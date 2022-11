Når Norges beste skiløpere for alvor starter sesongen med åpningshelga på Beitostølen, er det med et stort spørsmålstegn bak den ene halvdelen av det norske landslaget.

På den ene siden finner du et herrelag fullt av vinnerkandidater. Der er utfordringen først og fremst å bli enige om hvem som ikke skal gå i Ruka, for ikke å glemme diskusjonene om hvilke fire som skal gå hver enkelt VM-distanse.

På den andre siden finner du et damelag der forventningene knapt har vært lavere, i hvert fall ikke i moderne tid, og der det foreløpig er flere ubesvarte spørsmål om nivået på norsk kvinnelangrenn.

De første svarene får vi allerede på Beitostølen. Sett utenfra er det imidlertid én ting som virker klinkende klart allerede nå.

Sjelden har det vært enklere å gå seg inn på verdenscuplaget.

Skrur man tiden noen år tilbake var det nærmest umulig å gå seg inn på det norske damelaget. I mesterskap etter mesterskap hadde vi klare medaljekandidater som endte opp med å følge løpene fra sidelinjen.

En kan bare nevne navn som Bjørgen, Johaug, Uhrenholdt Jacobsen, Caspersen Falla, Flugstad Østberg, Weng, Haga eller Størmer Steira. På sitt beste kunne det norske damelaget stilt med to stafettlag som begge ville tatt VM- eller OL-gull.

Nå er det imidlertid krevende å peke på noen soleklare gullfavoritter. I VM ser stafettlaget i beste fall ut til å bli en outsider, selv med de russiske OL-vinnerne på sidelinjen.

Ingvild Flugstad Østberg. Foto: Erik Johansen / NTB

Heldigvis finnes det enkelte lyspunkter. Ingvild Flugstad Østberg er klar for skirenn og rapporteres å være i god form. Heidi Weng er frisk etter en lang periode preget av sykdom og skader. På sine beste dager er også hun en av verdens desidert beste langrennsløpere.

OL-vinner Ragnhild Haga viste i enkelte renn i fjor hva hun er god for. Klarer hun å stabilisere seg på dette nivået igjen begynner både hun og stafettlaget å se faretruende gode ut.

Vi kan imidlertid ikke legge alt ansvaret på disse tre. Når de antatt beste løperne alle er over 30 år kan man heller ikke planlegge for at de alltid skal være der, slik en nærmest kan ha inntrykk av at det har blitt gjort i norsk langrenn de siste årene.

Skal norsk kvinnelangrenn tilbake på toppen er man avhengig av at de nest beste utvikler seg videre, enten de kommer fra landslag, rekruttlag, regionlag, kretslag eller private lag. Da må de faktisk få sjansen i verdenscupen.

Slikt sett er det en gavepakke for landslagsledelsen at lista for å gå seg inn i verdenscupen knapt har ligget lavere. En skal ikke lenger slå ut soleklare pallkandidater for å komme seg ut i verdenscupen. Den muligheten bør forbundet benytte seg av.

Allerede på Beitostølen tror jeg vi kan få se løpere utenfor landslaget på pallen, både i sprint og distanse. Da bør de også få sjansen i Ruka, og ikke minst på Lillehammer og Beitostølen. Aldri har det vel passet dårligere å verne om egne favoritter, og Skiforbundet bør gå langt i å la flest mulig få gå verdenscup i årene frem mot VM på hjemmebane i 2025.Fra forbundets eget rekruttlag peker Hedda Østberg Amundsen, Kristin Austgulen Fosnæs og Maria Hartz Melling seg ut som soleklare kandidater til en WC-plass. Ser man på regionlagene finner man navn som Silje Theodorsen, Amalie Håkonsen Ous og Kathrine Harsem, alle gode nok til pallplasser på Beitostølen.

Hedda Østberg Amundsen. Foto: Terje Pedersen

Utenfor forbundslagene finner man også spennende navn, både fra langløp og allround. Har Kristine Stavås Skistad funnet tilbake til storformen er hun soleklar på WC-laget i sprint. Hva så med Kari Øyre Slind, som på sine beste dager også har vært blant de ti beste i verden?Like spennende blir det å følge storesøster og langløper Astrid Øyre Slind. Med seieren i Birken var hun én av få løpere som faktisk slo Therese Johaug i fjorårets sesong. Hva kan hun få til med festesmøring under skia, og hvor fort kan en stakespesialist skøyte? Glem heller ikke Magni Smedås, som selv etter skiftet til langløp har mye å bevise.

Vinterens terminliste er også en gavepakke til en norsk langrennsledelse som per i dag umulig kan vite hvem som faktisk bør være med til verdenscupen, Tour de Ski og VM.

Med to verdenscuphelger på hjemmebane før jul får unormalt mange muligheten til å prøve seg i verdenscupen. Med to rene U23-plasser på hver enkelt øvelse er man sikret at også unge, fremadstormende løpere får sjansen til å prøve seg mot de beste i verden.

Den garantien har man ikke lenger i nasjonale renn, da de beste i verden ikke lenger er norske. Nettopp derfor har det aldri vært viktigere at mange får sjansen til å prøve seg.