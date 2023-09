Storbythriller

Valget i de fire store, Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, ser ut til på bli like tette og spennende som en kunne frykte ...eller håpe. Det ligger an til en thriller-avslutning på denne valgnatten, og det er ikke sikkert vi klarer å kåre en eneste vinner i kveld.



TV 2s kommentator, Aslak Matre Eriksrud Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Foreløpig ligger borgerlig side hårfint best an i Oslo, de rødgrønne holder på makten med en hårsbredd i Trondheim og i Bergen og Stavanger er det helt åpent. Alle byene er med andre ord i fritt spill etter at vi har laget vår prognose, basert på omtrent halvparten av de stemmene som er avgitt. Hvem hadde trodd det da valgkampen startet? Da så det ut til at Høyre skulle seile inn til seire i både Oslo, Bergen og Stavanger. Nå kan Aps toppkandidater Raymond (Oslo) Rune (Bergen), Emil (Trondheim) og Kari (Stavanger) konvertere tidenes dårligste valgresultat om til det som tross alt kan bli et anstendig valg for Ap.

Det er så jevnt at det er helt åpent om rødgrønn eller borgerlig side henter dette hjem. I Bergen og Stavanger ligger det i tillegg an til at nye småpartier som Industri- og næringspartiet (INP) og Bergenslista i Bergen, samt Pensjonistpartiet (Pp) ligger an til å havne på vippen mellom blokkene. Det kan bety at Kari Nessa Nordthuns forhandlingsevner igjen kan redde et ekstremt viktig ordførerkjede for Ap i Stavanger, hvis ikke heter ordføreren Sissel Knutsen Hegdal fra Høyre.

I Bergen ligger det også an til krevende forhandlinger. For å si det pent. Bybane-partiene Bergenslisten og INP ligger til an til å få seks mandater i vår bergensprognose og det kan bli krevende å finne et styringsdyktig flertall for både Aps sittende byrådsleder Rune Bakervik og motkandidaten Christine Meyer (H).

Skulle Ap ta de fire store, vil det virkelig forsure den søte pillen Erna Solberg kan suge på som største parti de neste fire årene