Sitter bare og ser på krisen

TV 2 har avslørt urovekkende tall: 60.000 flere enn antatt står uten fastlege. I tillegg er det 114 leger som er i en oppsigelsesperiode. Med det risikerer vi at så mange som 335.000 nordmenn står uten fastlege ved årsskiftet. Tallene er mildt sagt sjokkerende.

Går for tregt

Fastlegekrisen, som nå er blitt en pasientkrise, har lenge vakt stor bekymring. Fastlegene er selve grunnmuren i helsevesenet vårt, og er den delen av helsevesenet de fleste av oss møter når vi er syke. Når hundretusener av nordmenn står uten fastlege, er det enorme problemstillinger som dukker opp – fastlegen er på mange måter inngangsdøren vår til helsevesenet.

Helseminister Kjerkol har lovet å fikse fastlegeordningen. Hun sa det var en av de tingene som hastet aller mest. Likevel har hun bare klart å levere to ting:

1. Sette ned et ekspertutvalg som skal komme tilbake til oss med eventuelle løsninger.

2. Redusere arbeidstiden til fastlegene med 10 minutter i uken (samtidig skal det nevnes vinningen er gått opp i spinningen, når man ser den enorme mangelen på fastleger, som følge av mangelfulle tiltak).

Hvis det er slik helseministeren arbeider når det er krise og ting haster, så vil jeg ikke ha hjelp av henne hvis det brenner i huset mitt.

Da hadde hun først satt ned et ekspertutvalg som kunne analysere brannen, selv om brannvesenet kunne peke på hvor det brant. Etter at huset hadde brent ned hadde hun delt ut vanngevær og hageslanger for å kjøle ned asken. Alle skjønner at det rett og slett ikke er godt nok.

En trenering

Ekspertutvalget er rett og slett en trenering, og et forsøk på å dekke til en komplett handlingslammelse. Fastlegene sliter seg ut, og pasientene mister grunnfjellet sitt i helsevesenet, mens regjeringen sitter og ser på. Vi vil benytte oss av privat, ledig kapasitet, slutte å sende danske leger ut av landet, få flere LIS-plasser (leger med spesialisering), en kraftig økning i basistilskuddet, flere fastlegehjemler i kommunene og avlaste fastlegene for byråkrati og papirarbeid.

Pasientene og fastlegene er lei av å høre lovnader som ikke blir fulgt opp. Nå trenger vi handling. Legeforeningen er tydelige på hva som kreves for å få ordningen tilbake på beina, og det forventer jeg at regjeringen imøtegår. Dessverre har det allerede gått altfor lang tid uten handling.