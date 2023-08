Slik planlegger du de neste fantasy-ukene best

Sett opp ditt lag på fantasy.tv2.no før kl. 17.55 lørdag!

Vi vet hvilke lag som ikke spiller denne og neste runde. Men vi vet ikke hva som skjer i runde 20 og 23 - ennå.

Jeg vurderer sjansene som store for at det blir noen utsatte kamper.

Før neste runde settes i gang, har de fire norske lagene spilt det første av to oppgjør i kvalifiseringsrunde tre i europacupene. Den informasjonen er verdifull for oss Fantasy-spillere da vi vil vite mer om sjansene for «blanks» og «dobbeltkamper».

Er vi heldige, blir det allerede neste uke offentliggjort hvilke lag som ønsker utsettelse av sin eliteseriekamp i runde 20. I tillegg vet vi kanskje mer om sjansen for utsettelse av Stabæk-HamKam. Min generelle anbefaling for denne runden er å holde hodet kaldt!

Følgende lag har ikke kamp i runde 17 og 18: 17: Aalesund og Molde

18: Bodø/Glimt, Brann, Rosenborg, Odd, Stabæk og Tromsø.



Hvilke lag står i fare for ikke å spille kamp i runde 20? Lagene som når play-off til europeisk gruppespill, kan utsette eliteseriekampen sin som i utgangspunktet skal spilles mellom de to internasjonale oppgjørene. Kampene som kan utsettes i runde 20 vil da legges til som en ekstra kamp i runde 23. Det betyr at vi kan få en stor «blankrunde» i runde 20, og en stor «dobbeltrunde» i runde 23. I tillegg er det noe usikkerhet om den nye kunstgressbanen til Stabæk blir klar til kamp mot HamKam i runde 20.



Disse kampene står derfor i fare for utsettelse i runde 20:

RBK – AaFK

LSK – Brann

Haugesund – Bodø/Glimt

Molde – Viking

Stabæk – HamKam Disse kampene kan ende opp med å bli flyttet til runde 23 og gi lagene involvert to kamper den runden:

Molde – Viking

Bodø/Glimt – Strømsgodset

Lillestrøm – Brann

Rosenborg – Aalesund



I tillegg er det fra før klart at Vålerenga, Stabæk, Tromsø og Sandefjord spiller to kamper i runde 23.

Informasjonen vi kan få før runde 18 vil for de fleste Fantasy-lag være verdt såpass mye at det vil lønne seg å spare byttet denne runden heller enn å bruke et bytte på å forbedre 11-ern nå.



I runde 18 får vi lagoppstillingen til Molde 70 minutter før byttefrist, da de møter Sandefjord i rundens første kamp. Det er viktig å få inn riktig Molde-spiller neste runde – en man kan bruke som kaptein!

Og Molde-spillere er dyre. Jeg har ingen Molde-spillere for øyeblikket, planen min er å spare byttet denne runden selv om laget ikke ser fantastisk ut.

Neste runde er planen min å ta inn én eller to Molde-spillere når jeg har sett hvem som starter kampen.

Grunnen til at jeg ikke nødvendigvis tror det er lurt å gå for to, i hvert fall ikke tre MFK-spillere, er at Molde trolig ikke har kamp i runde 20, og at jeg forventer at Erling Moe roterer noe på laget fremover fordi de prioriterer kampene i Europa – noe vi så forrige runde mot Stabæk.

Hva bør man gjøre dersom man ikke har 11 spillere som spiller denne runden? Da ville jeg passet på å bytte inn en spiller man vet at også har kamp i runde 18 og runde 20.

Lagene som ikke har «blank» i runde 17 og 18 og heller ikke står i fare for utsettelse i runde 20, er disse fire lagene: Haugesund, Sandefjord, Sarpsborg og Vålerenga.

Av disse lagene ville jeg først sett til Sarpsborg. Hvis man f. eks står uten Ramon Pascal Lundqvist eller Joachim Soltvedt så er det en spiller jeg ville tatt inn denne.

Det går også an å ta en sjanse på midtstopper Bjørn Inge Utvik eller en av midtbanespillerne i Mikkel Maigaard eller Victor Torp. Sarpsborg har sluppet inn en god del mål i det siste, men det gjelder absolutt også deres motstander Sandefjord.

JOKER: Sarpsborg 08s Ramon-Pascal Lundqvist. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Når bør man spille wildcard og Rik onkel?

Selv har jeg akkurat nå ni spillere som har kamp i runde 18. Jeg tenker at oppsiden med en mulig stor dobbeltrunde i runde 23, hvor mange av de beste lagene kan ha to kamper, er større enn nedsiden ved å stille et litt svakt lag i runde 18.

Selv om jeg kun hadde kommet meg til ni spillende spillere i runde 18 med gratisbytter, så tror jeg likevel at jeg ville ventet med Wildcard og Rik Onkel. Jeg kommer mest sannsynlig til å sikte meg på å spille Rik Onkel i runde 23. Wildcard spiller jeg runde 20 dersom jeg har veldig få spillere den runden.

Hvis ikke vil jeg gjerne vente til overgangsmarkedet stenger. Altså tidligst runde 21. Hva hvis man allerede har brukt «Rik Onkel»? Da ville jeg prøvd og holdt på «wildcardet» frem til enten runde 22 eller 23.

Hvis man i motsetning til meg har «to kapteiner» eller «spissrush» igjen, så kan det spilles for å forsterke dobbeltrunde 23 og potensielt klatre skikkelig!

