Skal man skamme seg for å være gründer i Norge?

Hvis Vedum ønsker en høyere arbeidsledighet for å kjøle ned økonomien, bør han begynne i sine egne rekker - ikke der verdiskapningen skjer.

Vi reagerer sterkt på måten særlig SV, regjeringen og LO harselerer med gründere på.

Det er ikke slik at all verdiskapning i Norge kommer fra at noen har vært «heldig» og fått tilgang til våre felles naturressurser langs kysten.

Regjeringen er veldig opptatt av fysisk industri som havbruk, men har tydeligvis ikke fått med seg at «Software is eating the world».

Teknologigründere skaper verdi der det ikke fantes noe. Verdi som kan gi Norge flere bein å stå på.

Vi snakker om folk som risikerer enormt mye og legger ned en umenneskelig arbeidsmengde.

SKREMMENDE: Det er mildt sagt skremmende å se at innovative selskaper forsvinner mens det offentlige byråkratiet fortsetter å ese ut, skriver Alf Gunnar Andersen. Foto: Christiane Dame Huseklepp

Det å påstå at disse folka bare er «heldige» eller at de kun lykkes fordi de sitter i Norge, vitner om mangel på både kunnskap og respekt.

Mange av våre medlemsbedrifter er i en vekstfase og opplever en regjering som har en næringsfiendtlig skattepolitikk og retorikk.

Konsekvensen av dette er færre nye bedrifter, mindre innovasjon og at kompetansebedrifter heller bygger arbeidsplasser i utlandet.

Det blir rett og slett blitt for dyrt og risikabelt å satse på IT-kompetanse i Norge.

Mangelvare på kompetanse

Skattemessig er det tre temaer som dominerer.

Formueskatt på arbeidende kapital er også beskatning på bedrifter som ikke er lønnsomme.

Merete Nygaard treffer spikeren på hodet i sitt innlegg i DN.

Gründere som henter risikokapital kan få flere hundre tusen i formueskatt på helt fiktive verdier - uten at de har tatt ut en krone fra selskapet.

Gründere har heller ikke for vane å lønne seg selv eksepsjonelt bra, ettersom de ønsker at mest mulig av midlene investeres i vekst av bedriften.

I tillegg er den økte arbeidsgiveravgiften er en direkte skatt på kompetanse. Regjeringen har innført økt arbeidsgiveravgiften på inntekt over 750 000 kr.

Flere ansatte i bransjen er godt utdannet, enkelte med doktorgrad, og har en inntekt på over 750 000 kr.

Dette er kompetanse som er mangelvare i Norge. Tall fra Tekna viser at 41 prosent av norske bedrifter sier de trenger mer teknologikompetanse.

For at Norge skal bli verdiskapende og konkurransedyktig på teknologifronten, må vi bygge den kompetansen næringen etterspør.

For øvrig leser jeg med skrekk at Vedum sier han kan ikke garantere at den økte arbeidsgiveravgiften fases ut til neste år. Vi opplever han som svært vinglete, noe som igjen bidrar til politisk risiko.

Skremmende utvikling

Ikke minst har vi LO og SV sitt utspill om å fjerne fritaksmetoden. Det viser også at de ikke tenker lengre en nesetippen.

Fritaksmetoden er et viktig instrument for å sikre at opptjent kapital kommer uavkortet tilbake til næringslivet for å skape ytterligere arbeidsplasser, vekst og skatteinntekter.

I sin higer etter å ta noen få ultra-rike, spenner de bein på tusenvis av bedrifter.

Alt dette kommer på toppen av et allerede tøft makrobilde hvor mange små og mellomstore bedrifter har store utfordringer.

Det er mildt sagt skremmende å se at innovative selskaper forsvinner mens det offentlige byråkratiet fortsetter å ese ut.

Hvis Vedum ønsker en høyere arbeidsledighet for å kjøle ned økonomien, bør han begynne i sine egne rekker, ikke der verdiskapningen skjer.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no