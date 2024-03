Putins jakt på evig liv

MAKE RUSSIA GREAT AGAIN: Vladimir Putin starter på sin femte periode som president og har et håp om å få hedersplassen i russiske historiebøker. Foto: Mikhail Metzel / NTB.

Men valget i Russland var egentlig ikke et valg. Og Putins seier er ingen seier.

Det er minst 20 år siden sist et fritt og rettferdig valg ble avholdt i landet. Og søndag nådde trolig manipulasjonen nye høyder.

I alle fall var samtlige reelle utfordrere blitt diskvalifisert før løpet startet, så til slutt var det opp til tellekorpset om Putin skulle få 59 eller 99 prosent av stemmene.

Det offisielle resultatet ble med dette i praksis uvesentlig.

Hersker for livstid

71-årige Putin vil med dette kunne styre Russland frem til minst 2030. Han vil da ha hatt makten i landet lenger enn Josef Stalin.

Den overveldende støtten som opptelling gir inntrykk av, gir imidlertid Putin nye muligheter og, i hans egne øyne, fullmakter.

MACHO: 71-årige Vladimir Putin har gjennom hele sin karriere forsøkt å dyrke et mandig image. Her får han prøve en flysimulator under innspurten av valgkampen.

Målet hans er det samme som da han uventet tiltrådte i 1999; å gjøre Russland stort og mektig igjen – og å sikre seg selv en plass i historiebøkene.

Der Peter den store slapp i 1725, fortsetter Putin ifølge seg selv i samme spor. Områder som er mistet, skal bli russiske igjen.

Øverst på lista står naturligvis Ukraina, men lenger nede står trolig også land som Moldova, Estland, Latvia og Litauen.

Keiserens nye klær

Vladimir Putins selvbilde står imidlertid i grell kontrast til realiteten.

Den grå byråkraten fra St. Petersburg ble aldri president på grunn av sitt geniale talent eller popularitet.

Han var bare på rett sted til rett tid, da den forfyllede Boris Jeltsin ikke orket mer, nyttårsaften 1999.

Rekordhøye oljepriser de første årene av hans styre gjorde at folk fikk det bedre.

Der enhver idiot kunne fått russisk økonomi på fote, tok Putin på seg all æren for at russisk økonomi vokste med fantastiske sju prosent årlig mellom 1999 og 2008.

KØ-PROTEST: Tusenvis fulgte søndag oppfordringen fra avdøde Aleksej Navalnyj om å markere motstand ved å møte opp utenfor stemmelokalene til samme tid.

Foreløpig var det mulig å erklære seg uenig med mannen på toppen, men da den økonomiske veksten begynte å avta, begynte Putin å stramme til.

Og valgjukset tiltok.

Det at noen skulle avsløre at keiseren ikke hadde klær, ville ikke passe inn i planen.

Nedoverbakke

Russlands storskala-angrep på Ukraina i 2022 startet en ny æra, der det virkelig begynte å gå nedoverbakke med Russland.

Et sted mellom 200.000 og 400.000 russiske soldater er så langt blitt drept i kampene. Samtidig har minst en million unge, utdannede russere flyktet utenlands for å unnslippe mobilisering og undertrykkelse.

Angrepet på nabolandet har gjort at Russlands relasjoner til omverdenen sannsynligvis vil ligge i ruiner i mange generasjoner fremover.

Og selv om den russiske økonomien har klart seg bedre gjennom sanksjonene enn mange hadde trodd, tærer Putin nå på sparepengene fremtidige generasjoner skulle nyte godt av.

Ifølge amerikanske estimater har minst 2500 milliarder kroner så langt blitt brukt på slagmarken.

TELLEKORPSET: Opptelling av stemmene etter at valglokalene stengte i Sibir. Resultatet overrasket ingen.

Så hva kommer nå, når Putin har fått seks nye år ved makten?

Sannsynligvis store endringer.

Mulig mobilisering

Mange eksperter tror Putin vil bruke den angivelig valgseieren som et mandat til å sette inn et nytt, voldsomt støt i Ukraina.

Da trengs flere soldater, og en ny bølge av mobilisering kan bli nødvendig.

Et annet upopulært grep kan bli skatteøkninger, for i det hele tatt å holde krigsmaskineriet i gang.

Og russerne vil pent måtte akseptere at stadig større deler av statsbudsjettet går til våpen, og ikke til helse, skole og infrastruktur.

Misnøyen dette på sikt kan skape, vil i sin tur innebære at Putin må sette inn enda kraftigere virkemidler for å sikre at befolkningen marsjerer i takt og at ingen ytrer kritikk.

DEMONSTRASJON: Aleksej Navalnys enke, Julia, deltok søndag i en demostrasjon utenfor den russiske ambassaden i Berlin.

Trenger mer krig

Meningsmålinger viser at rundt 75 prosent av russerne likevel mer eller mindre støtter Putins krigføring i Ukraina.

Mange har kjøpt retorikken fra Kreml om at dette i virkeligheten er en eksistensiell krig mot Vesten.

Putin vet at det ikke er slik. Vesten støtter Ukraina med penger, våpen og ammunisjon. Hadde Nato gått inn i Ukraina, ville nok den russiske lederen ha merket det.

SETTER INN STØTET: Mange eksperter tror Vladimir Putin vil bruke valgseieren til å intensivere krigføringen i Ukraina.

Likevel er den stadige resirkulering av disse påstandene nyttige for Kreml, fordi russere flest da lettere vil akseptere de enorme tapene på slagmarken.

Men trolig fins det uansett en grense for hva det russiske folk vil akseptere av oppofrelser og lidelse; et tidspunkt der de innser at de kan ha blitt holdt for narr.

Det er blant annet dette mange europeiske ledere tenker på, når de nå oppfordrer sine innbyggere til å forberede seg på krig.

For en president som ønsker evig makt og evig liv, men i virkeligheten har jukset seg til toppen, vil murring i befolkningen kanskje være en god nok grunn til å gjøre myten om krig med Nato til virkelighet.