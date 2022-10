Slik får du bedre hud, hår, tenner, helse – helt gratis

Og sterkere hår, mindre depresjon, sterkere kropp, mindre sjanse for kreft, overvekt, hjertesykdom og diabetes type 2, bedre humør, bedre evne til å takle bekymringer, bedre tenner, mindre leddplager og mindre plager i muskler og skjelett?

Debatten har rast etter at de tre kvinnene som alle nå kan fornavnet på, Pia, Synnøve og Vanessa, først åpnet, og så trakk seg fra klinikken som skal hjelpe kvinner gjennom ulike plager, de fleste av dem knyttet til misnøye ved sitt eget utseende.

I Helsedirektoratet er vi nokså klare på at vi ikke anbefaler verken friske eller syke kvinner å bruke penger på å utjevne tegn på levd liv.

Levd og har lært

Heldigvis har debatten medført stor oppmerksomhet om medisinske problemer mange kvinner har, og som er underfinansierte, underkommuniserte og lite prioriterte i dagens samfunn, områder som nå har blitt løftet – forhåpentligvis med det resultat at de øker sin status på sikt.

Men debatten røsker hardt i noe annet også.

Mange av reaksjonene handler om at vi vil eldes i fred, med våre rynker, saktere gange, økende klokskap og omtanke for verden og strålende øyne som lyser at vi har levd og lært.

Vi ser ikke for oss gamle silikonpupper og strukket, uttrykksløst fjes.

Vi vil manøvrere oss gjennom 40- og 50-, 60- og 70-årene med rak rykk, økende kråketegn ved øynene, med viktige oppgaver på jobb, i samfunn og for familie og venner.

Ikke hemmelig

Før vi tillater oss å bli gamle og lykkelige på et torg noe sted, med passelig mye skavanker.

Og det er her jeg, som representant for forebyggende medisin og folkehelse, må si noe.

Gamle blir vi hvis vi er heldige. Om vi blir kloke og omsorgsfulle, er nok høyst individuelt. Men vi kan faktisk påvirke måten vi eldes.

Oppskriften er ikke hemmelig, og den er aldeles gratis:

Beveg deg! Helst 30 minutter hver dag eller mer, men alt teller. Ikke tenk at du må trene, tenk at kroppen din er skapt for å røre på seg, reis deg, strekk deg, gå, svøm, dans, ro, gå på ski. Det forebygger mer enn 30 ulike sykdommer, og kan behandle lette depresjoner og høyt blodtrykk. Det reduserer sjansen for fall.

Ikke røyk. Det krever ingen videre forklaring. Få hjelp til å slutte på slutta.no.

Lær noe nytt, snakk med folk, vær tilstede i øyeblikket, gi noe til andre, prioriter søvn. Det styrker psyken din, gjør deg mer tilfreds og bedre rustet når bekymringene kommer.

Spis mye grønnsaker, frukt, bær og grove kornprodukter. Spis nøtter, bønner, fisk og sjømat, og velg magre meieriprodukter. Spis mindre av kjøtt, fete meieriprodukter, salt og sukker.

Drikk mindre alkohol. Hvor lite er opp til deg. Det er ikke feil å nyte et glass innimellom. Men hver gang du velger det bort, reduserer du risikoen for både psykisk og fysisk sykdom. Som kreft.

Print den ut og heng den på kjøleskapet som en påminner.

Følger du den, øker du sjansen for å slippe alvorlig sykdom, eller å redusere konsekvensene av alvorlig sykdom.

Du øker sjansen til å sitte og slarve på torget som 80-, 90 eller 100-åring.

Du får bedre hud, om enn med noe rynker og pigmentflekker, bedre hår, bedre tenner, sterkere kropp som tåler tidens tann.

Du øker sjansen til å være tilfreds i eget liv og å bidra i andres. Og det beste?

Det er svært godt dokumentert.

