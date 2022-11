Rystende at dette er Norge i 2022

Forskjellige kommentarrer fra kommentarfelt på subjekt.no angående saken der Sumaya Ali Jird har anmeldt Atle Antonsen for rasisme. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Da det ble kjent at forfatter og samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali hadde anmeldt komiker Atle Antonsen for rasisme, tok det dessverre ikke lang tid før det begynte å koke i ulike kanaler.

Flere mediehus valgte ganske raskt å stenge ned kommentarfeltene sine.

Masud Gharahkhani, stortingspresident.

På Twitter meldte Abubakar Hussain at han ikke turte å si sin mening til journalistene som ringte og ville ha en kommentar.

Grunnen var at liknende saker tidligere hadde ført til grove trusler, og derfor verken orket eller turte han denne gangen.

Det er nesten så vi ikke tror det vi leser, når vi ser Twitter-innlegget til Hussain.

Likevel vet vi godt at mange mennesker erfarer dette hver dag.

Saken mellom Ali og Antonsen ligger hos politiet.

Det kan være mange gode grunner til å la være å kommentere en sak som ikke er ferdig etterforsket.

Men det er all mulig grunn til å reagere når mennesker lar være å uttale seg på grunn av frykt for trusler.

Uavhengig av hva som blir resultatet av saken mellom Antonsen og Ali, er frykt for å ytre seg et reelt samfunnsproblem.

Det kan ikke være sånn at når vi leser om en sak eller et tema vi er sterkt uenig i, så er neste steg å true med vold, eller drive grov trakassering og hets i kommentarfeltet.

Det er ikke greit å gå til usaklig angrep på mennesker som mener noe annet enn det vi selv mener.

Det er ikke greit når andre mennesker sier at dette tør jeg ikke mene noe om, det koster for mye.

Det er opprørende at dette er virkeligheten i Norge i 2022.

La meg være klinkende klar i min tale: Det er fullstendig uakseptabelt at sånt skjer – det er ikke et moderne demokrati verdig!

Stengte kommentarfelt

Ytringsfriheten er et av de viktigste redskapene vi har i vårt demokrati. Skal det fortsette å være sånn, må vi bruke den slik den er ment.

Til saklig debatt, til å opplyse hverandre, som et trygt verktøy for å uttrykke uenighet, eller å gi støtte for den saks skyld.

Da jeg ble valgt til stortingspresident for ett år siden var jeg stolt, ydmyk og glad.

Men det tok ikke lang tid før jeg fikk meldinger fra venner og kjente som spurte om det gikk bra med meg.

Tonen i meldingene var bekymret. Det jeg ikke visste, men snart skulle finne ut, var at blant annet TV2 hadde vært nødt til å stenge kommentarfeltet sitt, fordi det rant over av hets rettet mot meg og min bakgrunn.

Mye av det rasistisk.

Jeg er heldig. Jeg har et nettverk rundt meg som støtter meg og gjør meg trygg i den rollen jeg har.

Ikke alle har det. Det gjør dem ekstra utsatt.



Og det gir oss andre et ekstra ansvar for hvordan vi oppfører oss i den offentlige debatten.

Og hvis du ikke har skjønt det før: hvis du legger ut en kommentar i et kommentarfelt i et nyhetsmedium – ja, da deltar du i den offentlige debatten!

Gammeldags og stiv

Uavhengig av om vi har nettverk eller ikke, synes jeg det er riktig å minne om at selv om vi har ytringsfrihet så bør vi oppføre oss ordentlig mot hverandre.

Det gjelder i alle sammenhenger – både i den offentlige debatten og rundt middagsbordet hjemme.

Det går fint an å ytre meningene sine uten å bli ufin.

Da debattreglene i Stortinget i sin tid ble utformet, var vernet om ytringsfriheten helt sentralt.

Ingen folkevalgt skulle skremmes fra å ytre seg på talerstolen i stortingssalen.

Tonen og tiltaleformen i stortingssalen kan for den enkelte i dag framstå gammeldags og stiv ved første øyekast.

Men det er helt enkle grunner for at vi har beholdt våre regler for språkbruk.

Det blir for slitsomt, det vil kreve for mye av den enkelte stortingsrepresentant hvis tonen blir for hard, og personangrep blir det vanlige.

Ikke perfekt

Da har vi et demokratisk problem.

Akkurat som knebling av ytringer utenfor Stortinget er et demokratisk problem. Usakligheter og en altfor hard tone vil skade opplysningen av den enkelte sak som debatteres, og det vil på sikt skade demokratiet.

Vi vet at vi taper stemmer som kunne gitt oss viktig kunnskap, perspektiver og løsninger.

Jeg tror vi alle er enige om at demokratiet er det beste alternativet.

Det er ikke perfekt, men det gir oss stor grad av frihet til å forme våre liv slik vi ønsker.

Og i et demokrati er det rom for å være uenig. Jeg vil faktisk si at det er noe av det som driver oss framover.

Sånn kan det bare fortsette om vi respekterer ytringsfriheten for oss selv og andre.

Ytringsfrihet er ikke frihet til å hetse!

