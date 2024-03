Staten bør tilby en verdig avslutning på livet

Ida Oline Omdal fra Høyre skriver i et debattinnlegg at å tillate aktiv dødshjelp eller assistert selvmord i Norge ville endret på hvordan samfunnet ser på menneskets verdi. Men det er nettopp på grunn av menneskets verdi i dag at vi burde tillate det. Mennesker fortjener en verdig avslutning på livet.

Det Omdal kanskje ikke vet er at «passiv dødshjelp» allerede eksisterer i Norge i dag hvor en syk pasient kan nekte å ta imot medisin for å dø, bare at det er veldig langsomt og smertefullt. Noen andre velger kanskje å dra til andre land som Sveits eller Nederland for å få hjelp til å dø, men dette kan være vanskelig og dyrt. Noe som i verste fall leder til at noen tar selvmord på andre måter. Alle de alternativene her som dessverre praktiseres i Norge i dag er altfor dårlige.

Det er helt umulig for mange å sette seg inn i hvor store smerter enkelte opplever. Hver eneste dag sitter noen og holder en pårørende i hånden som trygler om å dø for å slippe smertene. Brennpunkt-dokumentaren fra NRK om livet til Siv Tove Pedersen gir et lite men viktig innblikk i dette. Alt dette gjør det helt soleklart for meg at aktiv dødshjelp burde tillates i Norge, for å gi de som lider og de pårørende en verdig avslutning på livet.

Mener Høyre og Omdal virkelig at dagens ordninger er gode nok til å bare stå på sidelinjen og se på mens dagens grusomheter skjer?

Det er også nærmest ingen i Norge som mener at aktiv dødshjelp skal være mulig for alle eller de med psykiske lidelser. 77 prosent av den norske befolkningen vil innføre aktiv dødshjelp og majoriteten mener det kun skal gjelde i spesielle tilfeller. Som ved tilfeller av ALS-, Huntingtons-, Alzheimers- og Parkinsons-, hvor det ikke finnes en kur, men en garanti for en lang og smertefull avslutning på livet. En betydelig del av ALS-rammede ønsker nemlig aktiv dødshjelp.

Omdal kan synse så mye hun vil om hva som potensielt kan skje langt i fremtiden om vi tillater aktiv dødshjelp i Norge, men faktaene er ganske klare. For Fremskrittspartiets Ungdom er det umenneskelig å stå på sidelinjen og nekte mennesker å velge og avslutte livet med verdighet, fremfor å vente på en smertefull og langsom død. Aktiv dødshjelp er ikke et valg mellom liv eller død, men om døden skal skje med verdighet eller ikke.