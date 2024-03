Snipp, snapp, snute, så var valgfriheten for barnehageforeldre ute.

Vi har i dag en velfungerende barnehagesektor, hvor norske barnehageforeldre er de mest tilfredse i hele Norden. Nessa Nordtun og regjeringens forslag til endring i barnehageloven er mer ideologisk begrunnet en samfunnsmessig.

Regjeringen legger opp til, med sitt forslag til endring i barnehageloven, en reversering av barnehageforliket fra 2003. Dette er en av de mest suksessfulle politiske forlikene vi har hatt i moderne tid, hvor vi fikk full barnehagedekning på få år. Et viktig moment i barnehageforliket var at private og offentlige barnehager skulle likebehandles. Dette vil nå regjeringen fjerne. Som en konsekvens av dette, vil det bli svekket valgfrihet for foreldre.

God grunn til bekymring

Eiere, ansatte og foreldre i private barnehager har god grunn til å bekymre seg. Derfor overrasker det meg at Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta støtter regjeringen, slik de skriver i et innlegg i TV 2. For dette lovforslaget vil også ramme deres medlemmer.

LEDER: Karita Bekkemellem er administrerende direktør i NHO Geneo, NHOs landsforening for helsenæring, velferd og oppvekst. Foto: Øyvind Brattegard

Med to års varsel om videre drift eller nedskalering som ligger i forslaget, blir det svært krevende for barnehagene, som allerede har utfordringer med rekruttering og å beholde faste gode ansatte. Hvilke pedagoger vil velge en arbeidsplass med slike vilkår?

Hardt presset

I 2022 var 99 av 106 nedlagte barnehager private. Underskuddet for de private barnehagene endte på 573 millioner kroner i 2022. Det er en forverring på 106 millioner kroner sammenlignet med året før.

Kommune-Norge er allerede hardt presset. Og det er også derfor majoriteten av høringssvarene fra kommune er negative til forslaget. De foreslåtte regelendringene vil gi økt arbeidsmengde og potensielt 300 ulike regelverk, rettigheter og forskrifter.

Men det aller viktigste er hvilke konsekvenser forslaget har for foreldre og barn. Forslaget vil svekke valgfriheten for foreldre, det vil bli redusert mangfold av barnehager og i ytterste konsekvens, forskjellsbehandling av barn ut fra om de går i kommunal eller privat barnehage.

Snipp, snapp, snute, så var valgfriheten for barnehageforeldre ute.