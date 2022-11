Skuffende at dette er greit for NRK og «Flus»

En av NRKs store satsinger for tiden er Flus.

Serien er satt til Oslo i 1999, og følger hverdagen til en kompisgjeng som er innblandet i gjengkriminalitet.

Den handler i stor grad om identitet og tilhørighet.

Etter tre episoder har serien fanget min interesse, og jeg er spent på hva som skjer videre med Bæbs, en karakter det er lett å sympatisere med.

Men det er ett stort problem med serien. Den lar negative bemerkninger om funksjonsnedsettelser stå uimotsagt.

I serien florerer det med ord man ikke skal bruke om andre mennesker.

Jeg forstår at serien er satt til 1999, og at Norge var i stor utvikling på denne tiden.

Jeg forstår også viktigheten av kreativ frihet. Men serien gir meg bismak.

Jeg er selv funksjonshemma. Jeg har spasmer, og min funksjonsnedsettelse ligner på cerebral parese.

Per dags dato er det et stort hull når det kommer til representasjon av funksjonshemmede i serier og filmer.

Det er ingen synlig funksjonshemmede foran kamera i serien.

I tillegg harseleres det med negative uttrykk om funksjonshemmede. Eksempelvis brukes uttrykk som «jævla grønnsak», «hjerneskada» og «en fyr med fuckings cerebral parese kan gjøre akkurat samme jobben».

Representasjon

Det er også flere negative uttrykk om mennesker med melaninrik hud. For eksempel «nigros» og «pakkis».

Selv er jeg melaninfattig. Det gjør det vanskelig for meg å vurdere hvordan de rasistiske uttrykkene oppleves av melaninrike.

Det er imidlertid tydelig at representasjonen av melaninrike er til stede.

Det gjør at de rasistiske uttrykkene sammen med representasjonen blir satt i en kontekst.

De rasistiske ytringene kan tolkes som sjargong mellom gode kompiser.

I tillegg gir karakteren «Party» motstand når venninnen Kine sier «pakkiser» og ikke «pakistanere».

Jeg kunne ønske Flus gjorde det samme for funksjonshemmede. I motsetning til representasjonen av melaninrike, er det ingen av skuespillerne som har en form for synlig funksjonsnedsettelse.

Dermed møter ingen av de negative uttrykkene motstand.

Hatefulle ytringer

Hadde det vært én funksjonshemma karakter som kunne kontekstualisert ytringene, eller kanskje gitt de litt motstand, hadde jeg kjøpt det.

Ellers fungerer uttrykkene bare som en bekreftelse på at det er greit å bruke negative uttrykk om funksjonshemmede.

I den sammenhengen er det verdt å minne om at 1 av 3 funksjonshemmede allerede blir utsatt for hatefulle ytringer.

Det er skuffende at NRK har latt dette passere, uten representasjon og motstand.

Slik svarer prosjektleder Øyvind Thoen i NRK Underholdning:



«Tusen takk for engasjement og innspill i forbindelse med serien «Flus».

«Flus» er en epokefortelling fra 90-tallets gjengmiljø i Oslo, subjektivt fortalt fra en vennegjeng «slik det var», med alt det innebar av oppførsel, språk, meninger og utseende.

Serien viser dermed et språk og en sjargong som inneholder en lang rekke ord og uttrykk som man i dag forstår at man ikke skal bruke om andre mennesker.

Programskaperne ønsket å skildre dette miljøet og karakterene realistisk, med den sjargongen de brukte overfor hverandre og det samspillet de hadde seg imellom. Motstand i serien blir i så måte ikke godt nok representert, da representasjonen ikke var der – i den gjengen, på den tiden.

At serien har aldersgrense 15 år vil forhåpentligvis også bidra til at publikum selv klarer å vurdere at språkbruken også gjenspeiler den tiden serien tar utgangspunkt i, og som ikke er greit i 2022.

Det er likevel viktige poeng og innspill du kommer med, som vi setter pris på. Det er en god påminnelse om at NRK stadig må jobbe videre med å forbedre oss og vårt innhold, med inkludering av representasjon av alle grupper og mennesker som er en del av vårt samfunn.»