For å vurdere sjansene for at Glimt, RBK og Brann når play-off og dermed kan utsette kampen sin i runde 20, har vi tatt en prat med Johannes Kaste, som deler relevant info om UEFAs klubbturneringer gjennom sin hjemmeside fotcalc.com og på Twitter.

Arouca 65% - 35% Brann





- Portugisiske Arouca er uerfaren på den europeiske scenen. Sportslig er de langt fra de fire store i hjemlandet. Brann har inntil de siste månedene hatt en stigende kurve resultatmessig.

Dessverre har den siste tiden vært betraktelig gråere. Dette er to klubber med manglende europeisk erfaring. Oppgjørene dem imellom kommer derfor med mange ukjente variabler.

Prestasjonene til Arouca i den sterke portugisiske ligaen gjør at jeg trekker dem et godt hakk foran Brann. Med en temperatur på rundt 35 grader skal vestlendingene jobbe godt i Portugal.



Hearts 50% – 50% RBK



- I likhet med Arouca, er Hearts en klubb som er langt under nivået til de beste i sin liga. Gapet ned fra Celtic og Rangers er enormt og klubbene under har knapt deltatt i gruppespill det siste tiåret.

Selv med RBKs Europa-erfaring tror jeg ikke at trønderne greier å vippe skottene av pinnen. Jeg spår et knepent avansement til Hearts.

Glimt 75% - 25% Pyunik



- Pyunik tok del i gruppespillet i Conference League i fjor, noe få hadde forventet. Den armenske klubben vant ikke sin hjemlige liga som for øvrig er rangert langt under den norske.

Selv om Pyunik har en del erfaring fra Europa, så er Glimt store favoritter. Til gjengjeld har armenerne vunnet alle sine fire første kamper i Europa.

- Molde er sikret både playoff og gruppespill. Sannsynligvis blir det Champions League playoff, men det kan også bli Europa League playoff. Molde kommer til å prioritere begge høyt.

* Arouca, RBK, Glimt og Klaksvik har hjemmekamp først.

* PO-trekning er mandag kl 12, 13 og 14. Tidspunktene er for de ulike turneringene (UCL, UEL og til slutt UECL).

Kapteinskandidater runde 17

Ole Sæter ville ha vært en het kapteinskandidat borte mot Haugesund slik som han har levert i det siste. Men angriperen spilte 120 minutter mot Crusaders torsdag, hvor Sæter i tillegg gikk av med en smell/skade.

Det medisinske apparatet i RBK bekrefter at helgens kamp kommer for tidlig for angriperen. Sæter skal nå til undersøkelser før man avgjør om han kan spille europacupkampen neste torsdag.

Bård Finne er en som ofte ble kapteinet tidligere i sesongen. Brann har merket konsekvensene av salgene av Wolfe og Rasmussen, og ikke minst har de hatt skader i en tynn tropp.

Finne har nå spilt fire kamper uten målpoeng. De underliggende tallene er ok, men dårligere enn de var tidlig i sesongen da han fyrte på alle sylindere. HamKam har sluppet inn flest mål i ligaen, noe som gjør Finne aktuell.

Jonatan Braut Brunes har med gode kamper den siste tiden vekket interesse fra utlandet. Godset har tapt 0-1 tre kamper på rad. Forrige kamp var Brunes suspendert grunnet fire gule kort.

Grunnen til at man kan vurdere Brunes som kaptein, er at han har vært i god form, og ikke minst fordi de har Vålerenga hjemme. VIF er nå under streken og har sluppet inn ni mål de siste tre kampene. Klart minus at han ikke tar straffer.

MÅLFARLIG: Strømsgodsets Jonatan Braut Brunes. Foto: Geir Olsen / NTB

Ramon Pascal Lundqvist er en spiller jeg har likt siden jeg så han i oppkjøringen. Det tok tid før det løsnet foran mål, men siden målkontoen ble åpnet i runde 12, har han scoret tre mål og levert tre assist.

Sarpsborg 08 er laget med lavest odds for seier denne runden.

At Sandefjord har sluppet inn 11 mål de siste tre kampene er sikkert en del av grunnen. Et minus med Lundqvist som kaptein er at målpoengene i Sarpsborg blir delt mellom mange spillere, samt at vi ikke vet om han tar straffer.

Zlatko Tripic har nå scoret i fem strake hjemmekamper for Viking! Av de åtte målene har halvparten kommet fra krittmerket. Viking møter et Glimt-lag som har sett litt slitne ut i det siste. Det er vanskelig å si hvem som er favoritt i oppgjøret.

MÅLFARLIG: Zlatko Tripic. Foto: Carina Johansen / NTB

Amahl Pellegrino er den jeg oftest putter bindet på, men denne runden er jeg mer i tvil.

Det er rett og slett veldig vanskelig å si hvem som er den beste kapteinen denne runden. Pellegrino har tatt soleklart flest poeng i spillet, men jeg syns ikke det ser ut som Glimt og «Pelle» er i samme form som tidligere i sesongen.

Jeg tror det skyldes stor belastning etter mange kamper. Likevel kan man stort sett alltid stole på at Glimts nummer 10 får med seg noe.

For meg står det akkurat nå mellom Tripic og «Pelle».

Det blir normalt mange mål mellom Viking og Glimt, og begge to leverer bra med målpoeng og har gode underliggende tall. Det at begge tar straffer for sitt lag er viktig faktor når det er et såpass åpent kapteinsvalg. Å velge mellom dem er vanskelig, og jeg har ikke bestemt meg helt ennå. Denne runden er det helt innenfor og gå for magefølelsen!

I skrivende stund har jeg bindet på armen til fjorårets toppscorer.