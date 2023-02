Regjeringen ender opp med politisk kortslutning

Det er mange i Arbeiderpartiet og Senterpartiet som skal ha skryt om dagen.

For eksempel leder i Arbeiderpartiets energiutvalg, ordfører Kari Nessa Nordtun, som sier til Dagbladet at «vi må våge å utfordre EØS-avtalen og regelverket på strømpolitikken».

Eller Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet og sentralstyremedlem i Arbeiderpartiet.

Til NRK uttaler han at regjeringen må sette en makspris på strøm.

Strømregningene slår hardt ut i privatøkonomien til folk, og forsterker økonomiske forskjeller.

I Senterpartiet har Per Olaf Lundteigen sagt tydelig ifra om at enda et nytt utvalg til å utrede strømprisen ikke er svaret folk trenger, etter halvannet år med strømpriskrise.

Ære være ham for det!

Nedslående

Dessverre ser det ut til at det har åpnet seg en avgrunn mellom disse fornuftige stemmene og regjeringens politikk.

Det er nedslående å høre hvordan denne kritikken møtes.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) avviser noen endringer i strømstøtten i et intervju med NTB nå i januar.

Dagens strømstøtteordning er tross alt «relevant» nok fra før, som han sier, uten at det er så lett å forstå hva dette egentlig betyr.

Når senterpartipolitikere kommer med utspill om å frikoble strømprisen til forbruk i Norge fra prisen til eksport på kraftbørsen, som Rødt har tatt til orde for lenge, forteller statssekretær Amund Vik (Ap) at forslaget er ulovlig.

Selv om myndighetene må medgi at de faktisk ikke har satt i gang noen ordentlig utredning av forslaget.

Det blir vanskeligere for folk å delta i debatten når regjeringen i det ene øyeblikket sier at de skal «snu alle steiner» og i neste øyeblikk påstår at prisregulering er ulovlig, og at EØS og ACER er i veien.

Løftene vannet ut

På meg virker det som at det skorter på politisk vilje.

For å ta et annet eksempel: For et år siden var det mye diskusjon om å reforhandle avtalene som regulerer utenlandskablene.

Mange i Senterpartiet og Arbeiderpartiet gikk høyt ut.

Regjeringen lovet ikke reforhandling, men skulle i det minste gå i en slags «dialog» med EU og Storbritannia.

Denne dialogen skulle følges opp etter statsbudsjettet.

Siden ble løftene vannet ut.

Nå har regjeringen i stedet en «løpende dialog om energipolitikk» med EU og Storbritannia.

Det kan late til at regjeringen har hatt som nyttårsforsett at de omsider skal se på hvordan prisen settes i Norge.

Noe må gjøres

De skal sette ned nok et utvalg, som antakelig skal jobbe minst et år til.

De skjønte vel at det ikke holder å vise til Energikommisjonen, som omsider leverer sin rapport 1. februar, ettersom at kommisjonen ikke har sett på prissetting.

Det kan også hende at regjeringen har fått panikk fordi EU jobber med endringer i markedet, og tenkt at da må også Norge ha en plan.

Dette til tross for at flere EU-land har tatt langt mer kraftfulle grep for lenge siden, slik som Spania og Frankrike.

Når Rødt har argumentert – gang på gang – for å gripe inn i et kraftmarked som lar produsentene ta skyhøye priser for vannkraft fra folk og bedrifter i Norge, har vi blitt møtt med latterliggjøring.

Verken folk eller bedrifters misnøye, og i alle fall ikke Rødts forslag, får regjeringen til å handle.

Men hvis EU sier hopp, kan det kanskje tenkes at de hopper.

Regjeringen er kontinuerlig bakpå.

Aldri blitt skikkelig utredet

I over et år har vi hatt strømpriskrise.

Høsten 2021 tappet kraftprodusentene ned magasinene for eksport og forverret situasjonen.

Nå er visst styringsmekanismen som skal forhindre dette på trappene.

Vi får se om den virkelig duger.

Men olje- og energiministeren har allerede avlyst at styringsmekanismen vil fungere noe særlig i vinter.

Det er altså bare å spenne seg fast, for det går unna i energipolitikken!

Rødts modell for makspris går ut på at Stortinget setter et tak på prisen kraftselskapene kan ta fra kunder i Norge.

Vårt forslag er 35 øre/kwt, ca. gjennomsnittlig strømpris fra 2010 til 2020 og tre ganger hva det koster å produsere kraft i dag.

Vi vil kombinere dette med et toprissystem for husholdningene, som gjør luksusforbruk dyrere, og strengere prioritering av kraften.

Dessverre har disse forslaget aldri blitt utredet skikkelig av denne regjeringen.

I mylderet av meningsløse utredninger har ikke regjeringen tatt seg bryet med å ta prisregulering på alvor.

Dette til tross for at kostnadsbaserte strømpriser er den sosialdemokratiske løsningen vi levde godt med i mange tiår i dette landet.

