Seks av ti unge kvinner bruker det. Nå advarer ekspert

– Det var som et lys gikk opp for meg. Jeg hadde vanvittig mye skam på grunn av periodene med mindre energi hvor jeg ikke mestret ting, forteller Alma Skolmen (23).

Siden hun var 14–15 år har hun slitt med Premenstruelt syndrom (PMS) i dagene før menstruasjon.

For å holde styr på hvor hun er i syklusen og hvordan hormonene hennes påvirker kroppen, bruker Skolmen syklus-appen Stardust.

Det har endret livet hennes totalt - men ekspertene mener de populære appene har en bakside.

BEVISST: Å vite mer om syklus har endret alt for Skolmen. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

48 millioner brukere i måneden

– Utfordringen ved å ta i bruk syklus-apper er hvorvidt du kan stole på at informasjonen ikke kommer på avveie, forteller digitaliseringsekspert, Hans Petter Nygård-Hansen.



Han mener selskapene er altfor lite åpne om hvordan de deler brukernes sensitive og personlige informasjon.



23-åringen er ikke alene om å ta helseteknologien i bruk.

64 prosent av norske kvinner mellom 15–25 år logger nå menstruasjonssyklus ved hjelp av apper. Målet er gjerne å tilpasse livet og hverdagen etter hvor man er i syklusen. Det viser Ung 2024-undersøkelsen til Opinion.

Hvor informasjonen du deler med appen havner, er det imidlertid få som vet.

SYKLUSAPP: Spesielt én type app du bør være varsom med, sier IT-eksperten. Foto: Erik Edland / TV 2

Allerede i 2019 avslørte The Wall Street Journal at den populære syklusappen Flo hadde delt opplysninger som kunne brukes til å målrette reklame med Facebooks analyseverktøy.

Flo, som i dag har 48 millioner månedlige brukere, opplyser at de ikke lenger deler brukernes data. I stedet har de introdusert en anonym-modus som skal beskytte det.

Advarer mot én type app

– Nå forstår jeg mye mer av hvordan hormonene påvirker meg. Jeg føler meg ikke lenger mislykket, sier Skolmen.

Hun har tidligere fortalt sin historie i VG.

Skolmen bruker appen til å loggføre alt fra humør og smerter, til mengde og konsistens på utflod og menstruasjon. I tillegg samler også appene inn opplysninger om telefonen, IP-adresse, tidssone, teleoperatør og svært mye mer.

– Svært mye av reklamen som møter oss på nett er målrettet basert på opplysninger som er samlet inn om oss gjennom apper og nettsider, sier Nygård-Hansen.

HORMONER: Appen forteller Skolmen hvilke hormoner som påvirker henne nå. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

For 23-åringen og andre som bruker syklusappene, kan det bety at en influenser dukker opp i feeden og reklamerer for varmeflasker nøyaktig når menssmertene er på sitt verste.

Det er spesielt én type apper man må være på vakt for.

– Er appen gratis, er det brukeren som er produktet. Da bør man være ekstra varsom med hva man har gitt samtykke til. Aktøren bak skal tross alt tjene penger på dette, og det kan de gjøre blant annet ved å dele de unge kvinnenes brukerdata med tredjeparter.

Rammer 70-80 prosent av kvinner



– Så mye som 70-80 prosent av kvinner opplever PMS, sier overlege i gynekologi ved Oslo universitetssykehus, Guri Majak.

Hun er positiv til at flere kvinner nå blir kjent med sin egen syklus og hvordan hormonene spiller inn på humør og energi gjennom den nye teknologien.

Etter eggløsning og frem mot menstruasjon bygger hormonet progesteron seg opp hos kvinner.

– Dette gir et mer aktivert nervesystem. Vi trenger mer hvile, har høyere puls, temperatur og pustefrekvens. Det er gjerne i denne fasen mange kvinner kjenner på en ubalanse i form av PMS, forteller Majak.

POSITIV: Guri Majak er positiv til at flere kvinner blir kjent med egen syklus. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Etter menstruasjon skifter hormonprofilen vår. Frem mot eggløsning bygger hormonet østrogen seg opp.

– Østrogenet er vårt «anabole steroid». Vi bygger muskulatur, humør og overskudd og sover gjerne godt. Vi har det ofte bra i den delen av syklus, forklarer gynekologen.

Å bli kjent med sin egen syklus kan gjøre det lettere å godta at man ikke alltid strekker til og tilpasse hverdagen deretter.

Legger opp livet etter syklus

Skolmen arbeider for seg selv og tilpasser både sitt sosiale liv og arbeidsmengden etter hvor hun er i syklus.

– Før og under menstruasjon går jeg mer inn i meg selv. Jeg arbeider mindre og er ikke like sosial.

Rundt eggløsningen er det omvendt.

– Da legger jeg inn lengre arbeidsdager, videreutvikler ideer, har kaffedater og middagsavtaler. Jeg pleier å si at PMS og mensen er en introvert uke, mens eggløsningen er en ekstrovert uke, forklarer hun.

TILPASSER: Skolmen jobber mer når hun har eggløsning. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Forteller hva jeg har i trusa

Nygård-Hansen er særlig bekymret for påvirkningen den målrettede reklamen kan ha på nettopp unge kvinner.

– Gitt at hjernen ikke er fullt utviklet før man fyller 25 år, er en stor andel av de unge kvinnene som bruker dette, særs mottakelige for reklamebudskapene og impulsive kjøp og handlinger.

Skolmen tar ikke så tungt på det.

– Jeg er fornøyd med syklusproduktene jeg har fått reklame for i sosiale medier, som menstruser og plaster mot menssmerter.

At opplysningene kan havne på avveie er ikke nok til å avskrekke henne.

– Jeg stiller opp i TV 2 og sier hva jeg har i trusa. Så jeg er svært lite redd for at folk skal ha opplysninger om meg. Men jeg tror man må gå en runde med seg selv. Er dette noe jeg er redd for at skal komme på avveie eller ikke? Der er man forskjellig.

For henne veier fordelene langt opp for ulempene.

FORNØYD: Skolmen har fått reklame for syklusprodukter på sosiale medier. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Et fantastisk verktøy

Også Nygård-Hansen er i utgangspunktet positiv til helseteknologien som syklusapper er en del av.

– Helseteknologi er et fantastisk verktøy for å styrke enkeltindividets evne til å overvåke og ta mer proaktiv kontroll over egen helse, forteller Nygård Hansen.

Og er du opptatt av at personopplysningene dine ikke kommer på avveie, finnes det apper som lagrer dataen lokalt og ikke deler den med andre.

Men de må du gjerne betale for.

– Ifølge en undersøkelse fra Consumer Report’s Digital Lab lagrer syklus-apper som Drip, Euki og Periodical brukerdata lokalt på telefonen og tillater ikke sporing av tredjeparter, sier Nygård-Hansen.