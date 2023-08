Støre bryter forbannelse

Arendal (TV 2): Det ser ut som om velgerne i større grad forstår at det er kommunepolitikerne som er på valg denne gangen. Det er godt nytt for Ap.

Det har nærmest hvilt en Arendalsuke-forbannelse over Jonas Gahr Støres lederskap. Samme dag som valgkampen for alvor bryter løs under partilederdebatten i Arendal, pleier Støre å få en skrekkmåling rett i fleisen. Han har liksom for vane å åpne valgkampen med noen kjappe baklengsmål rett etter kampstart. Det er alltid tungt å reise seg etter en slik kalddusj.



Aslak Matre Eriksrud, TV 2s kommentator. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Det skjedde før stortingsvalget i 2021, han fikk historisk lave tall før siste kommunevalg i 2019, og ikke minst i skrekkvalgkampen for Ap i 2017.

Det så også bekmørkt ut for Jonas Gahr Støre i år, da de første meningsmålingene etter ferien ble presentert sist uke. Etter en sommer preget av dramatiske statsrådavganger og alvorlige habilitets-feil i egne rekker, ble han møtt med det som trolig er tidenes dårligste kommunemåling, fra noe meningsmålingsbyrå, og klokket inn på rekordlave 17,8 prosent.

Men i år bryter han forbannelsen og kan møte til partilederdebatt med en fremgang på fire prosentpoeng på Kantars siste kommunebarometer, utført for TV 2. Målingen er tatt opp i en uke som har vært preget av flomkatastrofe og regjeringens beslutning om på elektrifisere Melkøya. Bakgrunnstallene viser at Ap har nær doblet sin oppslutning i de tre nordligste fylkene på litt over en uke, fra 15 prosent forrige mandag til 27 prosent nå. Det er vanskelig å peke på andre saker enn regjeringens vedtak om å elektrifisere Melkøya og mål om å oppruste kraftnett og kraftproduksjon i Finnmark betraktelig. Tilsvarende går Senterpartiet tilbake fra 15 til 9 prosent i nord. Så det er tydelig at denne saken splitter regjeringspartienes velgere i to leire.

Nå er ikke en måling på 22-tallet noen fest for Ap (det er et par prosentpoeng bak det historisk dårlige valgresultat fra sist kommunevalg), men alt er relativt. 22,8 er tross alt mye bedre enn forrige ukes 17,8. Det å se grønne piler og fremgang på flere målinger gjør noe med en valgkamporganisasjon som har fire lange uker foran seg.

Hovedårsaken til Aps vekst er at partiet klarer å mobilisere sine egne, som vi sier, altså tidligere velgere. For en uke siden satt nesten 200.000 av Aps velgere fra sist valg på gjerdet. Etter den første tidlige valgkampuken, klarer Ap å mobilisere langt flere av dem. Og Ap har fortsatt en god «reserve»; 18 prosent av de som stemte Ap under stortingsvalget for to år siden, sitter fortsatt på gjerdet. Tilsvarende har Høyre kun åtte prosent av de tidligere velgerne på gjerdet. Arbeiderpartiet reduserer også den netto velger-lekkasjen til Høyre denne gangen.

Målingen viser at Ap scorer høyere på kommunevalg enn på stortingsvalg. Det skyldes at langt flere tidligere Ap-velgere går til Høyre når vi spør om stortingsvalg.

Flere tidligere Ap-velgere ønsker altså Erna Solberg (H) som statsminister, men ikke nødvendigvis en Høyre-ordfører i sin kommune.

For Høyres del virker det som om velgerne deres er blitt mer usikre. Tilbakegangen til Erna Solberg, både nasjonalt, men ikke minst lokalt, skyldes at flere velgere har satt seg på gjerdet, og at partiet ikke klarer å hente like mange velgere fra Ap og Senterpartiet som de gjorde for en drøy uke siden.

Mens Ap for en uke siden fikk 17,8 prosents oppslutning både når vi spurte om kommune- og stortingsvalg, så kunne det tyde på at velgerne deres i liten grad skilte mellom lokal- og rikspolitikken. Denne gangen gjør Ap et lite byks når vi spør om stortingsvalg (opp til 20,2 prosent), men de gjør et større hopp når vi spør om kommunevalg. Det kan tyde på at Aps kommunepolitikere har begynt å få litt vind i egne seil.

For Høyres del er bildet stikk motsatt, selv om partiet taper terreng både når vi spør om storting. og lokalvalg. Mens kommunepolitikerne oppnår 23,7 prosents oppslutning, svarer 27,4 prosent det samme om stortingsvalg.

Senterpartiet fra seg en smekk av velgerne etter en uke med mye internt bråk, med en nedgang fra småpene 9,6 til 7,6 prosent. Kanskje ikke så rart etter at partiets egne lokalpolitikere og andre sentrale profiler har skjelt ut egen regjering for vedtaket om å elektrifisere Melkøya, en nyhet som ble kjent tidlig i forrige uke. Bakgrunnstallene viser også at Senterpartiets velgere fra sist er skuffet. Kun en snau tredel av de som stemte Sp for to år siden vil gjøre det i dette kommunevalget. Trygve Slagsvold Vedum strør om seg med velgere til de fleste partier, mens over en fjerdedel har satt seg på gjerdet.