Strafferunde for Brenna

Mens Høyre og Frp også ønsker å vedta «sterk» kritikk mot Ap-statsråd Tonje Brenna, mener de rødgrønne partiene, pluss KrF og Venstre, at det får holde med «bare» kritikk. Men nå legger flere partier inn et forbehold om at de kan endre konklusjon, basert på en ny artikkel i DN som kom rett før det siste møtet i kontrollkomiteen.



Der skriver DN at Brenna allerede 15. mai 2022 ble skriftlig informert om at millionbeløpet daværende kunnskapsminister Brenna tildelte Wergelandsenteret også ville komme Utøya AS til gode. Likevel ble bevilgningen foretatt i statsbudsjettet samme høst. Brenna konkluderte ikke med sin inhabilitet før året etter.

På Stortinget reagerer flere på at de ikke har fått dete brevet oversendt fra Brennas tidligere departement, Kunnskapsdepartementet. De har nemlig bedt henne om all relevant informasjon i saken.

Daværende kunnskapsminister Brenna avslørte selv sin habilitetssak i fjor sommer, som den første av fjorårets mange skandaler, og beklaget at hun var inhabil i bevilgningen til Wergelandssenteret. Årsaken var at senteret hadde et så tett samarbeid med Utøya AS og overførte så mye av statsstøtten til Utøya, at Brenna burde erklært seg inhabil. Flere av hennes nærmeste venner sitter i styret i Utøya AS.



TV 2s kommentator, Aslak Matre Eriksrud. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Brenna, med sin bakgrunn som overlevende fra Utøya-terroren, som tidligere generalsekretær i AUF og med flere nære venner i Utøya AS, vil nok bekrefte at hun selvsagt har vært klar over at Utøya AS samarbeider med Wergelandssenteret om et demokratiprosjekt, som jo foregår på Utøya.



Men en statsråd er ikke automatisk inhabil om en mottaker av statsstøtte kjøper tjenester fra noen som står nær statsråden, men her går det en grense som ble overtrådt i Brennas sak.

Brenna har tidligere forklart at at verken hun eller departementets embetsverk var klar over at de pengene som gikk fra Wergelandssenteret til Utøya AS var av en art og omfang at det også gjorde Utøya til en reell mottaker av statsstøtte, og dermed gjorde Brenna inhabil.

Det som kan gjøre saken farlig for Brenna er om Stortinget mener hun har unnlatt å legge ved vesentlig dokumentasjon i saken, altså ikke gitt Stortinget den informasjonen de har bedt om.



Det å holde tilbake vesentlig dokumentasjon eller i verste fall feilinformere er noe Stortinget ser svært alvorlig på.



Onsdag argumenterte Aps representant i kontrollkomiteen, Frode Jacobsen, derimot hardt for at Brenna allerede i fjor sommer informerte komiteen om det som i realiteten står i brevet, og at selve brevet derfor ikke har vært relevant for komiteens arbeid.

Denne siste omdreiningen vil uansett føre til noen strafferunder for Brenna i Stortinget, men det er foreløpig lite som tyder på at det vil få noen formelle konsekvenser for henne.



Slik saken fremstår nå, kan det ende med at noen flere partier vil mene at dette brevet burde vært oversendt komiteen, og dermed bli med Høyre og Frp på å foreslå at kritikken mot henne skjerpes fra «kritikk» til «sterk kritikk», men det vil overraske meg om SV blir med og danner et flertall for det.

Men den siste strafferunden kan uansett føre til at den ripen i lakken som Tonje Brenna allerede har fått blir litt vanskeligere å polere bort.