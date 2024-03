Sex-løft for Sylvi Listhaug

GALLUP-VINNER: Frp-leder Sylvi Listhaug kan notere seg for en klar økning av unge velgere på Verians (tidligere Kantar) marsbarometer utført på oppdrag for TV 2. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

FpU-leder Simen Velle skapte rabalder da han overfor TV 2 utrykte bekymring for en «tinderifisert» sexkultur og mente det var et samfunnsproblem at en liten andel menn har eksklusiv tilgang på en stor andel kvinner.

Reaksjonene lot ikke vente på seg og Velle var raskt ute med å beklage. Men det ble likevel en skikkelig «snakkis» her til lands.

TIKTOK-PROFIL: FpU-leder Simen Velle. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Frp-byks

Omtrent samtidig som rabalderet, tok meningsmålingsbyrået Verian (tidligere Kantar) opp sitt månedlige partibarometer. Og Velles eget Frp gjorde et byks fra 11,6 til 13,8 prosents oppslutning (se grafikk lenger ned i saken).

Bakgrunnstallene viser at det er særlig én velgergruppe som løfter partiet denne måneden. Og det er de yngste velgerne.

TV 2s kommentator Aslak Matre Eriksrud. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Kanskje ikke så overraskende at det er de yngste mennene som i størst grad flokker seg rundt Frp. Verians mars-barometer bare forsterker en allerede klar trend om at unge, norske menn valfarter til høyresiden. Hadde menn under 30 år bestemt sammensetningen av Stortinget ville det blitt et mørkeblått flertall, med Frp på 27 prosent og Høyre på 33 prosent.

Kvinneflukt fra Støre

HAKKE DRAGET: Statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre har mistet oppslutning blant de yngste kvinnene. Foto: Jonas Been Henriksen

Men det er ikke bare unge mannlige velgere som flytter på seg fra februar måned. Unge kvinnelige velgere forlater Ap i stor grad. Både SV og ikke minst Frp opplever tilstrømming fra de yngste kvinnene.

Kvinner under 30 år flokker seg i denne målingen rundt ett parti. Det ville gitt SV en oppslutning på hele 37 prosent om de yngste kvinnelige velgerne fikk betemme. Bortsett fra SV fordeler de unge kvinnelige velgerne seg relativt jevnt fordelt mellom Ap (9 prosent), Frp (8 prosent), Høyre (8 prosent), MDG (9 prosent), Rødt (8 prosent) og Venstre (12 prosent).

HAR DRAGET: SV-leder Kirsti Bergstø stjeler velgere fra Ap og har stor apell blant landets kvinner, særlig de yngste. Foto: Pål Martin Rossing / TV 2

Det må understrekes at feilmarginen på disse tallene er høy, når de brytes ned på både alder, kjønn og partitilhørighet. Men trenden er grundig dokumentert gjennom Verians målinger helt tilbake til høsten etter stortingsvalget.

Tar vi et gjennomsnitt av årets første tre måneder, får vi mer roboste tall. Da måler vi Frp til en oppslutning på 24 prosent blant de yngste mannlige velgerne og snaut tre prosent blant de yngste kvinnene.



Brutal beskjed til Støre

Til sammenligning får Ap kun 9 prosents oppslutning blant gutta og 14 prosent blant landets kvinnelige velgere når vi slår sammen årets tre første måneder. Med tanke på at Ap fikk en oppslutning på over 30 prosent av den yngste velgergruppen i første måling etter stortingsvalget i 2021, sier det noe om Aps kraftfulle tillitskollaps blant ungdom.

Det er en brutal beskjed til Ap-leder Jonas Gahr Støre og ikke minst AUF-leder Astrid Hoem om at Arbeiderpartiet er i ferd med å miste en hel generasjon med velgere.

Høyre fortsatt størst

Høyres posisjon som landets største parti skyldes i hovedsak to velgergrupper. Det er de 86.000 Ap-velgerne fra sist stortingsvalg som nå har meldt overgang til Erna Solbergs parti og de 33.000 Sp-velgerne som sier de ville stemt Høyre om det var stortingsvalg i dag. Nesten ingen velgere går motsatt vei, kun 7000 fra Høyre til Ap, ingen til Sp.

Høyre fremstår solide i de aller fleste velgergrupper, uansett om vi ser på kjønn, alder, utdanning, eller geografi.

Men Frp har begynt å forsyne seg av tidligere Høyre-velgere, med en netto velgerovergang på 37.000. Det utgjør alene rundt ett helt prosentpoeng i oppslutning.

Venstre-byks etter Erna-skandale

Venstre gjør det fortsatt svært godt og klokker inn på 5,8 prosent. Selv om det er en ørliten tilbakegang fra sist, har Venstre stabilisert seg godt over den sperregrensa de tidligere har hatt årelange mareritt om. Guri Melbys parti gjorde et lite byks på Verians målinger etter at Erna Solbergs aksjeskandale ble kjent. Bakgrunnstallene viser at det spesielt er tidligere Høyre-velgere og kvinner som løfter Venstre, i tillegg til at de holder bedre på tidligere velgere enn de er vant til.

Frp henter også en god del velgere fra Sp, men lekker totalt 51.000 velgere til Industri- og næringspartiet (INP) og de nystartede INP-utbryterne, Det norske industriparti (DNI). Hadde Sylvi Listhaug klart å hente de velgerne tilbake ville Frp bikket over 15 prosents oppslutning og begynt å puste Ap i nakken som landets nest største parti.

KrF ligger hjelpeløst langt under sperregrensen og faller først og fremst fordi fordi de har lav lojalitet, kun 57 prosent av tidligere velgere sier de vil stemme på Olaug Bollestads parti igjen.

Rødt gir fra seg velgere til Frp og SV, men henter fra Ap og Senterpartiet.

MDG mister velgere til Høyre, Venstre og til gjerdet. Arild Hermstad klarer kun å hente velgere fra SV over til sitt MDG. Når de i tillegg kun klarer å holde på litt over halvparten av velgerne fra sist, ser det rimelig mørkt ut for miljøpartiet, som måles til 3,3 prosent og kun to stortingsrepresentanter.

Trøst for Støre og Vedum

Trygve Slagsvold Vedums Senterparti har kun oppslutning fra 40 prosent av velgerne som stemte på dem sist og lekker i stor grad velgere til Ap, Høyre og Frp. En liten trøst, og mulighet, for regjeringspartiene ligger i at de har en ganske stor velgerreserve på gjerdet. Hele 200.000 tidligere Ap- og Sp-velgere sier de ikke ville brukt stemmeretten om det var valg i dag. Det er velgere det tradisjonelt er lettere å hente tilbake enn de som har gått til andre partier.