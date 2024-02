Regjeringens mange tunger

Høsten 2022 satt regjeringen ned Avkommersialiseringsutvalget. Utvalget har som mandat å finne måter å fase ut private aktører fra en rekke områder innen helse, velferd og oppvekst. Dette inkluderer blant annet barnehage, skole, barnevern, spesialisthelsetjenester, eldreomsorg og arbeids- og inkluderingsbedrifter.

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) har ansvaret for en av sektorene som regjeringen ønsker å avkommersialisere, nemlig barnehager. Da hun i høst offentliggjorde regjeringens forslag til endring i barnehageloven, lovet hun at hun ville «løfte private barnehager». Dette kom altså ett år etter at Avkommersialiseringsutvalget ble satt ned.

Det viktigste for privat næringsliv er forutsigbarhet. Det gjelder også helse-, velferd- og oppvekstsektoren. For å ivareta kompetanse, trygge ansatte og utvikle og sikre gode tjenester er forutsigbare rammevilkår avgjørende.

Spørsmålet er om NessSa Nordtun og regjeringen faktisk er klar over hvilken politikk de selv fører.

En drøy måned etter at Kunnskapsdepartementet sendte ut forslag til endring i barnehageloven, ga Oslo tingrett Stendi og Norlandia rett i at Oslo kommune brøt loven da de utestengte private aktører fra anbudskonkurransen, og reserverte den kun for ideelle aktører.

Den konkrete anbudskonkurransen som ble behandlet i Oslo tingrett dreide seg om drift av Oslo kommunes sykehjemstjenester, og var reservert for ideelle virksomheter.

Reservasjonen til ideelle virksomheter var i strid med likebehandlingsprinsippet i EØS-avtalen. Og ikke bare det, ved å utelukke private aktører fikk Oslo kommune kun tilbud om 342 sykehjemsplasser og ikke 800, som kommunen ønsket og innbyggerne sårt trenger.

Det at Oslo kommune kun fikk tilbud om 342 plasser illustrerer godt hvorfor vi trenger private aktører i velferden. For mens regjeringen snakker om å bevare kvalitet, mangfold og valgfrihet, bygges det i realiteten ned bit for bit. Ideelle aktører har en viktig plass i velferdstjenestene våre, og vil bli valgt og brukt i mange tilfeller. Men det må skje etter lovverket, og politikerne må starte i motsatt ende. Heller enn å starte med et eierskapsfokus, må man interessere seg for hvilke tjenester som skal anskaffes og med hvilket innhold og til hvilken kvalitet. Ideelle og private bidrar også med ulike tjenester til velferdssamfunnet vårt. Helheten må anerkjennes.

For å sikre en velferdsstat som kan håndtere en aldrende befolkning, må vi satse videre på velferdsmiksen, altså offentlig-privat samarbeid, som vi vet fungerer. Da trenger bedriftene forutsigbarhet, ikke villendene retorikk og tomme løfter fra en regjering som ser ut til å ikke være klar over sin egen dobbeltmoral.