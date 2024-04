Se til Tyskland og legaliser cannabis

PÅ OVERTID: Tobias Stokkeland, leder Grønn Ungdom, mener det er på overtid at Norge legaliserer cannabis. Foto: Grønn Ungdom

1. april legaliserte Tyskland salg og bruk av cannabis til eget bruk. Det er det niende landet i verden, og tredje i Europa som legaliserer.

Nå er det på tide at Norge følger etter!

La meg gjøre det klinkende klart: Cannabis er skadelig, og folk burde ikke røyke det. Men debatten om legalisering handler ikke om hvorvidt cannabis er sunt eller ikke.

Kriminelle har monopol

Debatten handler om hvordan vi kan beskytte folk fra skaden rusmiddelet fører til. Debatten handler også om hvem som skal få pengene fra cannabismarkedet, og om det er rettferdig å sende politiet etter folk fordi deres foretrukne rusmiddel er cannabis.

I 50 år har politikerne forbudt, straffet og stigmatisert rusbruk generelt, og cannabisbruk spesielt. Resultatet er ikke stort mer enn at store kriminelle nettverk og karteller har monopol på en av verdens største industrier. Krigen med de samme nettverkene har ødelagt flere land og tatt utallige liv.



Farligere og sterkere

Samtidig har ikke brukere kunne vært trygge på styrken på cannabisen de kjøper, eller vært sikre på om cannabisen de kjøper har blitt tilsatt andre farlige stoffer. I mellomtiden har det ulovlige cannabismarkedet gjort stoffet man kjøper på gata sterkere og farligere.

Ved å legalisere cannabis vil vi få bukt med mange av problemene med dages industri. For det første, vil det føre til at vi kan sikre at cannabis-produksjonen gjøres av bønder med arbeidsrettigheter, og ikke av dagens karteller og store kriminelle nettverk som utnytter bønder og lokalbefolkning i stor skala.

Vi vil også kunne garantere at pengene ikke går til kriminelle nettverk i Norge. Realiteten er at uten dop-salg er ikke inntektene i disse miljøene noe særlig, som også gjør det mindre attraktivt å bli med i dem. Å legalisere cannabis slår rett og slett beina under på noen av samfunnets verste deler.

Positivt for brukere

For brukerne vil legalisering av cannabis også være positivt. Når cannabis kan kjøpes lovlig, trenger man ikke å oppsøke dealere, som ofte har en interesse av å pushe på deg tyngre og mer avhengighetsskapende stoffer.

Man vil også kunne vite at cannabisen ikke har blitt tilsatt farligere stoffer, og man vet styrken på det som blir kjøpt.

Når du tar kielferga fremover vil du se et Tyskland som klarer seg helt fint. Det er på overtid at Norge følger etter.