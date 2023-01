«Slipp villdyret løs»

He's back!

Jeg skal innrømme at jeg fryktet det verste da Sander Sagosen lå og vred seg i smerte under en kamp i Ostseehalle (Ja, jeg vet den heter Sparkassen-Arena nå, men for meg vil den alltid være Ostseehalle) i begynnelsen av juni.

Et stygt ankelbrudd, som i verste fall var karrieretruende. Og frykten ble ikke mindre da han måtte opereres på nytt i begynnelsen av juli.

For det var satsfoten til en av verdens beste spillere. Dersom ikke operasjonen var vellykket og bruddet grodde som det skulle, kunne han risikert å miste deler av utslaget i ankelleddet - som igjen ville tatt bort mye av spenst og eksplosivitet. Da ville aldri Sagosen blitt den samme spilleren igjen.

I tillegg var jeg spent på om Sagosen selv ville være tålmodig nok til å vente til han var helt klar for å gjøre comeback. Han har aldri fremstått som den mest tålmodige typen.

Men han har gjort alt riktig, og nå er Sagosen tilbake. Han har imponert så langt i VM, selv om vi ikke har sett ham like dominerende som han har vært før.

Mannen hele Håndball-Norge skal takke for at man nå lukter på medalje i et mesterskap igjen, er manuellterapeut Harald Markussen.

Hvis du har sett en kar som jubler mer enn noen andre på benken, og som etter beste evne prøver å stå på tå for å se over skuldrene til spillerne i timeoutene, så er det Markussen.

Det var han som krevde nye røntgenbilder av ankelen til Sagosen og beordret ny operasjon. Og han har også vært sentral i opptreningen i etterkant.

VIKTIG MANN: Ikke bare ser Harald Markussen (t.v.) til at spillerne er i best mulig form. Han er også en viktig humørspreder i VM-troppen. Foto: Stian Lysberg Solum

Og om ikke det er nok, så er Markussen er uvurderlig mann i VM-troppen. Han er full av practical jokes og er med på å holde humøret oppe i spillergruppen.

Sagosen virket veldig sliten i EM i fjor. I VM har han glist og vært full av overskudd. I tillegg har har fått hvile mye mer.

Etter seks timer med VM-håndball, har Sagosen vært på banen i tre timer og 23 minutter. Normalt har han på dette tidspunkt i mesterskapet vært veldig tett på fem timer.

Med sin lille endring i spillestil, har Jonas Wille gjort laget mindre avhengig av Sagosen. Som igjen har gjort at Sagosen har måttet bruke mindre krefter når han er på banen. Legg til at han også har fått mye mer tid på benken og at han ikke har reist Europa og Tyskland rundt og spilt to til tre kamper i uken med Kiel siden august. Er det flere enn meg som kjenner at det bygger seg opp forventninger?

Jeg sitter med en følelse av at vi ikke har fått se den store formutløsningen ennå, men at den kommer. Og hvorfor ikke mot Spania?

Norge brøt forbannelsen mot Spania i fjorårets EM. Da vant man for første gang en mesterskapskamp mot spanjolene.

Spania er alltid blant favorittene i mesterskap. Men de mangler en del sentrale spillere denne gangen. Klarer Norge å få i gang kontringsspillet sitt, så kan dette bli veldig gøy. For Spania vil helst krige mot Norge i sitt offensive forsvar.

Jeg har en følelse av at Jonas Wille kan komme med noen overraskelser i denne kampen. Jeg tror han har hatt denne i bakhodet lenge. Jeg blir ikke sjokkert hvis vi får se Norge i 7 mot 6 for å løse Spanias forsvar. Et forsvar Norge alltid har slitt mot.

I tillegg har han en superstjerne som trolig bobler over av overskudd og spilleglede. Og vinnerinstinktet er det ingen som tviler på.

Nå er det ingen grunn til å holde igjen. Nå er det vinn eller forsvinn. Med kvartfinale har Norge gjort et godkjent VM. Nå er alt som kommer bonus.

Og Sagosen er mannen for de store anledninger.

Slipp villdyret løs!