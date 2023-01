Regjeringen gir blaffen i disse dyrene

Forrige uke kom nyheten om at Mattilsynet går mot obligatorisk ID-merking for katter. Det reagerer vi på.

Rar argumentasjon

Argumentasjonen Mattilsynet legger til grunn er at ID-merking for katter ikke vil gjøre en stor forskjell for dyrene som allerede er hjemløse.

Det er en rar argumentasjon fra en etat som skal være ombud for dyrene. Det kan tolkes som en unnskyldning for å få gjøre minst mulig.

At mange katter er hjemløse i dag er en dårlig grunn til å la være å forebygge at flere blir hjemløse i framtiden.

Da jeg var på besøk hos Dyrebeskyttelsen på Steinkjer i høst, så jeg hvilken fabelaktig jobb som gjøres av frivillige for å ta vare på katter som blir funnet. Men det er nesten umulig å finne eierne.

ID-merking vil styrke både rettssikkerheten og tryggheten for norske dyr.

For hvordan tror Mattilsynet egentlig at vi har endt opp med så mange hjemløse katter?

Vi må heve statusen til dyra, spesielt katter, sånn at de kan få sin rett til velferd oppfylt.

I dag er terskelen for å skaffe seg husdyr svært lav, og vi har få verktøy for å bevisstgjøre eller følge opp ansvaret det medfører.

Uoversiktelig avl

En obligatorisk ID-merking vil styrke rettssikkerheten og øke statusen til dyra. Merkede dyr har større sjanse for å komme tilbake til eierne sine, og unngå hjemløshet, sykdommer og dårlig helse.

Det gjør også at vi kan holde bedre oversikt over kattene som lever i Norge, og lettere reagere overfor ulovlig og uoversiktlig avl.

I tillegg kan vi ansvarliggjøre de som mishandler eller forlater dyr fordi vi vet hvem som eier dyra.

Mattilsynets holdning er nok dessverre et resultat av regjeringens holdning.

Landbruksminister Sandra Borch har gjort det klart at hun ikke ønsker ID-merking.

Det er synd at Senterpartiet som Borch representerer, som er opptatt av husdyras betydning for oss når de er til nytte, ikke legger spesielt stor vekt på velferden som kjæledyrene våre har rett på.

Denne styringen, eller mangel på styring, fører til en dårlig dyrevernspolitikk.

I stedet for å ta ansvar for dyra som lever i samfunnet vårt, virker det som myndighetene leter etter grunner til å ikke gjøre noe.

Ut av Mattilsynet

Katter og andre dyr som ikke er heldige nok til å ha gode og ansvarlige eiere er de som blir skadelidende.

Dette er også tidspunktet for å løfte debatten for om vi bør flytte ansvaret for dyrevelferd ut av Mattilsynet.

Den store og viktige mengden oppgaver i Mattilsynet gjør at innsatsen og fokuset blir bredt og noen ganger motstridende.

Et eget Dyretilsyn som er uavhengig av andre hensyn, kan faktisk ha dyrevelferd og dyrs rettssikkerhet som øverste prioritet.

Da slipper vi, som vi erfarer med Mattilsynet, at dyrevelferden nedprioriteres til fordel for andre mål.

Politikerne har ansvar for alle dyrene som er en del av samfunnet vårt. MDG vil løfte de aller mest sårbare, enten det er mennesker eller dyr. Titusenvis av katter er hjemløse i dag og mange andre husdyr har ikke gode liv hos sine eiere.

Det er helt uakseptabelt.

Å stille krav om ID-merking krever lite av oss, men vil med en gang stadfeste at kjæledyrenes status og rettssikkerhet.

Det skulle bare mangle.

