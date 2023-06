Ser han skriften på veggen?

TRAVLE DAGER: Prins Harry og hertuginne Meghan har hatt en hektisk arbeidsperiode etter å ha tatt avstand fra den britiske kongefamilien. Nå ser det imidlertid ut til å roe seg, kanskje litt for mye? Her ved et arrangement i New York, desember 2022. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Pressen har frydet seg over alle nyheter om prins Harry og hertuginne Meghan siden hertugparet «rømte» fra Storbritannia i 2020.

Der den britiske kongefamilien har forholdt seg stille, velger prinseparet å ta frem megafonen. De siste ukenes nyheter viser nå at prins Harry og hertuginne Meghan mister viktige støttespillere.

Er dette begynnelsen på slutten?

For noen uker siden kom Netflix med en presseuttalelse om at prins Harry og hans kone skulle jobbe bak kamera. Hva enn det betyr, ble ikke sagt, men en kan anta at de skal være med i rollen som produsenter.

Etter all furoren etter dokumentaren deres i fjor, kan det rett og slett ha blitt for mye av hertugparet Sussex i monitor.

Som om det ikke var nok har avtalen med Spotify strandet. Ifølge The Daily Mail blir hertuginne Meghan «kastet ut» av musikkgiganten på grunn av lav produktivitet.

Hertuginnen får ikke engang med seg mellomlegget fra den store avtalen på 25 millioner dollar. Archetypes var altså ikke en så innbringende podcast som Spotify hadde trodd, med sine tolv episoder.

Samarbeidspartnere bryter med hertugparet og prins Harrys far lar være å invitere dem til sin offisielle bursdagsfeiring. Lørdag 17. juni er det nemlig duket for Trooping the Colour, som siden 1700-tallet har vært den engelske monarkens offisielle bursdagsfeiring.

I likhet med kroningen, som prins Harry forlot med halen mellom bena, er dette en viktig begivenhet i monarkens regjeringstid, spesielt når det er den første. Prins Harry var invitert til dronning Elisabeth IIs feiring i fjor, mens kong Charles nå ser ut til å sette hardt mot hardt.

En skal være forsiktig med å skrive dommedagsskrift, men en er tilbøyelig til å tro at dette kan være begynnelsen på slutten for hertugparets profilerte posisjon i mediene.

Det kan en anta at de blir glade for, men samtidig betyr det at de blir mindre interessante for samarbeidspartnere. En får håpe utfallet blir i prinseparets favør, så vi ikke får nye memoarer om noen år.

At prins Harry nå også ligger i sak mot Mirror Group Newspapers hjelper heller ikke. Vil tabloidmediene angripe prinsen hardere hvis han taper saken, eller vil partene velge å gå vært til sitt? Det er vanskelig å si.

Prins Harry fremstår som en koloss på leirføtter. Mediene er leiren rundt bena hans, og den kan gli ut når som helst. Da vil prinsen se skriften i avisene, men ser han skriften på veggen?