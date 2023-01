Send dem tunge våpen, ikke pene ord om fred

Partiet Rødt med Bjørnar Moxnes i spissen har vært krystallklare siden Russlands invasjon: De ønsker ikke at vi skal gi Ukraina våpen til å forsvare sitt eget land mot en imperialistisk og krigshissig diktator.



Standpunktet deres om å ikke sende våpen til Ukraina er ikke nytt, men argumentasjonen de nå kommer med, avslører skremmende holdninger.

På Debatten på NRK onsdag påstod sentralstyremedlem Joakim Møllersen i Rødt, altså en del av partiets ledelse, at vi som tar til orde for å sende våpen til Ukrainas frihetskamp ikke ønsker fred i landet, men heller løper NATO og USAs ærend.

Det var helt utrolig å høre Rødt omtale krigen i Ukraina som en teoretisk og hypotetisk situasjon, der vi privilegert kan sitte på vår lille fredelige tue og mene at ukrainerne som kjemper med livet som innsats ikke vet hva som er best for deres eget lands fred og sikkerhet.

Rødt har for så vidt rett i at krigen ville vært over dersom vi hadde fulgt deres linje.

Resultatet av Rødts politikk ville ha vært at Russland hadde valset over Ukraina på få dager etter invasjonens start.

Derfor kan ikke raskeste vei til fred alltid være målet, hvis det skjer på feil premisser.

La oss heller lytte til ukrainerne selv, og hva de vurderer at de trenger for å klare å drive Putins angrepsstyrker ut av Ukraina.

Verken Rødt eller noen som helst andre kan bestemme når Ukraina er klare for fredsforhandlinger, det er det Ukraina som bestemmer.

Rødts offisielle politikk

Det Ukraina ber om er mer våpen til å ta tilbake okkuperte områder, for å forsvare seg selv, for å forsvare oss og for å forsvare fred, frihet og demokrati i Europa.

Selv om det var et sentralstyremedlem i Rødt og ikke Bjørnar Moxnes som var til stede på Debatten onsdag, så er det viktig å huske: Det vi hørte i går var Rødts offisielle politikk.

Partiet har flere ganger det siste året vært tydelige, også fra stortingets talerstol, om at de virkelig ikke ønsker å stille opp med våpen for at Ukraina skal nedkjempe Putins Russland.

Rødt hevder at de jobber for fred, men vil fortsatt ikke at Ukraina skal få våpen til å forsvare seg selv og dermed sikre den freden.

Det er nesten uvirkelig å høre fra et parti med åtte representanter på Stortinget i en tid der vi har en europeisk storkrig i vårt eget nærområde.

Det eneste vi oppnår med Rødts politikk, er at Russland lykkes med sin angrepskrig og utsletter Ukraina som selvstendig stat.

Mener virkelig Rødt at det er en akseptabel løsning?

Det var et lite lyspunkt på Debatten: Den fikk tydelig fram hvor samlet store deler av norsk politikk er i vår støtte til Ukrainas kamp mot Putins krigsmaskin.

Ytterliggående fløy

Ukrainerne kjemper for sin egen og vår frihet, og vi må bistå dem med det vi kan så de kan forsvare seg.

Rødt har valgt å ikke stille seg bak den støtten, det gjentok de nok en gang på Debatten.

Det er vanskelig å tolke på noen annen måte enn at de er mer opptatt av å ikke miste støtten fra en ytterliggående fløy i et ytterliggående parti, enn å sikre fred i Europa.

Bjørnar Moxnes førsøkte desperat i dag å vri seg unna denne kritikken og bruke fine ord for å manøvrere seg unna de vanskelige spørsmålene, til og med ved å legge skylden på hvordan Rødt fremsto på NRK.

Jeg må si det er veldig rart av Moxnes å legge skylden på NRK for at hans eget partis klokkeklare standpunkt ble framført av andre enn ham selv på Debatten.

Rødt er mot å sende våpen til Ukraina, det kan han ikke lure seg unna, uansett hvor mye han måtte ønske det.

Bør ikke sende våpen

Bjørnar Moxnes, Joakim Møllersen og resten av partiet Rødt har den samme vedtatte politikken når det kommer til spørsmålet om våpenstøtte til Ukraina, den har ikke rikket seg en centimeter siden Russlands invasjon i fjor.

Moxnes ville nok brukt andre argumenter enn Møllersen hvis han deltok på Debatten, men politikken som Rødt har framført fra Stortingets talerstol hele det siste året er nøyaktig den samme: Norge bør ikke sende våpen til Ukrainas frihetskamp.

Grusomhetene i Ukraina må ta slutt umiddelbart, men den eneste måten å klare det på er å sørge for at de ukrainske styrkene får de våpnene de trenger for å ta tilbake okkupert land, å få luftvern til å skyte ned rakettene og dronene som ødelegger infrastruktur for å fryse i hjel uskyldige ukrainere.

Ukrainerne vil ha våpen, ikke pene ord om fred fra mennesker som aldri i verden klarer å sette seg inn i de grusomhetene de må oppleve hver eneste dag.

Venstre har vært klokkeklare siden krigens start: Vi skal bidra økonomisk og militært, vi skal stramme til sanksjonene mot Putins Russland.

Vi skal gjøre alt i vår makt for at Ukraina kan vinne denne krigen.

Vi skal kjempe hver eneste dag for fred frihet og demokrati på det europeiske kontinentet!

Jeg håper Rødt snur, og slutter seg til det store flertallet som ønsker å støtte ukrainernes frihetskamp med det de trenger.

Så kan vi heller debattere framover hva MER Norge kan gjøre for Ukraina – for det er ingen tvil om at med den store fortjenesten vi sitter igjen med etter salg av gass til Europa, følger med seg en sterk forpliktelse til å bidra både militært og humanitært i en helt annen størrelsesorden enn det vi har gjort til nå.

