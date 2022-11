Stopp klimapøblene!

Det bør være et overordnet mål at våre felles kulturskatter er så tilgjengelige som mulig for flest mulig av oss.

Klimaangrepet på Munch forrige uke og aksjonistene som satte seg i veibanen i Trondheim onsdag denne uken, og i dag tilgrising av Monolitten i Vigelandsparken, står i sterk kontrast til dette målet.

Det taper vi alle på. Også klimaet.

I et fritt, demokratisk land som Norge har vi ytringsfrihet, pressefrihet, organisasjonsfrihet, vi har alle muligheten til å stille til valg og stemme på de partiene vi måtte ønske.

Samtidig er Norge et trygt og transparent land der vi stoler på hverandre.

Likevel vil ikke «aksjonistgruppen» «Stans Oljeletinga» forholde seg til disse spillereglene – i beste sendetid hos TV 2 advarer de om flere angrep og hærverk på kunst, frem til de vinner frem med sitt budskap.

Det skal vi faktisk ta på høyeste alvor.

Britisk kull

Dette selv om folk i valg etter valg stemmer på politiske partier som sier ja til fortsatt oljeleting.

Det kan være fordi folk skjønner at olje- og gassektoren finansierer alt vi driver i fellesskap, som skoler, helsevesen og Forsvar.

Eller fordi nordmenn også vet at norsk gass erstatter britisk kull og derfor fører til netto mindre klimagassutslipp.

Uansett hva nordmenns grunn er for å stemme på partiene som ønsker fortsatt oljeleting, skal det ikke være opp til en suppekastende, uflidd pøbel å overstyre dette flertallet fordi han og organisasjonen hans ikke «føler» de når frem med sitt budskap.

Det eneste denne organisasjonen oppnår med sine aksjoner er at vår felles kulturarv enten blir utilgjengeliggjort for oss, gjemt bak glassvegger og sikkerhetstiltak eller ved at kulturskattene rett og slett blir ødelagt.

Hva har «aksjonistene» i så fall oppnådd?

Suppekastende aksjonister

Selv om sikring av kulturskatter er en selvfølge i møte med suppekastende aksjonister, er resultatet av slike tiltak at barn, unge og alle andre som ønsker å ta del i vår felles kulturhistorie får dårligere tilgang.

Da er det satt inn en kime i fellesskapet vårt, og tilliten mellom oss nordmenn har blitt svakere. Ønsker aksjonistene virkelig høyere murer og mindre tillit?

I mine år som politiker har jeg møtt mange aksjonister.

Felles for disse har vært at de har hatt respekt for loven, fulgt spillereglene og engasjert seg i demokratiet.

Det har også vært gjeldende for klimaaktivister.

Likevel viser «Stans oljeletinga» sin aksjonsform et taktskifte.

Jeg skulle tro at de hadde mer tro på fellesskapet; dessverre viser det seg altså at de har mer tro på egen fortreffelighet og intellektuelle overlegenhet.

Når slike aksjonister nører opp under egne forestillinger om at deres vei er den eneste rettskafne, er vi inne og lefler med sterkt antidemokratisk tankegods: Er man sikker på at man er dem som står for den eneste rette løsningen er risikoen for at man er villig til å ta i bruk enda mer grenseoverskridende aktiviteter stor.

Da setter kun fantasien grenser for hvor disse aksjonene vil ende.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no