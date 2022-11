«Setter Emil Iversen i en umulig posisjon»

UNDER LUPEN: Uttaket av Emil Iversen ble skarpt kritisert. Foto: Johanna Wallen / BILDBYRÅN

De setter også Emil Iversen i en umulig situasjon. En skulle tro de hadde lært fra i fjor.

En ny sesong er knapt i gang, og diskusjonene om uttak preger allerede nyhetsbildet.

TV 2S LANGRENNSEKSPERT: Petter Soleng Skinstad.

Til Ruka slapp landslagsledelsen billig unna. Ikke bare fordi herrenes uttak sa seg selv, blant annet fordi Emil Iversen gikk inn til en overbevisende andreplass på klassiskrennet på Beitostølen, men også fordi uttaket var riktig.

Gode og riktige uttak kritiseres sjelden. Derfor leser man heller aldri om dem i media, og da er det lett å tro at det alltid er diskusjoner rundt uttak.

Slik er det imidlertid ikke. Selv om landslagsledelsen selv liker å hevde at det alltid er uenigheter rundt hvem som skal gå, så blir det jo ikke det om de faktisk gjør jobben som forventes av dem.

Argumentet er alltid det samme. Sesonginformasjonen er for ordens skyld et dokument fra Norges Skiforbund som presenteres før hver sesong, der uttakskriterier og annen informasjon om sesongen som venter presenteres for løpere og ledere.

Problemet med sesonginformasjonen er ikke bare at den fungerer som et vikarierende argument alt ettersom hva Skiforbundet selv ønsker å oppnå.

Dette informasjonsskrivet fritar tilsynelatende landslagsledelsen for all kritisk sans, bakkekontakt og sunn fornuft.

Såpass respekt bør man ha for resten av Ski-Norge, at man faktisk evner å begrunne et uttak på en saklig og god måte.

Å vise til sesonginformasjonen alene nytter ikke, i hvert fall ikke i møte med utøvere som banker på verdenscupdøra.

Da gjør ikke landslagsledelsen annet enn å «pisse» på satsinga deres, for å bruke et begrep som ikke kan misforstås.

Joda, i denne sesonginformasjonen står det i grove trekk at landslagsløperne skal prioriteres i konkurranser før jul. Det er i og for seg greit nok det, men hvor lenge skal de ha denne fordelen? Hvor mange svake renn skal en utøver gå før andre løpere skal få sjansen?

Hvor lenge skal godt voksne landslagsløpere få delta før man begynner å tenke langsiktig?

Eller for å være mer konkret; hvor mange skøyterenn skal Emil Iversen få gå i verdenscupen når han ikke presterer i skøyting?

Nok en gang er det altså Emil Iversens navn som dukker opp i media når uttak skal diskuteres, og i stor grad kan Iversen takke sin egen arbeidsgiver for at han dras ned i gjørma.

For bare så det er sagt én gang for alle, så er Emil Iversen en fantastisk god skiløper på sine beste dager.

Resultatene er det ingen som kan ta fra han, enten det er et omdiskutert VM-gull på femmila i 2021, stafettmedaljer i OL og VM, åtte verdenscupseirer og 26 pallplasser i både sprint og distanse eller NM-gullene på hjemmebane i Meråker i 2019.

I 2019 forsvarte jeg Iversen da NM-vinneren sammen med Johannes Høsflot Klæbo ble tatt ut til tremila i Seefeld-VM.

Dette på bekostning av Simen Hegstad Krüger og Hans Christer Holund, som tok OL-medaljer på distansen året før.

Resultatet? Jo, det ble at duoen Iversen og Klæbo ruslet til mål og sparte krefter til lagsprinten etter at medaljevinnerne Røthe, Bolsjunov og Sundby hadde sprengt feltet i fillebiter.

Likevel var uttaket riktig, mener jeg, fordi Iversen beviselig kunne vinne distanserenn i både klassisk og skøyting.

Det kan han imidlertid ikke nå, og det er her Skiforbundet setter Emil Iversen i en umulig posisjon. Selvsagt vil han gå skirenn. Selvsagt vil han finne tilbake til formen som var så god at han kunne sette på plass verdens beste skiløpere. Han var jo en av dem selv!

Skøyterenn med individuell start har imidlertid aldri vært Iversens sterkeste øvelse. Veien tilbake til toppen går derfor ikke via 10-kilometeren på Lillehammer, der en annen utøver burde fått sjansen.

Hvem som skulle gått i stedet for Iversen, er for så vidt underordnet. En frisk Harald Østberg Amundsen ville vært selvskreven på laget. Kanskje skulle overraskelsesmannen fra Beitostølen, Henrik Dønnestad, fått klarsignal til Lillehammer i det han gikk ned fra pallen i åpningsrennet.

Muligens er det norgescupen på Gålå som skulle veid tyngst. Uansett skylder Skiforbundet resten av landets hardtsatsende seniorer et rettferdig uttak med tilhørende argumentasjon, og da blir uttaket av Iversen feil.

Akkurat som Emil Iversen ble satt i offside av eget forbund i fjor, da han allerede etter en sjuendeplass i Ruka ble forhåndsuttatt til OL i Beijing, blir Iversen sendt til ulvene i år også.

Mens Iversen i fjor ble sendt østover etter Ruka, gikk samtidig alt av form og resultater rett vest. Det har han ikke fortjent i år igjen.

VM-vinneren fra 2021 har friplass på den klassiske femmila i Planica i 2023. Der bør løypene passe ham som hånd i hanske, akkurat som de gjorde i Oberstdorf.

VM-DRAMA: Emil Iversen (til høyre) tok gullet på femmila etter at Johannes Høsflot Klæbo (til venstre) ble disket for sammenstøtet med Aleksandr Bolsjunov. Foto: Terje Pedersen

Å få Iversen tilbake i toppform til VM bør være av interesse også for landslagsledelsen. Jeg har fortsatt troa.

På veien dit er søndagens TV 2-sendte fellesstart på Lillehammer et viktig steg på veien. I de samme løypene gikk Emil Iversen en god klassisketapppe på stafetten i fjor, og selvtilliten fikk seg en etterlengtet boost.

Dagen før gikk han imidlertid inn til 23. plass på skøyteløpet. Vi får bare håpe han unngår et skuffende skøyteløp i år, og gjør han det skal jeg være den første til å gratulere. Selv om uttaket er feil.