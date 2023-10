Seierne som mangler

Se Kypros-Norge på TV 2 Direkte og Play torsdag fra klokken 20.00.

Ståle Solbakken står med en seiersprosent på litt over 50 etter 28 landskamper som sjef. Det er omtrent som Drillo, i hans to perioder – altså bra. Problemet er – som det også var under Lars Lagerbäck – at vi ikke vinner de kampene som sender oss til sluttspill.

Øyvind Alsaker, TV 2s fotballkommentator. Foto: Marius Simensen / Bildbyrån

I en kvalifisering til EM eller VM er det de to øverste plassene i gruppa som gjelder. Typisk for en slik gruppe er at vi møter en fotballstormakt, for eksempel. Spania som nå, ett eller to lag vi er omtrent jevngode med, og noen svakere lag. Vi kan kategorisere kampene slik:

1) Kamper vi skal vinne. Kypros, som vi møter nå, er et typisk eksempel. Malta, San Marino, Færøyene, Latvia, Gibraltar og Aserbajdsjan er andre nasjoner vi skal hente tre poeng mot – hver gang.

2) Kamper vi bør vinne for å oppfylle drømmen om et sluttspill. Dette er gjerne land som sikter seg inn på den samme andreplassen i gruppa som vi gjør, og som er hakket bedre eller litt dårligere enn oss.

3) Til sist er det kamper som vi kan vinne. Seier mot gruppefavoritten – en seier som både vil bryte barrierer og gi en solid bonus poengmessig i en kvalik.

Hvordan har Norge levert siden Lars Lagerbäcks første, hele kvalifisering og til dags dato? Her er fasit:

MISLYKTES: Lars Lagerbäck klarte ikke å ta Norge til mesterskap. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

I Lagerbäcks EM-kvalifisering til 2020 vant Norge fire kamper. Vi slo Færøyene og Malta hjemme og borte. To lag fra kategori 1 i beskrivelsen over. Vi spilte uavgjort i fire møter med Romania og Sverige, som begge siktet seg inn på den plassen vi ønsket – altså andreplassen i gruppa. Og vi tapte borte for stormakten Spania, og spilte uavgjort mot dem på Ullevaal.

Hederlig, men ikke godt nok. Nations League ga oss en ekstra mulighet i playoff, men der gikk det som det pleier med de norske fargene – vi tapte for Serbia på Ullevaal.

PLAYOFF-TAP: Serbia vant mot Mohamed Elyounoussi og Norge på Ullevaal. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Ståle Solbakkens første forsøk med Norge var kvaliken til VM 2022 i Qatar. Nederland var de soleklare favorittene, mens Tyrkia sto frem som vår argeste rival til andreplassen som også ga VM-billett.

Mønsteret gjentok seg her; Vi tapte og spilte uavgjort mot gruppevinner Nederland, og tapte og spilte uavgjort mot gruppetoer Tyrkia. Vi slo Montenegro og Gibraltar to ganger, og vant mot Latvia borte, mens oppgjøret på Ullevaal endte 0-0. Utfallet var uunngåelig – Norge ble treer i gruppa, og nok et mesterskap passerte uten «Ja, vi elsker».

SMELL: Martin Ødegaard tapte 1-2 mot Skottland i juni etter to baklengsmål i sluttminuttene. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Så til denne EM-kvalifiseringen, med Spania som en klar ener, og Skottland som en like opplagt utfordrer til den gjeve andreplassen. Vi tapte 0-3 i Spania, men langt alvorligere: Vi sviktet mot laget vi bør slå. 1-2 tapet for Skottland på Ullevaal blir fort stående igjen som øyeblikket som beseglet Norges EM-skjebne. At vi også rotet bort en ledelse mot Georgia og kun fikk med oss ett poeng fra Batumi gjør det selvfølgelig enda vanskeligere å nå Tyskland-EM neste sommer.

De tre siste kvalifiseringene oppsummert med tre kamper igjen av denne: Vi har full pott mot Færøyene, Malta, Montenegro og Gibraltar. Vi har slått, men også avgitt poeng mot Latvia og Georgia, men viktigst: Vi har ikke evnet å slå Sverige, Romania, Tyrkia eller Skottland – verken hjemme eller borte. (Glasgow i november lever ennå).

FRA 2-0 TIL 3-3: Joshua King i duell med Sveriges Andreas Granqvist og Sam Larsson i EM-kvalifiseringen på Ullevaal i 2019. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Sverige gikk til EM 2020, og vant en gruppe med Spania og Polen, før de røyk etter ekstraomganger mot Ukraina i åttedelsfinale. Et svensk lag vi ledet 2-0 mot hjemme i kvaliken, før kampen snudde og vi var heldige som fikk 3-3 på tampen. Det samme skjedde for øvrig i kampen mot Romania – Norge ledet 2-0 med kort tid igjen, før det raknet og vi sto igjen med ett poeng. Seier i én eller begge disse kampene hadde trolig gitt EM-sluttspill med mesterskapseksperten Lagerbäck.

