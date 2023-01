Skal vi klare dette til 2025, må vi gjøre disse seks tingene

I desember var det elbil-bonanza i Norge. Bilforhandlere rapporterer om elleville tilstander og ekstraarbeid langt inn mot nyttårsaften.

Etter over to tiår med avgiftsfritak var det nå siste mulighet til å få seg en elbil uten moms og vektavgift.

Resultatet var nybilregistrering til himmels i årets siste måned.

For oss som jobber for å kutte klimautslipp og derfor ønsker at hele den fossile bilparken skal byttes ut med elbiler, har det vært et godt bilår. 79,3 prosent av nybilsalget var elbiler og alle de ti mest solgte bilmodellene var faktisk elbiler.

Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Det er noe å vise verden mens vi formidler at i kalde Finnmark velger nå flertallet å kjøpe elbil.

Men hvordan blir fortsettelsen?

Elbilforeningen mener nedtrappingen av elbilfordeler som ble vedtatt i statsbudsjettet for 2023 har skjedd for raskt, vært for omfattende og kom i tillegg ut av det blå.

Elbilforeningen opprørt over «Tesla-avgift»

Det er et sjansespill med en av Norges største klimapolitiske suksesser.

Men den sjansen har altså regjeringen villet ta, og nå er det all grunn til å stille spørsmålet: Rekker vi frem til 2025 – det året Stortinget har satt som mål at alle nye biler som selges skal være nullutslippsbiler?

Elbilandelen bør være på over 90 prosent i 2023

Elbilforeningen mener at vi ikke når 2025-målet med dagens politikk. I 2023 bør vi være på over 90 prosent elbilandel i nybilsalget for å være i rute til nullutslipp i 2025. I 2024 bør salget deretter være passere 95 prosent hvis vi skal ha sjans til å komme i mål i 2025. For at det skal skje, må skjerpet virkemiddelbruk på plass. Dette er våre råd til politikerne:

1. Gjennomfør tiltak som sikrer at elbiler vinner også i leasing.

Svært mange biler i Norge leases enten til privatpersoner eller firmaer. Elbiler konkurrerer dårligere i leasing fordi biler med utslipp som leases har urimelig gunstige vilkår i momsregelverket.

2. Tilpass firmabilbeskatningen en elektrisk nåtid.

Fordelsbeskatningen for firmabil som også brukes privat er tilpasset en fossil fortid, og bør endres slik at fossilbilene ikke vinner på grunn av urimelig innretning av regelverket.

3. Styrk miljøprofilen i kjøpsavgiftene for nye biler.

Gradvis innfasing av merverdiavgift på elbiler vil være så krevende i årene som kommer at det er uheldig å også legge på en egen vektavgift for elbiler. Miljøprofilen i den tradisjonelle engangsavgiften på forurensende biler bør derimot skjerpes. Det er ingen grunn til at forurensende ladbare hybrider fremdeles skal ha rabatt i vektkomponenten, og CO2-komponenten bør skjerpes år for år.

Foto: Silje Olderkjær / TV 2

4. Styrk konkurransekraften til elektriske varebiler.

Andelen elektriske varebiler ligger langt bak målsetningene, og skjerpet virkemiddelbruk må til. Det bør komme et nasjonalt fritak for elvarebiler i bom. Miljøprofilen for engangsavgiften på forurensende varebiler bør skjerpes årlig, og CO2-satsene i avgiften bør etter hvert bli de samme som for personbil. Enovastøtten til elvarebil bør økes.

5. Sikre en virkningsfull miljørabatt i bom.

Den nasjonale regelen er at elbiler nå skal betale maksimalt 70 prosent av forurensende biler, men kommuner og fylker kan innenfor regelen gi større miljørabatt enn dette for å sikre en raskere overgang til elbil.

6. Følg opp den nasjonale ladestrategien.

Regjeringen har varslet krav om mulighet for kortbetaling på nye hurtigladere fra 2023, og at det skal settes en frist på ettermontering for eksisterende. Dette må snarest komme på plass. I tillegg er det viktig at rammevilkårene sikrer fortsatt høy utbygging av hurtigladere for personbiler og at kommuner tilbyr god gatelading for dem som ikke kan lade hjemme. Utbyggingen av ladeinfrastruktur til tungtransport må komme i gang.

