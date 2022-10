Regjeringens drittpakke til frivilligheten

Det virker som om regjeringen har bestemt seg for å gjøre hele frivillighets-Norge avhengige av statlige subsidier.

Det er synd, formynderisk og er å gå baklengs inn i fremtiden.

Frp er opptatt av at vi skal ha en levende og uavhengig frivillig sektor. Vi mener det er en gode at disse klarer seg uten statlig støtte.

Jeg frykter frivilligheten blir en av taperne med regjeringens politikk, aller verst vil dette ramme tilbudet til befolkningen der ute i kommunene.

Derfor er det fristende å rope «RAN!», nå som regjeringens politikk er i ferd med å slå ut i full blomst.

TV 2 kunne mandag melde at frivillige organisasjoner er sikre på at redusert skattefradradrag på gaver vil gå utover givergleden til det norske folk. Inntektstapet kan bli på nærmere 445 millioner.

Frivilligheten selv er bekymret for at givergleden vil smuldre bort.

Regjeringen har også fjernet en ordning som forsterket bedriftenes incentiver til å gi.

I tillegg vil regjeringens nye pengespillforskrift gjøre at det frivillige kulturlivet står i fare for å miste store deler av bingostøtten.

Datobingo

Man skal altså bekjempe spillavhengighet ved å sette begrensninger på bingospill.

Jeg skjønner ikke hvem dette vil hjelpe. Vi får ikke færre spilleavhengige, men vi gjør det vanskeligere å drive frivillige lag og organisasjoner.

Norsk musikkråd peker på at det hverken er blitt gjort forskning som underbygger at datobingo er blitt mer avhengighetsskapende, eller at henvendelser til hjelpelinjene kan bekrefte dette.

For å gjøre vondt verre, så er regjeringen heller ikke i mål med å hverken fullfinansiere eller rettighetsfeste momskompensasjonen. Det betyr at frivilligheten ikke får igjen 100% av momsen.

Med innstrammingen i regelverket for bingo, kutt i skattefradrag og manglende momskompensasjon blir det enda trangere økonomi for mange små korps, idrettslag, teatergrupper og andre klubber.

Det kan jo være fristende å spørre: Er målet å gjøre alle lag avhengige av statsstøtte?

Kaker og vafler og dopapir

Selv om kulturminister Trettebergstuen later som om hun ikke vet det, så er det faktisk grenser for hvor mange lodd barn kan selge, foreldrene kan bake av kaker og vafler og toalettpapir man kan pushe på slektninger.

Regjeringen gjør altså hva den kan for å stikke kjepper i hjulene for de mange hundretusen som arbeider som frivillige, og den jobben de gjør.

Og det er til tross for at vi er inne i en tid etter pandemien der mange har falt fra og kostnadsnivået har eksplodert.

Derfor er det viktig at vi stimulerer til at flere gir, ikke gjør det vanskeligere for de som har litt ekstra som de gjerne vil gi til andre.

For å gjøre alt verre har regjeringen også varslet at mange kommer til å bli skuffet i regjeringens budsjett som legges frem neste uke.

Jeg frykter at frivilligheten ikke bare blir skuffet, men at det er kroken på døren for mange frivillige lag, foreninger og organisasjoner.

