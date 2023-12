Skjebnetung førjulsvisitt

Mens amerikanske folkevalgte krangler, risikerer nå Ukraina å gå tom for sårt tiltrengte luftvernmissiler og artillerigranater.

Forrige ukes hjelpepakke fra USA kan bli den siste dersom ikke Volodymyr Zelenskyj tirsdag lykkes i overbevise republikanerne i Kongressen om at Vladimir Putin må stoppes.

Det er andre gang på mindre enn tre måneder at den ukrainske presidenten besøker Washington, og sjelden har så mye stått på spill som akkurat nå.

For samtidig som Zelenskyj trygler amerikanerne om nye bevilgninger, går Russland på offensiven.

INGEN NÅDE: Russlands president Vladimir Putin har trappet opp luftangrepene mot Ukraina. For ham er den dalende vestlige støtten til Zelenskyj en gavepakke. Foto: Sergei Bobylev / NTB

Krever innrømmelser

Forrige uke stemte republikanerne ned en rammebevilgning for 2024 som skulle sikre Ukraina våpen og ammunisjon verdt mer enn 1000 milliarder kroner.

Politikerne krevde at president Joe Biden samtidig tok grep for å stanse strømmen av asylsøkere over grensen fra Mexico.

Biden har gått med på visse endringer, men mener det er uspiselig av republikanerne å blande Ukrainas behov for assistanse med hjemlig asylpolitikk.

– Vær trygg: Dagens avstemning vil bli husket lenge, og de som vendte ryggen til kampen for frihet vil bli dømt hardt av ettertiden, sa Biden da det ble klart at senatet ville si nei til milliardbevilgningen.

Men republikanernes motstand handler også om noe annet, nemlig at velgere har mistet interessen for krigen i Ukraina.

Flere meningsmålinger denne høsten viser at et flertall av amerikanerne mener USA har sendt nok penger til Ukraina.

TØFF VINTER: Ukrainerne har en knallhard vinter i møte dersom de ikke får etterforsyninger av livsviktig luftvern. Bildet viser resultatet av et russisk luftangrep mot en av Kyivs forsteder sist helg. Foto: Roman Pilipey / NTB

Gavepakke til Putin

Selv om Russland fortsetter å miste soldater i et uhyrlig tempo, har denne høsten brakt Vladimir Putin mange gode nyheter.

Krigen mellom Israel og Hamas har tatt oppmerksomheten bort fra det som skjer på slagmarken i Ukraina.

Også andre steder i verden har det samtidig dannet seg mørke skyer på himmelen. For eksempel i Kosovo, Rødehavet og nå sist i Venezuela der Putins gode venn Nicolás Maduro gjør hevd på en oljerik del av nabolandet Guyana.

Den ukrainske motoffensiven, som mange håpet skulle bli et vendepunkt i krigen, fremstår i mellomtiden som en skuffelse for flere av de vestlige donorlandene.

Når Zelenskyj tirsdag møter amerikanske toppolitikere, må han forklare hvordan han nå ser for seg å vinne krigen mot Russland.

STILLSTAND: Det pågår daglig harde kamper langs den over 1000 km lange frontlinjen. Her avfyrer et ukrainsk helikopter raketter mot de russiske stillingene. Foto: Det ukrainske forsvaret

Kanskje blir han svar skyldig, for uten solid hjelp fra USA, har Ukraina små sjanser til å lykkes.

Støtten tørker inn

Ingen har gitt mer militær bistand til Ukraina enn nettopp USA. Europas bidrag blir nesten som småtterier å regne i forhold.

Årsaken er at EU-landene rett og slett ikke ikke har særlig mer å gi og i tillegg ikke har maktet å øke produksjonen av granater og missiler like mye som de lovet tidligere i år.

En oversikt fra Kiel-instituttet i Tyskland viser at den samlede støtten til Ukraina falt med nesten 90 prosent denne høsten sammenliknet med samme periode i fjor.

DRAMATISK FALL: Fra juni i år har den økonomiske støtten til Ukraina nesten tørket inn. Foto: Gjengitt med tillatelse fra the Kiel Institute for the World Economy

Russland har samtidig økt sin produksjon av militært materiell betydelig, og får i tillegg utstyr og ammunisjon levert fra allierte som Nord-Korea og Iran.

Som i fjor, har nå russerne startet en voldsom bombekampanje rettet mot ukrainsk infrastruktur. Foreløpig blir mange av dronene og missilene skutt ned, men den dagen Ukraina går tom for luftvern, vil det bli kaldt og mørkt for millioner av sivile innbyggere.

Den dagen kan være nær, og dette vet Putin. Så mens amerikanske folkevalgte krangler, setter han nå inn støtet for å tvinge nabolandet på knærne.

Et mørke over Europa

Ingen bør være i tvil om at hvis Putin beseirer Ukraina, vil et nytt mørke senke seg over Europa. Et kostbart mørke.

Den russiske lederen vil da ha demonstrert at bruk av makt mot andre land kan lønne seg, at folkeretten er blitt en vits og at både FN og Nato er maktesløse når det kommer til stykket.

Kanskje vil andre autoritære ledere følge hans eksempel.

Og med Ukraina under kontroll, kan Putins apetitt på nye landområder ta nye retninger, mot Baltikum, Polen eller Skandinavia.

I en slik situasjon gjelder det å sikre seg, og resultatet vil sannsynligvis bli et nytt, langvarig rustningskappløp. Det vil bli mange ganger dyrere for skattebetalerne enn å sende penger til Ukraina.

HÅPER PÅ STØTTE: President Joe Biden under samtale med Zelenskyj under hans forrige besøk i Washington i september. Biden mener det haster med å sende mer støtte til Ukraina. Foto: Jim Watson / NTB

Dette resonnement ser imidlertid foreløpig ikke ut til å påvirke amerikanske folkevalgte, som har mer enn nok med seg og sitt.

Tirsdag vil Zelenskyj gjøre et siste forsøk på å nå frem med sine argumenter, men akkurat nå ser det ikke lyst ut.

Både Ukraina og resten av Europa er inne i en skjebnetime.