvilsomt gi ny næring til kampmoralen.

For de russiske soldatene, vil tanken på at de står overfor et «vidundervåpen» de vanskelig kan forsvare seg mot, tære ytterligere på kreftene og motet.

ATACMS kan med det få en avgjørende rolle i krigen, og bidra til at det russiske lederskapet til slutt kaster kortene.