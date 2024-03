Skulle ta fra de rike – kuttet for de svakeste

For to år siden valgte regjeringen å kutte i skattefradragsordningen for gaver, fordi de mente den kun kom rikinger til gode.



Men sannheten er at de kuttet i gaver og dermed svekket velferdstjenester for de aller svakeste i samfunnet vårt.

Disse har signert oppropet: 1. Hørselshemmedes landsforbund 2. Miljøpartiet De Grønne 3. Kirkens-SOS 4. Kristent arbeid blant blinde og svaksynte 5. Dyververnalliansen 6. Stiftelsen Make a wish 7. Fosterhjemforeningen 8. Ingeniører uten Grenser 9. Stiftelsen Organdonasjon 10. Plan International Norge [... og 66 andre organisasjoner]

Da Støre-regjeringen reverserte Solberg-regjeringens høyst nødvendige og indeksregulerte oppjusteringer av fradragssatsen, satte de norsk frivillighet ti år tilbake i tid.

Med støtte fra SV senket regjeringen grensen for skattefradrag på gaver til frivillige organisasjoner, fra 50.000 kroner ned til 25.000 kroner.

Dette uventede kuttet i fradraget skapte bekymring og uro blant frivillige organisasjoner. Det hadde vi grunn til, for nå ser vi effekten.

Ikke bare tok regjeringen fra de som trenger det mest, men attpåtil brukte de argumenter som ikke stemmer.

Da forslaget om å halvere skattefradraget ble fremmet, uttalte statssekretær Lars Vangen i Finansdepartementet at «fradrag for gaver over dette vil først og fremst være et gode for de med høye inntekter». Vi vet ikke hvilke fakta Vangen baserte uttalelsen på, for tall fra Skatteetaten viser at syv av ti som har fått fratrekk på skatten for gaver de har gitt har en årsinntekt på under 650.000 kroner.

Det er med andre ord folk med lav eller gjennomsnittlig lønn som utgjør flertallet av giverne. Folk flest, som de kaller oss.

Regjeringen ser ut til å irritere seg over at rike folk stimulerer ideell og frivillig sektor med sine penger.

Vi må kanskje minne regjeringen på hva disse ideelle organisasjonene bidrar med i samfunnet vårt.

Vi snakker for eksempel om Barnekreftforeningen, Norges Blindeforbund og Frelsesarmeen.

Organisasjoner som jobber for et mer inkluderende, rausere og varmere samfunn. Organisasjoner som hjelper sårbare grupper og folk i livskriser i Norge. Men dette påvirker også organisasjoner som jobber globalt.

Akkurat nå er verden rammet av svært mange kriser. Krigen på Gazastripen, økt konflikt i DR Kongo, og krigen i Ukraina som eskalerte for to år siden er bare noen av eksempler som skaper store akutte hjelpebehov, men også hjelpebehov på sikt.

Organisasjoner som CARE Himalpartner er til stede for å hjelpe, men deres arbeid er avhengig av privates støtte.

Med et slikt bakteppe, bør regjeringen kjenne sin besøkelsestid og gjøre det de kan for å øke privates giverglede i møte med hjelpebehovene globalt.

Givergleden på vei ned

Frivillig sektor har en årlig omsetning på rundt 51 milliarder kroner, og er en essensiell bidragsyter til samfunnets velferd og trivsel. Politikere er flinke til å snakke om verdien av privat og offentlig sektor, men glemmer skuffende ofte betydningen av frivillig sektor. Kuttet i skattefradraget på gaver har satt sektoren i fare, og svekket vår evne til å utføre viktig arbeid.

72 prosent av befolkningen kjenner til skattefradragsordningen for gaver til frivillige og ideelle organisasjoner, og blant dem oppgir 51 prosent å ha benyttet seg av muligheten til å få skattefradrag, ifølge den ferske giverundersøkelsen fra Posten Bring. Én av fire oppgir at skattefradragsordningens grenser påvirker hvor mye de ønsker å gi.

Fra 2014 til 2019 tredoblet gruppen som ga fra 25.000 til 50.000 kroner seg. I årets undersøkelse ser vi at givergleden er på vei ned i den samme gruppen. Det er et tydelig varsko om feilslått politikk.

Regjeringen må snu

Regjeringen, og SV som har gitt dem et flertall på Stortinget, må derfor revurdere grepet de har tatt. Vi frir derfor til Kari Elisabeth Kaski som er nestleder i Finanskomiteen, og SVs partileder Kirsti Bergstø og deres stortingsgruppe. Vi ber dere snu, fordi det er mange som taper når frivilligheten svekkes. Vi mener vi må tilbake til grensen på 50.000 kroner, om ikke enda høyere. Slik kan vi sikre en mer stabil og forutsigbar finansiering i den viktige frivillige sektoren.

Sektoren utgjør 90.000 lønnede årsverk. Ja, det er arbeidsplassen til veldig mange folk. I tillegg har vi 142.000 ulønnede årsverk i ryggen. Frivillige som står på dag og natt for et rausere og mer inkluderende samfunn.

Vi er rørt og takknemlig over den givergleden vanlige folk i Norge har. Den givergleden håper vi myndighetene vil hegne om, ikke rive ned.