«Som gift for samfunnet»

Regjeringen mottok i dag ekstremismekommisjonen sin rapport. Bakteppet er velkjent og mørkt. Angrepet mot regjeringskvartalet og AUFs sommerleir på Utøya i 2011, moskéskytingen og drapet på Johanne Zhangjia Ihle-Hansen i 2019, og nå sist masseskytingen under Oslo Pride i 2022. I tillegg til en hel rekke avvergede angrep.

22. juli-kommisjonen og flere granskninger av terrorangrep i Norge har pekt på hva som har sviktet i enkeltsaker, og hvordan myndighetene bedre burde håndtert de ulike angrepene. Ekstremismekommisjonen har en mye bredere tilnærming. De anbefaler hva som bør gjøres for å hindre at flere i det hele tatt blir radikaliserte, samt hvordan arbeidet kan systematiseres og profesjonaliseres.

Enkelte ting går igjen

Terrortrusselnivået i Norge er lavt. Likevel vurderer Politiets sikkerhetstjeneste (PST) det som mulig at høyreekstremister og ekstreme islamister vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger på norsk jord i 2024. Det er heller ingenting som tyder på at ekstreme holdninger er blitt mindre utbredt de siste årene. Debatten om ekstremisme og radikalisering er med andre ord fortsatt høyaktuell.

Det kan være mange årsaker bak at mennesker tyr til ekstreme holdninger og radikaliserte verdenssyn. Likevel er det enkelte ting som går igjen. Kommisjonen har gjennomgått 20 enkeltsaker med overvekt av ekstreme islamister. Felles for dem alle var for eksempel at ingen var i fast arbeid på hendelsestidspunktet for den voldelige ekstremismen.

Å ikke tilhøre naturlige og viktige fellesskap gjennom skole, jobb eller familie har åpenbare negative følger for mennesker. Det gjør oss også mer sårbare for tiltrekning til andre fellesskap som ikke nødvendigvis ønsker oss noe godt. Flere ekstreme miljøer gir folk som mangler naturlige fellesskap, i de fleste tilfeller unge menn, en følelse av samhold og mening. Det betydningsfulle av å føle seg sett og verdsatt utnyttes til å danne virkelighetsoppfatninger og holdninger som i verste fall legitimerer voldsbruk.

Utenforskap er som gift for samfunnet, i noen tilfeller dødelig gift. Å snu utviklingen med at stadig flere unge parkeres helt utenfor arbeidslivet handler også om forebygging av radikalisering og ekstremisme. Veien tilbake til jobb eller skole må gjøres enklere, og vi må tørre å ta større grep på systemnivå for å snu utviklingen.

Klar marsjordre

I sommer fremmet Høyre åtte konkrete forslag for å forebygge voldelig ekstremisme og radikalisering. De fleste av disse har kommisjonen også anbefalt. Vi fikk med oss et stortingsflertall på mer forutsigbar finansiering av forskningsmiljøene som forsker på ekstremisme, slik at vi får mer kunnskap om å kunne forebygge bedre. Det samme flertallet så også ja til forslag om styrket reintegrering til samfunnet av radikaliserte mennesker gjennom forbedrede exit-program.

STORTINGSREPRESENTANT: Mari Holm Lønseth (H) Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Regjeringen har fått en rekke bestillinger fra Stortinget, og nå en klar marsjordre fra ekstremismekommisjonen. Regjeringen har varslet at de vil komme tilbake til dette i 2025, men Høyre ser ingen grunn til at flere av forslagene ikke kan følges opp med en gang. Å for eksempel legge frem en handlingsplan mot hatkriminalitet, slik både Høyre og nå kommisjonen foreslår, trenger ikke utsettes ytterligere.

Høyre har også fått gjennomslag i Stortinget for å i større grad utnytte religiøse ledere og andre nøkkelpersoner i trossamfunns viktige rolle i forebygging av ekstremisme og radikalisering. De er ofte forbilder for menighetene sine, men mange har utdanning fra andre land enn Norge og kan ha begrenset forståelse for grunnleggende norske verdier. Derfor vil Høyre har flere insentiver for å sikre at flere religiøse ledere og andre nøkkelpersoner i trossamfunn gjennomfører godkjent religiøs tilleggsutdanning i Norge.

Ekstreme og radikaliserte holdninger og verdenssyn som legitimerer voldsbruk for å oppnå politiske mål har ingen plass i samfunnet vårt. Ingen skal måtte frykte å bli hetset, skadet eller drept på grunn av hvem de er, hvor de kommer fra, hva de tror på eller hvem de elsker. De som angriper disse grunnleggende norske samfunnsverdiene, skal straffes hardt. Men vi både kan og bør gjøre mer for å forebygge at flere mennesker lever med et syn på verden som gjør samfunnet vårt farligere å leve i.