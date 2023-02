Utøvere som varsler om uakseptable hendelser i idretten blir av og til anbefalt å ikke anmelde til politiet.

En av idrettsjuristene TV 2 har snakket med forteller om saker der man ikke har anmeldt til politiet fordi en politianmeldelse kan svekke saken når den skal behandles i idrettens eget domsutvalg.

At idrettsjurister mener det er lurt å unngå politianmeldelse viser en skremmende mangel på tillit både til politiet og til idrettens håndtering av varslingssaker. Det må tas på alvor.

Tall fra Dixi-senteret, en organisasjon som hjelper personer som har opplevd overgrep, viser at cirka 80 prosent av voldtektssaker de siste årene har blitt henlagt av politiet. Ofte vil det være nærmest umulig å ha fellende bevis. Det blir ord mot ord og henleggelse på bevisets stilling.

En henleggelse fra politiet kan derfor fort bli et våpen for den anmeldte når saken skal avgjøres i idretten.

Idrettens domsutvalg er ikke en del av den norske rettsstaten og skal ikke dømme strafferettslig. I saker som både er meldt inn til domsutvalget og til politiet, ser vi likevel at domsutvalget lener seg tungt på politiets arbeid og konklusjoner.

Det kan bli veldig problematisk hvis det fører til at varslere ikke tør å anmelde fordi det svekker saken deres internt i idretten.

Idretten selv anbefaler folk å anmelde hvis de mener at det har skjedd noe straffbart, men hva hjelper vel det når erfaringene tilsier at en anmeldelse til politiet gjør at varslerne stiller mye svakere i møte med idrettens eget domsutvalg?

Idretten skal først og fremst vurdere om deres egne regler og retningslinjer er brutt. De skal finne ut om en person er egna til å jobbe med barn og unge, eller ha tillitsverv i idretten. Da kan ikke beviskravene være like sterke som i en norsk rettssal.

Grunnen til at beviskravene i rettsstat må være så strenge er at rettsvesenet i ytterste konsekvens kan sende folk i fengsel. Frihetsberøvelse er en ekstremt streng straff, og da må beviskravene også være veldig strenge. Uansett hvor glad du er i idrett, kan ikke en suspensjon fra barne- og ungdomsidretten sammenlignes med de straffene rettsvesenet kan gi deg.

Å få tillit i idretten er ikke en rettighet, det er noe du må gjøre det fortjent til.

Derfor må idretten kunne bruke føre-var-prinsippet. Hvis summen av varsler og undersøkelser til sammen tegner et bilde av en person som ikke bør få trene barn og unge, må idretten kunne ta affære også i saker der bevisene kanskje ikke ville holdt i en rettssal.

Det er også en rekke ting som ikke er brudd på norsk lov, men som likevel er totalt upassende oppførsel som trener i idretten. Det er ikke ulovlig å drikke alkohol med barn til stede, men en fotballtrener kan selvsagt ikke være full på turnering med et gutter 13-lag. Det er ikke ulovlig for en 30-åring å date en 16-åring, men en 30 år gammel håndballtrener bør ikke date en av sine 16 år gamle utøvere.

Hvis du setter deg i en posisjon der en mindreårig utøver kan oppleve det du gjør som et overgrep eller som seksuell trakassering, har du allerede gått langt over streken. Og det må du ta konsekvensene av.

Om noen dømmes i rettsvesenet for overgrep må det selvsagt bety at de ikke kan ha verv eller jobbe i barne- og ungdomsidretten. Men det må være mulig for idretten å sanksjonere trenere og tillitsvalgte også hvis en anmeldelse til politiet ikke ender opp med en dom, hvis idretten selv mener det er stor sannsynlighet for at de har oppført seg på en måte som ikke er forenelig med idrettens verdier og retningslinjer.

Barn og unge i idretten er i en sårbar posisjon. Hvert eneste barn som utsettes for overgrep eller seksuell trakassering i idretten er et svik. Idretten både kan og bør være strengere enn rettsvesenet.

Hvis nulltoleransen for overgrep og trakassering skal være noe mer enn fine ord på papiret, må idretten ta langt større ansvar enn de gjør i dag.

Også når det er ubehagelig og vanskelig.