Fast forward til denne kvaliken, og kampen mot Skottland i juni. Norge ledet 1-0 med fem minutter igjen på klokka og endte opp med å tape 1-2. Vi hadde også ledelse og kontroll mot Georgia borte, men nok en gang glapp det og vi fikk bare med oss det ene poenget.

Dette er de kalde fakta – for dårlige resultater i kamper der resultatet betyr alt. En fellesnevner for to (kanskje tre) mislykkede forsøk på å komme til sluttspill. To forskjellige trenere, helt forskjellige lag og selvfølgelig ulike forklaringer på hvorfor det har sviktet.

Lagerbäck måtte spille playoff for tomme tribuner, Solbakken spilte første hjemmekamp i Malaga. (Begge deler skyldtes covid).

Lagerbäck ble beskyldt for manglende kampledelse, Solbakken kritiseres for byttene mot Spania og Skottland. Det er enkelt å peke på hva som har gått galt, langt vanskeligere å finne bøtemidler.

TØRKE: Det norske landslaget har ikke vært i mesterskap siden 2000. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Det kollektive norske traumet etter over 20 år uten EM og VM har gradvis vokst seg stort og uhyggelig, og kan selvfølgelig spille en rolle hos stadig nye generasjoner landslagsspillere. Norges landslag må bryte en barriere! Lykkes vi endelig, tror jeg vi har gode år i vente. Og vi kan lykkes allerede nå, om enn det ser dystert ut.

Jesus vekket Lasarus fra de døde – kan Solbakken gjøre det samme med landslaget? Det skal ikke kunne gå, men la oss likevel dvele ved det tynne snøret. Norge må vinne sine tre siste kamper, punktum.

Som denne bloggen mer enn antyder – det kommer til å være banebrytende for et norsk landslag, men likevel. Vi slår Kypros. Spania slår Skottland samme kveld og tartan-mønsteret i kilten slår sprekker. Skottland spiller ikke kvalik når vi møter Spania på søndag, og med norsk seier vet skottene at de må slå Georgia borte for å være sikre. Tap eller uavgjort vil gi Norge en mulighet i siste kamp i Glasgow.

SKOTTLAND IGJEN: Martin Ødegaard og Norge møter Skottland i Glasgow neste måned. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Den andre veien; at Spania går på en smell, virker mindre sannsynlig. Hvis de spiller uavgjort mot Skottland og taper for oss, trenger de bare å slå Georgia hjemme og Kypros borte for å ta oss på innbyrdes oppgjør. Med 0-3 i Spania, er det liten grunn til å tro at Norge kan utligne det på Ullevaal.

Jeg er sikker på at vi slår Kypros, og jeg er også optimistisk med tanke på Spania hjemme. Et topptrimmet norsk lag kan vinne den – det vil være en seier som markerer et vendepunkt for Solbakkens prosjekt.

Vi har nyttige erfaringer fra Lagerbäcks 1-1-kamp mot samme lag høsten 2019. Der burde vi tatt tre poeng. Det samme er tilfellet med Solbakkens møte med Nederland på Ullevaal for to år siden.

Haaland i praktslag, én scoring, og én i stolpen. Kampene mot de beste blir gjerne åpnere, og gir mer plass til vår verdensstjerne. Spania har, som Nederland, sine styrker offensivt. Det kan bli en kveld for Braut, assistert av vår eminente kaptein, Martin Ødegaard.

NORGES STJERNER: Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Dette er spillere Norge ikke har hatt før – spillere som dominerer i verdens beste liga. Det er også spillere Solbakken må pleie og dyrke, lytte til og – sikkert til en viss grad – legge opp strategien etter.

Den mest oppsiktsvekkende kampen med Ståle Solbakken som landslagssjef var møtet med Spania borte. Norge dominerte i lange perioder, men resultatet ble 0-3. Uten Haaland.

UTEN HAALAND: Alexander Sørloth var Norges midtspiss i bortekampen mot Spania. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

En tilsvarende norsk prestasjon søndag, MED et godt resultat, tror jeg kan være begynnelsen på noe stort. Det er verdt å merke seg at Tyrkia la grunnlaget for sin VM-deltakelse i Qatar med seier 4-2 over Nederland i starten av kvaliken, mens Skottland senket Spania 2-0 i vårens oppstart av EM-kvaliken. Det er slike barrierer som må brytes – hvis Tyrkia og Skottland kan – hvorfor ikke Norge?

SENKET SPANIA: Scott McTominay har herjet i EM-kvalifiseringen. Her sammen med Kieran Tierney i seieren over Spania. Foto: Lee Smith / Reuters / NTB

Men én kamp av gangen. Solbakken lovet EM-deltakelse med 99 prosent sikkerhet etter at VM gikk fløyten. Jeg høyner med én prosent og garanterer seier mot Kypros. Da gjenstår to kamper – mot gruppefavoritten og laget vi tok sikte på å legge bak oss før kvalifiseringen startet. En gyllen anledning til å starte et nytt, norsk landslagseventyr.