Slik kan hun gjøre comeback

MÅ GÅ: Sandra Borch (Sp) trekker seg som forsknings- og høyere utdanningsminister etter at det ble kjent at deler av masteroppgaven hennes var plagiert. Foto: Rodrigo Freitas

Ingen manusforfatter i verden ville tatt seg bryet med å dikte opp et så usannsynlig og lite troverdig komplott: En forsknings- og høyere utdanningsminister, som har stått i bresjen i kampen mot plagiat på norske universiteter, blir tatt i plagiat selv.

Men virkeligheten i norsk politikk overgår nok en gang fiksjonen. Sandra Borchs masteroppgave i rettsvitenskap inneholdt flere avsnitt som ser ut til å være ren avskrift av tidligere masteroppgaver, skrevet av andre studenter.

TV 2s kommentator Aslak Matre Eriksrud tror Sandra Borch kan komme tilbake som statsråd en gang i fremtiden Foto: Espen Solli

Utfallet sa seg selv. Sandra Borch (Sp) forstod det med en gang og trakk seg umiddelbart som statsråd. Hun ventet ikke en gang på at sjefen sin, statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), kom hjem fra tur til Nord-Norge før hun kalte inn pressen og erklærte sin exit som statsråd.

Det er en skandale så stor, så pinlig og så flau at det er vanskelig å se for seg at det akkurat nå kan finnes rom for et videre liv i toppolitikken. Men det er flere eksempler på skandaliserte politikere som har reist seg og kommet tilbake.

Senterpartiet mangler en nestleder etter at Borchs forgjenger i departementet Ola Borten Moe gikk av i sommer. Borch var etter min mening den sterkeste kandidaten til å tre inn i partiledelsen. Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) seiler nå opp som den sterkeste nestlederkandidaten, men jeg vil ikke avskrive Sandra Borch helt.

Det er over et år til partiet samles til landsmøte og skal velge ny nestleder.

Og ett år er veldig lang tid i politikken. Her er tre skritt på en eventuell vei tilbake for Sandra Borch:

1. Ta kontrollen. Det tok bare noen timer fra hun fikk den første henvendelsen fra E24 til hun kalte inn til pressekonferanse og gikk av. Det er første steg i håndboken i politisk krisehåndtering. Er skandalen stor nok, gå av med en gang.

Ikke la deg friste til å prøve å beholde jobben, slik forgjengeren Ola Borten Moe gjorde i sommer, etter at hans aksjespekulasjon i toneangivende selskaper ble kjent. Det å erkjenne egne feil raskt, i stedet for å bli presset til det, er en fordel.

Det gir henne mulighet til å ta noe kontroll over historiefortellingen om egen avgang.



2. Håndtering. Nå gjenstår det å få alt på bordet, så raskt som mulig, være åpen, ærlig og oppriktig. Svare på alle spørsmål. Kjenne på ubehaget. Stå i stormen. Historien om det som fremstår som det reneste juks i masteroppgaven hennes må være troverdig.

Om det var rene forglemmelser å legge inn kildehenvisninger eller om det var bevisst juks, må Sandra Borch svare for. Uansett hva som skjedde, er det helt avgjørende for hennes eventuelle fremtid som politiker at hun fremstår troverdig og angrende.

Legger du alle kort på bordet, tar den straffen som eventuelt måtte komme og fremstår ærlig og angrende, er det mulig å reise seg fra de mest oppsiktsvekkende fall.

3. Bruk tiden. Så må hun la tiden jobbe for seg. Med tanke på et eventuelt comeback, er hun heldig som har en stortingsjobb å gå tilbake til. Der blir hun sittende i ett år og ni måneder til, uansett. Grunnloven sikrer det.

Hun har med andre ord både en plattform og lang tid til å gjøre en god og samvittighetsfull jobb på det fagfeltet hun får tildelt av eget parti. Det kan være det hun trenger for å gjenvinne tapt tillit, både i eget parti og blant velgerne.

Senterpartiet er et parti som tidligere har vært herjet av indre stridigheter og fløykamper. Sandra Borch var selv en sterk deltager i dette da konflikten mellom daværende partileder Liv Signe Navarsete og Ola Borten Moe herjet partiet som verst.

Det var omtrent på den tiden da hun skrev den famøse masteroppgaven og samtidig var leder i Senterungdommen. Borch var en av Borten Moes støttespillere, og var en uredd og konfronterende politiker. Nå, ti år etterpå, har Sandra Borch for lengst blitt en voksen politiker, en som er godt likt og respektert i hele partiet.

Hun er også blitt framsnakket av Aps statsråder jeg har snakket med de siste årene, som en klok og samarbeidsorientert statsrådkollega. En de respekterer.

Borch spilte blant annet en avgjørende rolle for å løse opp den fastlåste situasjonen mellom de samiske aktivistene som lenket seg fast utenfor regjeringskvartalet og energiminister Terje Aasland (Ap).

Det er et godt utgangspunkt for et eventuelt comeback.

Det er også verdt å merke seg statsminister Jonas Gahr Støres valg av ord både i den første pressemeldingen som kom fredag kveld og på pressekonferansen lørdag.

Han slo fast at Borchs handlinger er uforenlige med å være «forsknings- og høyere utdanningsminister». Det kan ha vært en strategisk formulering, på minst to måter: Det holder døren åpen for at andre regjeringsmedlemmer, som eventuelt har gjort seg skyldig i noe lignende, under gitte omstendigheter kanskje kan beholde jobben.

Og det utelukker heller ikke at Sandra Borch en gang i fremtiden kan komme tilbake i en annen statsrådspost.

Det er selvsagt i tidligste laget å snakke om et mulig comeback som statsråd for Sandra Borch allerede før hun har gitt fra seg nøklene til det departementet hun skal ut fra.



Men midt oppe i stormen er det verdt å huske at politikere til syvende og sist lever av tillit fra velgerne.

Legger du kortene på bordet, viser anger og fortsetter å gjøre en innsats for fellesskapet, er det knapt grenser for hva det norske folk er villig til å tilgi.