Stikker fra regningen

«Har du tjent mye penger, utover en viss mengde, er det ikke dine lenger. Det er samfunnsskapt. Du er et produkt av samfunnet».

Ordene tilhører ikke Karl Marx, men Kjell Inge Røkke. Nå har Røkke glemt at han er et produkt av det norske samfunnet, og bestemt seg for å flytte til Lugano i Sveits.

Mímir Kristjánsson fra Rødt reagerer på Røkkes flytteplaner. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Etter eget utsagn er det ikke skattemessige forhold som gjør at Røkke velger seg akkurat Lugano, men at det «er et flott sted med beliggenhet sentralt i Europa».

Det er rein og skjær løgn. Det finnes mange flotte steder beliggende sentralt i Europa. Paris, Como-sjøen, Dubrovnik, Wien, you name it.

Likevel er det av en eller annen merkelig grunn alltid Sveits norske rikinger velger seg når de skal flytte.

Det skyldes ikke estetiske eller geografiske hensyn, men at det er veldig mye penger å tjene på å flytte til Sveits når du er god for 19,6 milliarder - slik Røkke er.

Olje i Lugano-sjøen

Bare i formuesskatt vil Kjell Inge Røkke spare over en million om dagen på å bosette seg i Lugano.

I tillegg sørger en pervers norsk skatteregel for at rikinger som flytter ut og blir boende der i fem år kan hente ut enorme utbytter uten å betale én eneste krone i skatt til Norge.

Hvorfor er Kjell Inge Røkke rik?

Fordi han har tjent store penger på norske naturressurser, først fisk og siden olje og gass.

I tillegg har Røkke gjennom Aker kjøpt og eid en rekke tradisjonsrike norske verft, for eksempel i Egersund, Stord og Verdal. Oppdragene verftene der får kommer stort sett fra det statseide Equinor.

Det er bare kort tid siden staten grep inn for å redde Røkkes verft gjennom pandemien gjennom en svært gunstig oljeskattpakke.

Ingen av Røkkes virksomheter har noe i Lugano å gjøre. Det finnes ikke en dråpe olje i Lugano-sjøen.

Sveiserne som står på gulvet og skaper verdier hver dag på Røkkes verft har ikke mulighet til å flytte til Lugano om de er misfornøyde med inntektsskatten sin.

Ikke vondt å være rik

Som arbeidsfolk flest betaler de nærmere annenhver krone de tjener til fellesskapet. Milliardærer som Røkke derimot, kan stikke fra regninga når det passer.

Det er nesten pinlig at man må si det, men det er ikke vondt å være rik i Norge.

Det er vondt å være fattig. Samtidig som Røkke flytter utenlands, melder fortvilte hjelpeorganisasjoner om at matkøene i norske byer vokser.

Uføretrygda på minstesats har mistet 5000 kroner i kjøpekraft siden i fjor. Nesten tolv prosent av norske barn vokser opp i fattigdom.

I denne situasjonen har jeg ingen tårer å avse til Kjell Inge Røkke, Bjørn Dæhlie, Torstein Tvenge, Jan Petter Sissener eller andre bortskjemte norske milliardærer som ikke er villig til å bidra til spleiselaget.

Forutsigbart nok svarer høyresiden i norsk politikk på Røkkes skatteflukt med å foreslå nye skattekutt til de rikeste i Norge. Men norske myndigheter kan ikke gi etter for skatteutpressing.

Rike mennesker skal ikke få diktere de norske skattereglene.

Kappløp mot bunnen

Dersom det var Norge det var noe galt med, så ville vi vært det eneste landet i Europa som hadde problemer med skatteflukt til Sveits.

Men sånn er det jo ikke. Danmark, Sverige, Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Italia - fra alle disse landene flytter rike folk til Sveits.

Og det er alltid til Sveits og andre skatteparadiser de rike flytter til - ikke andre land.

Alt tyder med andre ord på at det er Sveits som er problemet, ikke Norge. Da nytter det ikke for norske politikere å sette ned skattene for å prøve å holde på milliardærene. I et kappløp mot bunnen vil ingen kunne konkurrere med skatteparadisene.

Norge kommer til å klare seg helt fint uten Kjell Inge Røkke. Fisk, olje og verft står her fremdeles - uansett hvor i Sveits Kjell Inge Røkke flytter. Men vi må tette skattehullene som gjør at det lønner seg så ekstremt for de rikeste å flytte utenlands. Og så må vi stå fast på at rike mennesker skal betale skatt når de bor i Norge.

Norske milliardærer har ingenting å klage over.

