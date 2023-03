Særlig finere blir det ikke

Det er noe vakkert over at 32 år gamle Pål Golberg tar sin første internasjonale gullmedalje på samme dag som den nærmest jevngamle sambygdingen Emilie Fleten vinner sitt første langløp i selveste Vasaloppet.

Mesterskapsfemmiler er kanskje det gjeveste du kan vinne som mannlig skiløper. Tar man en titt på resultatene i mesterskap opp gjennom årene er det mange overraskelser på listene, både på sprint og de kortere distansene.

Petter Soleng Skinstad er TV2s langrennsekspert og kommentator. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Der spiller tilfeldighetene en stadig større rolle, i en sport der marginene har blitt mindre i takt med at sporten har utviklet seg. Dårlige ski, et uheldig fall eller konkurrenter som ødelegger for deg kan ødelegge renn selv for verdens beste skiløpere, særlig når fem av seks VM-renn avgjøres med fellesstart.

På femmila derimot, vinner nesten alltid den beste til slutt, også når det er fellesstart. Den seigeste av de seige. En ekte langrennsløper, i ordets rette forstand. Northug, Dæhlie, Svan, Wassberg og Jernberg. Alle vant de flere femmilsgull. Northug og Jernberg tok begge fire. I dag tok Pål Golberg sitt første.

Nå er riktignok ikke femmila det den én gang var, men femmilsvinnerne vil alltid stå igjen i historiebøkene med gullskrift. Nå også Pål Golberg fra Gol. Det samme vil Emilie Fletens navn gjøre, også hun fra Gol.

Golberg knuste Klæbo i spurten

For på samme dag som VM-femmila går av stabelen, arrangeres også verdens største største skirenn i Sverige. Vasaloppet, 90 kilometer fra Sälen til Mora, med 15800 løpere på samme startstrek. Større blir det ikke for de som liker å gå enda lenger enn femmila.

Også her har noen av sportens største navn preget resultatlistene, både tradisjonelle langrennsløpere og langløpsspesialister. I dag tok Emil Persson svenskenes første seier siden Jörgen Brink vant for tredje gang i 2012. Både denne seieren og William Poromaas femmilsmedalje unner vi svenskene.

– Ringer dere?

Noen minutter senere kom det imidlertid ei norsk dame som var minst like glad som svenskenes seiersherre. Tårene trillet både i og utenfor løypa da Emilie Fleten gikk inn til seier i selveste Vasaloppet.

Etter 17 besøk på pallen og 36 plasseringer blant de ti beste, om man skal tro arrangørens statistikker, ble det i dag endelig seier til Emilie Fleten fra Gol og Team Ramudden. Søndag tok hun sin første store seier.

Der samboeren Andrew Musgrave har gått mesterskap på mesterskap kom aldri Fleten dit. På veien mot det som én gang var målet hadde hun det heller ikke så bra med seg selv. Hun utviklet spiseforstyrrelser og søkte psykologhjelp, noe hun også har vært åpen om i flere intervjuer. Nå har hun heldigvis funnet sin plass i langløpssirkuset, og søndag kom endelig belønningen.

En av de som den gang så at Emilie Fleten ikke hadde det så bra var nettopp Pål Golberg. Da livet var som vanskeligst, tok dagens femmilsvinner sambygdingen til side. Han så henne og turte å stille de vanskelige spørsmålene. Kanskje var det nettopp dette som bidro til at Fleten i dag tok seieren i det som gjerne beskrives som langløpernes eget VM.

I det store og det hele er idretten rimelig uviktig, men jeg tør påstå at av alle uviktige ting er idretten kanskje det viktigste. I hvert fall på dager som i dag. For i dag var idretten ekstra fin, og de to vinnerne fra Gol bør være til inspirasjon for alle. Både i og utenfor løypa. Særlig finere blir det rett og slett ikke, fra to skiløpere gode som gull.