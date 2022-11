Regjeringen har behandlet byene våre som ugress

Der blir storbyene strupet for viktige satsinger og utsatt for store kutt.

«By og land, hand i hand», lyder det gamle slagordet fra Arbeiderpartiet.

Det skulle symbolisere at det ikke var noen interessekamp mellom by og bygd, men at vi sammen skulle ha et forent mål om et bedre Norge.

De siste årene har imidlertid det tidligere folkepartiet gått vekk fra den samlende linjen, og tyr nå til ny polariserende retorikk om at det «nå er vanlige folks tur».

Men skal vi tro statsbudsjettet lever vanlige folk tydeligvis ikke i storbyene.

Først og fremst øker de arbeidsgiveravgiften for lønnsinntekter over 750 000, som rammer særlig teknologibedrifter i byene.

Forslaget har møtt motstand fra samtlige høringsinstanser på Stortinget, som påpeker at den vil tappe viktige kompetansebedrifter for essensiell arbeidskraft.

Selv fagbevegelsen roper varsku om økningen, og mener den vil ramme lavtlønnede i lønnsforhandlingene.

Det er imidlertid ikke bare næringslivet i byene som blir rammet.

Også kollektivtransporten får gjennomgå i regjeringens statsbudsjett. Det skjer i en tid der kollektivselskapene sliter på grunn av høye strømpriser.

Istedenfor å øke støtten til kollektivtransporten, bruker heller Vedum halvannen milliard på å redusere dieselprisene. Det er en fallitterklæring mot det grønne skiftet.

Regjeringen gjør heller ikke nok for å bekjempe den økende fattigdommen i hovedstaden, hvor en femtedel av alle barn vokser opp i vedvarende fattigdom.

Regjeringen vet best selv

De har derimot tatt seg råd til å finansiere ombyggingen av Hammersborgtunnellen og Vaterlandstunellen – et prosjekt som Oslo kommune ikke ønsker selv, og som koster 3 milliarder.

Det er paradoksalt at overkjøringen av byene kommer fra en regjering som stadig vekk gjentar at «makten skal være nær folk».

Det gjelder tydeligvis ikke for folk som bor i byene. Da vet plutselig regjeringen best selv.

De byfiendtlige forslagene i statsbudsjettet kommer imidlertid ikke som noen overraskelse. Helt siden Støre tok over regjeringskontorene har byene blitt luket ut som om de var ugress i åkeren.

Domstolsreformen, en reform som har sikret økt rettsikkerhet og mer effektiv saksbehandling, skal reverseres.

Blant begrunnelsene sier justisministeren at hun vil «lytte mindre på ekspertene i Oslo og mer på vanlige folk».

Forakten for fagfolk kom også frem da regjeringen nok en gang stemte ned rusreformen.

En 417 siders lang utredning med oppdatert forskning og erfaringer som slår fast at straff ikke fungerer, var heller ikke nok denne gangen.

Ei var heller de nesten 300 menneskene som har mistet livet til overdoser i Oslo siden 2014.

Bare for et par uker siden ba regjeringen Politidirektoratet om å vurdere store kutt i byene for å flytte mer politi i distriktene.

Viktig motor

Kuttene skulle altså målrettes til der hvor kriminalitetsutfordringene er tydeligst, og behovet er størst. Det endte med såpass store protester at justisministeren måtte trekke forslaget dagen derpå.

Jeg har alltid fremsnakket distriktene, og det vil jeg fortsette å gjøre. Men vi trenger et budsjett som ikke ser på byene som fienden, men som en viktig motor for å ta Norge fremover.



Derfor setter Venstre av 11,8 milliarder som skal komme byene til gode i vårt alternative budsjett.



Det inkluderer blant annet reversering av økningen i arbeidsgiveravgiften for lønnsinntekter over 750 000, 1 milliard til byvekstavtaler, 300 millioner mer til kollektivtransport, og 230 millioner til Klimasats – der halvparten av beløpet skal gå til byene.

At Senterpartiet nedprioriterer byene bør ikke komme som en overraskelse for noen.

Det er derimot urovekkende at Arbeiderpartiet blir med på byforakten, og gjør byene dårligere rustet for fremtiden. Det taper vi alle på.

