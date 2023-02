Raymond mister flertallet i Oslo

En helt fersk prognose fra TV 2s valganalytiker Terje Sørensen viser at Rymond Johansen og det rødgrønne flertallet ligger an til å miste makten i landets hovedstad.

TV 2s oversikt viser at det rødgrønne flertallet også ryker i Bergen, Stavanger, Kristiansand, Drammen og Lillestrøm.

Prognosen er bygget på Kantars ferske kommunebarometer for februar samt historiske stemmetall for 2019 og 2021, justert for lokale forhold og lister.

– Denne prognosen gir en god idé om styrkeforholdet i de ti største byene akkurat nå, sier Terje Sørensen.

I Oslo går Høyre frem nesten ti prosentpoeng i denne prognosen. Det gir seks nye mandater i bystyresalen. Frp og Venstre går også frem. Bompengepartiet, som nå går under navnet Folkets Parti, er ute av bystyret.

– Oslo kan bli jevnt, Høyre og Venstre har de to siste mandatene, så de ligger utsatt til, sier Sørensen.

I Bergen stormer Høyre frem med utrolige 16,1 prosentpoeng, til 36,1 prosent. Det fører til at partiet nesten fordobler sin mandatfangst.

Samtidig er Frp sakte på vei tilbake etter katastrofevalget for fire år siden. Partiet dobler antallet mandater fra tre til seks.

Likevel er ikke det nok, Høyre og Frp er avhengig av svake Venstre og KrF for å sikre flertall.

I Bergen er det et langt fra sikkert utfall. Begge disse partiene har gjennom årene spilt på begge sider.

LANG FORAN DE ANDRE: Høyretoppen Christine Meyer leder stort i Bergen. Foto: Isac S. Kvello / TV 2

Som partioversikten viser, har imidlertid ikke rødgrønn side flertall selv med støtte fra Venstre og KrF.

I tillegg er det verdt å merke seg at den nye partiet Bergenslisten, som først og fremst kjemper for å omgjøre vedtaket om at Bybanen skal gå over Bryggen, er inne med to mandater på denne prognosen.

Det tidligere bompengepartiet går fra 11 til 1 mandat i bystyret. Blant de ti største kommunene er det bare i Bergen at partiet (Folkets liste) overlever, i følge denne prognosen.

– I 2019 hadde dette partiet 26 mandater i de ti største kommunene, poengterer Sørensen.

I Trondheim beholder de rødgrønne partiene flertallet, men med seks mandater mindre enn sist. Dermed er mye av det store forspranget erodert bort. Blant de rødgrønne partiene er det bare Rødt og SV som går noe frem. Mest fart er det i Høyres tall.

– Det skal mye til for at den rødgrønne siden mister dette. De har jo i tillegg samarbeidet med KrF og Venstre så langt, sier Sørensen.

I Stavanger sikret Arbeiderpartiet seg ordføreren gjennom et rødgrønt samarbeid i 2019, men kun med Bompengepartiet som en avgjørende del av koalisjonen. Nå er Bompengepartiet - eller Folkets parti - ute av bystyret på vår prognose. I tillegg mister Ap, Sp og Mdg til sammen åtte mandater. Dermed er det borgerlig flertall i Stavanger akkurat nå.

Høyre ligger an til rent flertall i Bærum. Partiet får en oppslutning på 50,4 prosent og 27 mandater. Dermed kan partiet ta full kontroll i kommunestyret, hvis dette skulle bli valgresultatet. Høyre har med unntak av fire år på 50-tallet alltid hatt ordføreren i Bærum.

Kristiansand endte med et gigantisk kommunestyre bestående av 71 representanter etter valget i 2019. Hele 13 partier fikk plass, blant dem en stor gruppe fra Demokratene, som ble byens tredje største parti.

Til høsten skal kommunestyret slankes til 57 mandater. Dermed mister nesten alle partiene mandater. Unntakene er Høyre, som nær dobler sin oppslutning, Frp og Venstre. I sum er det dermed borgerlig flertall i sørlandshovedstaden.