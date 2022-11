– Skiforbundet bør lytte til sine egne damer

Norsk langrenn klør seg i hodet over hvordan de skal få flere dameløpere i toppen. Svarene har de fått servert av sine egne langrennsjenter, Ane Appelkvist Stenseth og Anne Kjersti Kalvå.

For med sitt definitive gjennombrudd på Beitostølen viste nemlig Anne Kjersti Kalvå at Skiforbundet må satse på flest mulig lengst mulig og sørge for at de trener best mulig.

Pallen på Beitostølen bestod av tre løpere over 30 år. De to superstjernene på andre- og tredjeplass, Heidi Weng og Ingvild Flugstad Østberg, slo begge gjennom i slutten av tenårene og så seg aldri tilbake.

TV 2 Sportens langrennsekspert Petter Soleng Skinstad. Foto: Olof Andersson/tv 2

Kalvå trengte derimot mange år før hun gikk seg inn på landslaget, og nå står hun plutselig frem som en av våre aller, aller beste langrennskvinner både denne vinteren og inn mot VM på hjemmebane i 2025.

30 år gamle Kalvås superløp kommer bare noen dager etter at hennes trønderske lagvenninne Ane Appelkvist Stenseth stod frem i Adressa og ba Skiforbundet tenke mer langsiktig i sin satsing på damene.

Appelkvist Stenseth påpeker med rette at Skiforbundet avskriver kvinnelige langrennsløpere altfor tidlig.

Det satses på juniororer og unge seniorløpere gjennom programmet Morgendagens Helter, uten at det har gitt all verdens resultater - i hvert fall ikke på damesiden.

Langrennsløperne over 25 år finnes det derimot ingen god plan for. Det er ikke bare dumt når en ser på Skiforbundets egne utviklingstrapp.

Enda dummere blir det når man ser på resultatene til mange av våre aller største idrettshelter.

OVER 30, MEN FREMDELES BEST: Anne Kjersti Kalvå i mål etter sesongåpningen i 10 km klassisk på Beitostølen. Foto: Heiko Junge

Det er nemlig ikke bare Anne Kjersti Kalvå som går sine beste renn etter fylte 30 år. Det samme gjelder søskenbarnet Marit Bjørgen, som for alvor begynte å levere fra Vancouver-OL og utover - året hun fylte 30 år.

Også i sommeridrettene finnes det mange eksempler på at kvinnene med fordel bør få tiden de trenger på å nå toppen, enten en ser på Karoline Bjerkeli Grøvdal, Gunn-Rita Dahle Flesjå eller de mange andre som for alvor har tatt steget når de har nærmest seg 30 år.

Som mann er det godt å kunne støtte seg på to oppegående og gode langrennsløpere som Kalvå og Appelkvist Stenseth. De vet selv hvordan puberteten kan være utfordrende i idrettssammenheng og de vet når både de og deres lagvenninner når sine biologiske gullalder.

Derfor bør Skiforbundet lytte til sine egne damer. Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Verre er det ikke.