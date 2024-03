Staten skal ikke hjelpe mennesker med å dø

Hvilke signaler sender vi som samfunn ut, hvis vi tillater at det å avslutte et liv er den beste løsningen på en psykisk lidelse?

Aktiv dødshjelp betyr at en lege aktivt gir en samtykkende pasient legemidler for å ta livet av pasienten. Assistert selvmord betyr at legen gir pasienten legemidler til å begå selvmord, men at pasienten utfører selve handlingen selv.

Begge disse praksisene er forbudt i Norge og de fleste andre land. Det har ført til at flere nordmenn drar til Sveits og Nederland, de to landene nærmest Norge som tilbyr aktiv dødshjelp.

Det er ikke vanskelig å se argumentene for aktiv dødshjelp: Det er et godt prinsipp at man skal bestemme mest mulig over sitt eget liv, og tanken på å ligge dødssyk med store smerter er svært skremmende.

Likevel er det gode grunner til at vi bør være skeptiske til å tillate aktiv dødshjelp.

For det første er det lett at retten til å dø glir over i en opplevd plikt til ikke å være til byrde for andre. En dødssyk person vil ofte føle seg som en byrde for omgivelsene – sykdommen krever både tid og krefter fra familie, venner og helsevesenet. En pasient skal ikke måtte påføres en ytterligere byrde ved å vurdere om det er til det beste for alle at hen forlater livet.

De som er for aktiv dødshjelp, argumenterer ofte med at det skal stilles svært strenge krav og reguleringer for praksisen. Likevel er det vanskelig å se for seg at ordningen ikke vil skli ut og utvides over tid.

I starten gjaldt aktiv dødshjelp primært for fysiske lidelser, men etter hvert har også psykiske lidelser blitt omfattet av tilbudet, både i Nederland og Sveits.

Vi bør stille oss selv spørsmålet om hvilke signaler vi som samfunn sender ut, når vi tillater at det å avslutte et liv er den beste løsningen på en psykisk lidelse.

De psykiske lidelsene skiller seg fra de fysiske ved at det kan være vanskeligere å se effekter av en behandling, og ved at det som fungerer for en pasient, ikke nødvendigvis har noen effekt på en annen.

Da blir det for enkelt at staten skal kunne gå inn og bestemme når man skal gi opp et liv eller ikke.

Åpner vi for aktiv dødshjelp, vil samfunnet over tid endre sin tenkning rundt menneskelivets verdi og ukrenkelighet, selv om det settes strenge krav til kriterier som skal oppfylles for å få denne hjelpen.

Statens oppgave skal være å hjelpe mennesker med å leve, heller enn å hjelpe mennesker med å dø.