Sluttspill er et blindspor

Toppserien har vært prøvekaniner for en lite gjennomtenkt sluttspillsmodell. Det har kostet ekstremt dyrt for en av våre mest tradisjonsrike klubber og det har sannsynligvis gjort sluttspill uspiselig i norsk fotball.

Bakre rekke: Mathilde Alsaker Rogde (Rosenborg), Ragne Hagen Svastuen (Røa), Hanna Dahl (Avaldsnes), Guro Bergsvand (Brann), Guro Bergsvand (Brann) og Justine Kjelland (Stabæk). Første rekke: Lena Soleng Hansen (Kolbotn), Emilie Woldvik (Lillestrøm), Tanja Myrseth (Arna-Bjørnar), Stine Ballisager Pedersen, (Vålerenga) og Kirvil Odden (Lyn) under presentasjonen av Toppserien for kvinner 2022. Foto: Terje Pedersen/NTB.

Den store forskjellen på serie og cup er at i serien teller alle kamper like mye. I cup er det vinn eller forsvinn hver eneste runde. I serien handler det om summen av alle prestasjonene gjennom en lang sesong. Det er to helt ulike typer konkurranser som har sin egen dramatikk og dynamikk.

Sluttspillformatet kvinnefotballen har vært gjennom denne sesongen er en slags merkelig hybrid. Lagenes prestasjoner i grunnspillet hadde betydning for sluttspillet, men bare for de som havnet topp fire. De fikk med seg poeng inn i sluttspillet basert på prestasjonene i første del av sesongen. Resten av lagene kunne like gjerne ha satt i seg i midtsirkelen og spilt ludo.

Fordi røkla i Toppserien skulle få med seg de beste fra førstedivisjon inn i sluttspillet, startet alle lagene med null poeng. I stedet for å finne en modell der lagene fikk uttelling for prestasjonene i grunnspillet, valgte man en håpløs løsning som i praksis gjorde hele vårsesongen irrelevant.

Her får Brann «troféet»:

Så da Toppserien ble delt i to betydde det ingenting at Kolbotn hadde 26 poeng og var ett fattig poeng unna topp fire og at Røa var soleklar tabelljumbo med tre poeng på 18 kamper. Begge startet med null poeng og blanke ark i sluttspillet.

For Røa har sluttspillsmodellen vært en velsignelse. De har karret til seg åtte poeng og ligger godt an til å sikre plassen med kun én kamp igjen.

For Kolbotn derimot, har norsk fotballs prøveprosjekt blitt et mareritt som kan få katastrofale konsekvenser. Etter en blytung høst har de nå rykket ned. På seks kamper i høstens sluttspill har de kun tatt to poeng.

Sluttspillet har blitt et mareritt for Tonje Pedersen og Kolbotn. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Etter nesten tre tiår på øverste nivå er det over. Klubben har vært en av de viktigste fanebærerne i norsk kvinnefotball. Flere av våre aller største landslagsspillere har ikledd seg den hvite og blå drakta.

For den tradisjonsrike klubben kan veien opp igjen til Toppserien bli lang og vanskelig. Flere av de store klubbene på herresiden satser tungt på egne kvinnelag. Trenden i resten av Europa er at kvinnefotballen i stadig større grad domineres av klubber som har sterke lag på herresiden. Det blir stadig vanskeligere å hevde seg for de klubbene som primært har hatt kvinnelag i toppen.

Brann, Vålerenga og Rosenborg er den nye maktbasen i norsk kvinnefotball. Tromsø banker på døra til Toppserien og Viking satser knallhardt for å få et lag opp i toppen. Odd, Strømsgodset og Molde har også lag de håper skal ta steget opp i løpet av de kommende årene. I den konkurransen tror jeg Kolbotn er dømt til å tape.

Kolbotn hadde selvsagt alt i egne hender. Det er ingen andre som har skyld i at de har levert langt under pari i sluttspillet. Reglene var like for alle og alle visste hvordan sluttspillet kom til å fungere.

Vålerenga vil skrote sluttspillprosjektet. Foto: Heiko Junge

Likevel virker det helt absurd at et lag som totalt har tatt 28 poeng i 2022 skal rykke ned, mens et lag som har tatt totalt elleve poeng kan berge plassen. Det strider mot folks rettferdighetssans og gjør Toppserien langt mer innviklet og uoversiktelig enn den trenger å være.

Kvinnefotballen har måttet være prøvekanin for en sluttspillsmodell som hele veien har virket uferdig og lite gjennomtenkt. Ti dager før seriestart i vår kom beskjeden fra NFF om at de endret reglene for hvem som skulle få spille playoff til Champions League. Det var riktig å gjøre denne endringen, men det er et faresignal at det kommer så tett opp mot seriestart. Det styrker inntrykket av at hele innføringen av sluttspill i kvinnefotballen var venstrehåndsarbeid. Man hadde aldri akseptert en så uferdig modell i Eliteserien.

Årets sesong har avdekket tydelige svakheter ved modellen, og allerede nå varsles det om endringer til neste sesong. Første forslag er at de beste fra førstedivisjon ikke lenger skal inn i Toppseriens sluttspill. Dermed vil også lagene som havner utenfor topp fire kunne få med seg poeng fra grunnspillet inn i sluttspillet. Det er bra, men det hjelper ikke Kolbotn. Tvert imot gjør det bare nedrykket enda mer bittert. Særlig med tanke på at de tapte tre poeng i grunnspillet på walkover mot Avaldsnes fordi baneforholdene på Sofiemyr ble underkjent timer før kampstart.

Motstanden mot sluttspill er stor både blant spillerne, klubbene og supporterne. Uansett hvilke endringer som foreslås for å forbedre modellen neste sesong, er mye av skaden allerede gjort. Årets sesong kommer til å bli stående igjen til skrekk og advarsel for alle som hele veien har mislikt selve ideen om sluttspill.

Det brygger opp til kamp på vårens fotballting. Vålerenga har akkurat vedtatt at sluttspillet bør droppes fra og med sesongen 2023. I praksis kan det bli vanskelig å få til siden fotballtinget avholdes tjue dager før sesongstart, men det er ingen tvil om at hele sluttspillsmodellen er under sterkt press.

Med årets sesong friskt i minne, er det åpenbart at det må tas grep. Sluttspill har så langt kun bidratt til å skape forvirring og frustrasjon. Hele prosjektet fremstår mer og mer som et blindspor i jakten på grep som kan løfte norsk kvinnefotball. Ved å teste ut en uferdig modell som hadde store svakheter, har sluttspillsentusiastene i praksis spilt seg selv utover sidelinjen.