Sumaya er kansellert og Antonsen flyr videre på første klasse

Atle Antonsen er tilbake på lufta, etter det mange vil betegne som alt for kort tid etter hans «dårlige forsøk på satire» en oktoberkveld på Grünerløkka.

Hver gang mediene skriver om saken, hopper «Linda (57)» og «Torgeir (66)» på tastaturet for å ytre sin støtte og medlidenhet til Atle Antonsen.

«Sumaya må slutte å være slik en krenkedame.»

«Hun må komme seg videre og slutte å holde Antonsen tilbake i karrieren sin.»

«Reis hjem! Du oppfører deg som en hund som tigger ved matbordet. Er drittlei av at du popper opp i nettavisene overalt.»

Det er slik sjikane Jirde Ali står i, til tross for å ha vært den av alle involverte som har holdt lavest profil de siste månedene.

Valgte ikke skjebnen

Imens hvit mann som pusher 50 sender denne meldingen til Sumaya, sitter fetteren og kusina hans i kommentarfeltene og gir klikk, likes og kommentarer under enda en artikkel.

Hjerter fra «Linda (57)» i solidaritet med Antonsen, og kommentarer fra «Torgeir (66)» om krenkehysteri.

Det er det rasistiske engasjementet mot Jirde Ali, og det solidariske engasjementet for Antonsen som bidrar til at hun «popper opp i nettavisene over alt».

Sumaya har ingenting med det å gjøre.

En del «Torgeirer» og «Lindaer» bør se seg ørten ganger i speilet, før de peker fingeren mot en kvinne som har sittet stille i båten, og ventet på at stormen rundt seg skal stilne.

Sumaya valgte ikke denne skjebnen, hun ble påført den av en «kronidiot».

Hvite tolkningen seirer

Det er ikke bare Antonsen som har behov for selvransakelse og etterutdanning.

Også folka i de rasisme-innfiltrerte, nå nedstengte kommentarfeltene har behov for det.

Antonsen sier han har følt på skyld og skam.

Det er noe disse folka mangler.

Det er ikke hun som har forårsaket dette, det er ikke hun som har påført han stress, tap og ydmykelse.

Opplevelsene til Sumaya er kansellert, mens Atles karriere får fly videre på første klasse – selvfølgelig ikke ett minutt forsinket. Maria Steen Sydow

I stedet for å fokusere på hennes opplevelse av frykt den kvelden, fokuserer vi på at hans intensjon den kvelden kun var å være morsom.

Det i seg selv er rasistisk.

Vi velger den hvite manns intensjoner over den svarte kvinnens opplevelser.

Hvor er støtten og solidariteten for hennes opplevelse?

Hvorfor seirer den hvite tolkningen av en hendelse, mens den svarte tolkningen neglisjeres?

«Offer blir til overgriper»

Dette ser man ikke bare i kommentarfeltene, men også i riksadvokatens beslutning om henleggelse.

Det er ikke Sumayas «krenkekompass» som er defekt.

Det er folks moralske kompass som er ødelagt.

Vi kansellerer rasismen hun ble utsatt for og favner om hans fremtidige rykte.

Som Lisa Esohel Knudsen skrev i en kronikk forrige uke: «Det handler om å bli utsatt for noe som er ekstremt vondt, for så å oppleve å bli hetset fordi man varsler om det.

Overgriperen blir behandlet som et offer, mens offer blir til overgriper.»

Opplevelsene til Sumaya er kansellert, mens Atles karriere får fly videre på første klasse – selvfølgelig ikke ett minutt forsinket.

Det er på tide å reflektere litt over hvem, og hva som er forbeholdt vår solidaritet og medlidenhet, og hvem og hva som er forbeholdt vår fordømmelse og neglisjering.

(Atle Antonsen er blitt forelagt kritikken, men ønsker ikke å kommentere innholdet.)

