Slik mistet Kjerkol kontrollen

FUSKET: Ingvild Kjerkol sin masteroppgave underkjennes for fusk. Her er hun på vei ut fra stortingssalen bare kort tid etter at nyheten om fusket breaket. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Når en statsråd med ansvar for milliarder av forskningskroner, i en regjering som har gått til frontalangrep på fusk og plagiat på universitetene, selv beskyldes for fusk, er det krevende å skulle håndtere dette som en vanlig student.



TV 2s kommentator, Aslak Matre Eriksrud Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Kjerkol forsøkte, men endte til slutt opp med å hyre inn en toppadvokat som heller gikk til juridisk angrep på universitetet. Det kan vise seg å være en lei tabbe.

Nå mister Kjerkol mastergraden sin og risikerer samtidig å miste jobben som statsråd. Norsk studentorganisasjon, Forskerforbundet og redaktøren i Khrono, avisen for kunnskapssektoren, var raskt ute og krevde hennes avgang som statsråd. Flere opposisjonspolitikere kastet seg på, sammen med professorer og andre.

Tilliten til henne som politiker kan stå og falle på hvilken begrunnelse nemda gir for underkjennelsen av oppgaven. Har hun vært grovt uaktsom, altså «bare» slurvet, som hun selv har erkjent, vil det være lettere å overleve som statsråd. Men hvis nemda konkluderer med forsettlig juks, kan det fort bli krevende for Støre å beholde henne i statsrådsjobben.

Men nå kan begrunnelsen komme i bakgrunnen. Torsdag mistet hun fullstendig kontroll på historiefortellingen om sin egen fuskesak, da TV 2 avslørte fuske-beslutningen mens hun satt inne i stortingssalen og deltok i behandlingen av flere saker på helseområdet. Da hadde hun ikke en gang mottatt nemndas begrunnelse for å underkjenne masteroppgaven hennes.

Som politiker er du avhengig av tillit. Statsminister Jonas Gahr Støre må vurdere om han har tillit til Kjerkol etter dette. Men selv om han fortsatt har tillit til henne, kan vurderingene på Statsministerens kontor være at Kjerkol er blitt en så stor belastning for regjeringen, at Støre uansett ikke har noe annet valg enn å bytte henne ut. I så fall kan næringsminister og Ap-nestleder Jan Christian Vestre være en aktuell kandidat til å overta.

Strategien med å hyre inn en toppadvokat som gikk til angrep på universitetet var ikke bra for omdømmet til politikeren Ingvild Kjerkol. TV 2 kunne avsløre at den samme advokaten reiste juridiske betenkninger om Nord Universitet i det hele tatt hadde hjemmel til å vurdere fuskeanklagene mot Kjerkol.

Det ble sett på som et frontalangrep på universitetet fra Kjerkols side, at en statsråd med store ressurser brukte makt og muskler i et forsøk på å kvele prosessen mot seg. Det tok seg ikke bra ut, i hvert fall ikke fordi hennes sjef, statsminister Støre, hadde sagt at han var glad for at universitetet nå skulle komme til bunns i de samme plagiat-anklagene.

Kjerkol hadde i utgangspunktet bestemt seg for ikke å bruke advokat. Og hun gjorde det heller ikke i starten. Det kan se ut som om tilliten mellom universitetet og Kjerkol smuldret bort da Kjerkol fikk overlevert møtereferater hun ikke kjente seg igjen i, uten at hun opplevde å få mulighet til å korrigere.

Den mektige Ap-politikeren har kanskje fått kjenne på noe av den samme maktesløsheten som mange studenter har kjent på i møte med fuskeanklager på norske universiteter.

Tusenvis av studenter er straffet og utestengt fra universitetene de siste årene. Nå risikerer Kjerkol utestengelse fra landets regjering.