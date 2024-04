Sps grønnkløver har visnet

Ola Borten Moe (Sp) går til angrep på byenes sykkel og kollektivsatsing. I en kronikk hos NRK trekker han frem varmekabler på sykkelveiene i Trondheim som eksempel på at vi må få ned pengebruken i byene.

Det er bare ett problem: det er ingen varmekabler i sykkelveiene i Trondheim. Det var en aprilspøk.

Han fortsetter sin harang av faktafeil når han «legger til grunn» at folk utenfor byene betaler mest bompenger. Fasit er byfolk betaler soleklart mest. Og i praksis går alle bompengene i byene til å finansiere nettopp kollektiv, sykkel og gange.

I byenes disfavør

Sannheten er at de største utgiftene til staten går til store samfunnsmessig ulønnsomme motorveiprosjekter, i hovedsak utenfor byene. Eksempler på dette er ferjefri E39 til svimlende 400 milliarder kroner. Mens E18 Vestkorridoren har en prislapp dobbelt så stor som for Fornebubanen. Slik sløsing nevner ikke Borten Moe med et ord.

I regjeringens nye nasjonale transportplan brukes bare skarve 7-8 prosent på byvekstavtalene til områdene der om lag halvparten av landets befolkning bor. Skjevfordelingen går kraftig i byenes disfavør, stikk i strid med det Borten Moe påstår.

Byfiendtlig dieselpopulisme

Dessverre virker Sp mer opptatt av å finne unnskyldninger, enn å innføre politikk som får forurensningen ned. Sp sier nei til billigere kollektivbilletter. Nei til å kutte momsen på frukt og grønt. Og nei til utslippsfrie områder i byene. Kort sagt nei til all god miljøpolitikk som faktisk virker. Det er synd, særlig fordi 8 av 10 nordmenn sier at de gjerne vil ta mer miljøvennlige valg i hverdagen, men synes det er vanskelig i praksis.

Enten forstår ikke Sp hva det vil si å bo i en by; eller så bedriver de byfiendtlig dieselpopulisme av verste sort. Vi frykter det siste: Under partileder Trygve Slagsvold Vedum har Sp gått inn for å konkurrere med FrP om å være det mest klimafiendtlige partiet. Vedum selv har blitt en bensinpopulist som i et PR-stunt kjøre sin forurensende fossilbil inn til skoler i hovedstaden, og parkere der det går skolebarn for å vinne velgere.

Falsk by-land konflikt

Dette er en trist utvikling vi håper de vil gå bort fra. Dagens barn og unge fortjener like stor trygghet, frihet og muligheter som oss. Det får de ikke med bilkø, kork og kaos, farlige klimaendringer, og naturtap.

Polarisering og mistillit er det siste vi trenger. Det er enda mer synd om denne falske by-land konflikten blir brukt til å undergrave viktig miljøpolitikk. Det blir jo ikke bedre veier, færre politistasjoner, skoler eller eldresenter i distriktene av flere sykkelveier, bedre kollektivtilbud og renere byluft i byene.

For her i storbyene tar de aller fleste buss, bane, sykkel eller beina når de skal på jobb eller skole. Derfor er det best for alle og ikke minst mest sosialt rettferdig å redusere biltrafikken til fordel for alle de som går, sykler og reiser kollektivt.

Rett nok, Sp støtter også en del miljøtiltak MDG står for, som å gjøre elbil eller tog til et reelt alternativ i hele landet eller verne mer matjord. Men selv om Sp og MDG er enige om flere enkeltsaker – og samarbeider godt lokalt flere steder – så er dessverre det etterlatte inntrykket at Sp-ledelsen ikke prioriterer miljøpolitikk.

Ap lar seg overkjøre

Senterpartiet har, gang på gang, gått kraftig ut mot kostnadseffektive miljøtiltak som nullutslippssoner – som åtte av landets største byer ønsker seg. Og Ap, som selv ivret for dette inntil nylig, har latt seg overkjøre. De somler også med å gi byene en mulighet til å innføre et mer rettferdig bompengesystem som veiprising, som alt er testet ut i Trondheim.

Med slike enkle grep kan regjeringen gi oss i kommunene flere verktøy som vi trenger uten å øke kostnadene. For det er mulig å kutte utslipp og forurensning, og gjøre byene bedre å bo i, noe MDG har vist i hovedstaden i åtte år.

Haster

Men stadig flere sliter med å få endene til å møtes. Derfor haster det å innføre flere populære miljøtiltak, som et bedre kollektivtilbud uten moms på kollektivbillettene, flere støtteordninger for å hjelpe folk å spare på strømmen og produsere strøm selv, eller verne mer sårbar natur mot nedbygging.

Vår utfordring til Senterpartiet er derfor: Fremfor å være dieselpopulister som kjemper for billigere bompenger og bensin, vær heller miljøpopulister, som kjemper for bedre tog og kollektivpriskutt og elbilladestasjoner i hele landet. Fremfor å gå til angrep på trygge skoleveier og kollektivtilbudet i storbyene, skrot heller de rådyre motorveiene inn til storbyene, som E18 Vest for Oslo, Hordfast, og Rogfast.

Da får vi også mer penger til å vedlikeholde veiene vi allerede har, ta vare på naturen og matjorden vi allerede har – og til gode klimatiltak og klimatilpasning. Det tjener både by og land på!