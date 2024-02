Skal vi ha KI i skolen?

Først vil jeg rydde litt. Skal osloskolen, helt hodeløst, rulle ut KI på 120.000 iPader? Nei. Skal vi erstatte lærebøker med KI? Nei. Elevene skal fortsatt møte papir, blyant og fysiske bøker. Skal KI lære barna å lese, skrive og regne? Nei. Det skal lærerne gjøre.

Og det er det aller viktigste i skolen. Barna må lære, for egen maskin. De må lære å lese, skrive og regne. De må lære utholdenhet, de må lære at alt ikke er lekende lett, de må møte litt motstand.

KI i fri dressur

I dag vokser barna opp i en digital verden hvor svar på de vanskeligste spørsmål er et tastetrykk unna.

Elevene bruker allerede kunstig intelligens. Det er billig, og det er lett tilgjengelig. De har chatboter på Snapchat, i Google, og det finnes en haug av verktøy som lager bilder, presentasjoner og tekst det er umulig å skjønne at ikke er ekte eller produsert av en maskin.

Dette vokser barna våre opp med. Dette bruker de allerede – og vi har ikke kontroll på utviklingen.

Noen vil ikke ha KI i skolen. Som skolebyråd er jeg også bekymret for at det skal fortrenge læring, men vi kan ikke stikke hodet i sanden og la barna våre møte teknologien alene. Det er fullstendig uansvarlig. Elevene kommer til å fortsette å bruke teknologi, enten vi vil det eller ikke, både i og utenfor skolen.

Å tro på at lærerne på et teoretisk plan skal lære elevene hva som er lurt i møte med teknologi, uten at lærerne verken kan bruke det eller vise barna hva det faktisk er, mener jeg er veldig naivt.

Vi trenger lærere med kunnskap om KI, som kan utstyre barna med en sunn skepsis og tilnærming til hvordan de bør, og ikke bør, bruke teknologi.

Vi må få kontroll

Voksne er ansvarlige for å gi elevene en sunn og kritisk holdning til teknologi.

Derfor mener jeg vi er nødt til å teste ut KI i undervisningen under trygg ledelse av lærerne, for å lære barna hva det er lurt å bruke KI til og ikke.

Når vi ikke lenger vet hva som er laget av maskin eller menneske, må vi lære barna våre kildekritikk og kritisk tenkning. Og vi må lære dem at i mange oppgaver de møter så må de bruke tid, krefter og irritasjon på å løse dem selv, fordi det vil hjelpe dem i fremtida.

Nå har vi ventet i over et år på at regjeringen skal komme på banen med råd og retningslinjer. Vi vet fortsatt ikke når det kommer. Kari Nessa Nordtun er skeptisk og sier vi må ha mer kunnskap. Hvordan hun har tenkt til å skaffe seg det når hun ikke vil prøve ut KI i skolen, er et mysterium.

I Oslo tar vi grep. Vi må få kontroll. Derfor har vi et pilotprosjekt hvor vi tester ut en egenutviklet tekstrobot som ligner på ChatGPT. Den har vi utviklet for å beskytte barna våre. Den sporer ikke data og oppfyller krav til personvern, i motsetning til de meste annet av KI-verktøy barna bruker allerede.



Osloskolen viser vei

Flere av lærerne våre har testet ut tekstroboten i et halvt år før vi lot elevene slippe til. Skolene som vil ta det i bruk, må først ha en enighet mellom rektor og lærerne om hvordan det skal brukes i undervisningen. Det må drøftes i medbestemmelsesutvalget på skolen. Så kan det implementeres.

Nå er det 24 ungdoms- og videregående skoler i Oslo som har tatt det i bruk. Vi har 187 skoler totalt, inkludert barneskoler.

Vi har tydelige retningslinjer for bruk, både for lærere og elever. Disse skal vi revidere allerede om tre måneder, for å være sikre på at de treffer riktig.

Pilotprosjektet skal vi evaluere sammen med gode fagmiljø. Vi skal følge nøye med. Og funker det ikke, vil vi avslutte prosjektet. Men husk, elevene vil fortsatt kunne bruke andre KI-verktøy helt på egen hånd på fritida – uten veiledning.

KI forsvinner ikke. Barna bruker det. Nå har vi et valg. Skal vi ta kontroll og utruste barna for den fremtiden de møter, eller skal vi la være?