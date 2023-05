Sjakkmysteriet: Hvor blir det av alle dronningene?

Visste du at bare to til tre prosent av internasjonale stormestrene i sjakk er kvinner?

Betyr det at menn er smartere enn kvinner? Overhodet ikke.



Norge skryter av å være er et svært likestilt land. Det er likevel ikke til å stikke under stol at kvinner fortsatt ligger bakpå på en rekke områder.

Det gjelder både i næringslivet, hvor menn ofte er dem som innehar topplederjobbene, men også i idretten. Det viser forskjellene i sjakk oss, men også de siste årenes diskusjon omkring hoppjentene og kvinnefotballen er eksempler på dette.

For i likhet med kvinner som vil satse på sjakk, må kvinner som satser på fotball ofte ha jobber med siden av. Det skaper ubalanse.

Det skjer heldigvis sjeldnere og sjeldnere, men det dukker til stadighet opp dem som hevder at sjakksporten ikke er for kvinner. I 2020 var kvinneandelen i sjakksporten i likestillingslandet Norge 5%, to år senere var andelen krøpet opp til 8%, ifølge Aftenposten.

Avisen slo samtidig fast at Norge er et av verstinglandene når det kommer til kvinner og sjakk.

Det er kanskje et paradoks at kvinner i stor grad uteblir fra en sport man skulle tro hadde et godt utgangspunkt for å være likestilt.

Det er likevel ikke underlig når man ser på hva forskjellene mellom menn og kvinner i sjakksporten skyldes.

Det er nemlig vanskeligere for kvinner enn menn å være sjakkspillere.

Negativ spiral

Kvinnelige spillerne forteller at menn spiller mer aggressivt mot kvinner enn mot andre menn, det viser også forskning fra Universitet i Stockholm. Forskningen er riktignok fra 2010, men viser det samme mange kvinnelige sjakkspillere selv forteller i dag. Dette, sammen med slengbemerkninger og få andre jenter å støtte seg på, gjør at mange jenter føler seg alene, og derfor slutter. Dette er bare starten på en negativ spiral.

Når færre kvinner blir profesjonelle spillere får de ikke mengdetrening på øverste nivå, slik mange mannlige sjakkspillere gjør. Slik blir forskjellene mellom kvinnene og mennene enda større – det samme gjør lønningene.

Dermed får mange av mennene ha sjakk som heltidsjobb, mens kvinnene ofte må ha andre jobber ved siden av. Om man ikke får tid til å spille og øve seg, blir det enda vanskeligere å bli profesjonell.

Til sammen fører dette til nok en faktor, nemlig mangel på kvinnelige rollemodeller, hvilket igjen svekker rekrutteringen. Den negative spiralen fortsetter nedover.

Idretten er en av de områdene der likestillingen henger lengst etter, frafallet av jenter i ungdomsidretten er markant ifølge nyere statistikk. Fremtidsutsiktene for en profesjonell idrettskarriere bidrar til at færre jenter tør å satse.

Kvinnerturnering

Norway Chess ønsket, sammen med EY (en av arrangementets hovedsponsorer) å dra i gang en egen kvinneturnering, der premiepotten skulle være like stor som i den åpne klassen (som er dominert av menn).

Stavanger kommune og SR-Bank stilte opp for initiativet. Dessverre var det ikke flere som gjorde det og kvinneturneringen ble ikke noe av i år. Det er synd.

Heldigvis er det ikke bekmørkt. Til tross for at økningen er beskjeden, er det fortsatt en positiv trend at 8% av sjakkspillerne nå er kvinner. Klubbene merker også interesse fra flere kvinner og at flere ønsker å satse. Disse frøene må vi pleie og sørge for spirer.

Norway Chess og våre samarbeidspartnere har ikke tenkt å gi oss, og ser fremover mot 2024: Vi håper å få flere med på laget!

Vi mener dette er en fantastisk mulighet for selskaper og andre aktører å sette handling bak ordene sine, og faktisk bidra til et mer likestilt Norge.

Slik kan unge jenter og kvinner som driver med sjakk se at det kan være mulig å leve av drømmen sin, for mye starter med gode rollemodeller.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no