Qatars drømmefinale og Infantinos drømme-VM

Det var ingen overraskelse at Infantino mener dette mesterskapet har vært tidenes beste VM. Han har lenge vært en varm forsvarer av Qatars prestisjeprosjekt. På pressekonferansen klargjorde han også at de første tre årene hans som FIFA-president ikke teller som en selvstendig presidentperiode. Det er viktig fordi FIFAs regler sier at ingen kan sitte mer enn tre perioder som president.

Når årene fra 2016 til 2019 ikke teller med i det regnestykket, betyr det at Infantino kan sitte som FIFA-president helt til 2031. Kanskje rekker han da å sitte på et podium i Saudi-Arabia i 2030 og snakke om hvordan også det regimet har organisert «tidenes beste VM». Men først skal Qatar få sitt.

“Jeg vil at England skal vinne. Fordi det ville være flott å ha engelsk fotballhistorie knyttet til Qatar for alltid.”

Fifa-president Gianni Infantino under fredagens pressekonferanse. Foto: GARETH BUMSTEAD

Det var svaret fra VM-sjefen Hassan Al-Thawadi da Piers Morgan tok opp Englands sjanser til å vinne VM. Hvis England hadde vunnet sitt første VM-gull siden 1966 på Lusail stadion, hadde Qatar og Doha vært ensbetydende med triumf og ellevill seiersrus for fotballgal nasjon sulteforet på trofeer. Det hadde vært en enorm fjær i hatten for et land som ønsker å bli et internasjonalt sentrum for idrett.

Slik gikk det ikke. Likevel får Qatar en ekte drømmefinale. På den ene banehalvdelen står Kylian Mbappé og Frankrike. På den andre står Lionel Messi og Argentina. Frankrike kan bli det første laget på 60 år som klarer å forsvare et VM-gull. Argentina kan vinne sitt første VM-trofé siden Diego Maradonas glansdager, et trofé som kan bekrefte Lionel Messis posisjon som tidenes beste fotballspiller én gang for alle.

De to lagkameratene møtes til dyst i det landet som har skapt den storklubben de begge to spiller for til daglig. PSG har vært Qatars spydspiss og brøytebil inn i fotballens verden. Den franske hovedstadsklubben har gitt Qatar makt og innflytelse i toppfotballen og vært deres utstillingsvindu i et helt tiår. Og du finner knapt bedre reklameplakater enn Kylian Mbappé og Lionel Messi.

Fifa-presidenten omtaler årets VM er tidenes beste. Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Da PSG ved hjelp av Qatars nasjonale investeringsfond knuste alle overgangsrekorder ved å hente Neymar i 2017 kastet det fotball-Europa inn i en helt hinsides inflasjon de færreste klubber hadde økonomisk rygg til å bære. En av klubbene som prøvde å holde tritt, men feilet spektakulært, var Barcelona.

Fire år og enormt mange dårlige økonomiske beslutninger senere satt en gråtende Messi på en pressekonferanse og annonserte at hans tid i Barcelona var over. Barcelona hadde ikke råd til å fornye kontrakten hans. Like etter var han klar for PSG. Enhver PR-rådgiver i Doha ville jublet av fryd over at verdens beste fotballspillere, en av idrettens største ikoner og legender, kom til å reise til Qatar-VM som PSG-spiller.

Hvis Messi nå endelig vinner VM, det eneste trofeet han mangler, vil Qatar for all evighet ha en helt sentral plass i historien om verdens beste fotballspiller. Bildene av finalestadionet Lusail vil rulle over TV-skjermer i mange tiår fremover. Hver eneste gang historien om Lionel Messi skal fortelles, vil Qatars prestisjeprosjekt være en del av bildet.

Hvis Frankrike skulle vinne finalen, blir det med kronprinsen Mbappé som den største stjerna. Mbappé har vært PSGs og dermed også Qatars store posterboy i årevis, og han kan nå sikre seg sitt andre VM-gull før han har fylt 25.

Finalestadionet i Qatar-VM, Lusail. Foto: Yukihito Taguchi

Mange trodde Mbappé skulle reise til Qatar-VM som Real Madrid-spiller. Men den gang ei. En av de som prøvde å påvirke den franske superstjerna til å bli værende i Paris var Frankrikes president Emmanuel Macron. Så stor har Mbappé blitt. Så viktig er han for fransk fotball.

Det er ikke første gang en fransk president har ønsket at en fransk fotballstjerne skal velge Qatar for Frankrikes skyld.

Hva som ble sagt og ikke da Platini spiste lunsj med daværende president Nicolas Sarkozy og hans qatarske venner høsten 2010 er fortsatt gjenstand for spekulasjoner og uenighet. Men Platini har bekreftet at Sarkozy åpenbart ønsket at qatarerne skulle ta over favorittklubben PSG og at presidenten støttet Qatars VM-bud. Og like etter at Qatar fikk VM inngikk Frankrike flere lukrative avtaler med Qatar. Samtidig gikk Qatar tungt inn i fransk fotball.

Frankrike og Qatar har hatt et nært forhold i mange tiår. De har samarbeidet på en rekke områder, fra kultur og forskning til økonomi, politikk og det militære. Derfor er det ikke overraskende at Frankrike har vært langt mindre lavmælte rundt de problematiske sidene ved VM enn for eksempel Tyskland og England. President Macrons bidrag i debatten har vært å gjenta Infantinos mantra om at idretten ikke bør politiseres.

Qatar får en ekte drømmefinale, og Gianni Infantino har fått sitt drømme-VM. Uansett hvem som løfter VM-pokalen på søndag, står Infantino igjen som en av de virkelig store vinnerne. Han er upopulær her til lands, men har styrket sin posisjon globalt gjennom VM. Og i verste fall skal han være fotballens fremste leder og talsperson i ni år til.