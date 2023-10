Putins hemmelige krigsmobilisering

TIDLIG KRØKES: Barn over hele Russland får nå militær opplæring på skolen. Dette bildet er fra en fornøyelsespark i St. Petersburg, der hele familien kan leke soldater. Foto: Olga Maltseva / NTB.

Bakeri som produserer droner. Skolebarn som trenes i våpenbruk. Militariseringen av Russland tar av og viser at Putin forbereder seg på en langvarig krig.

Sist helg kunne det statlige russiske TV gi seerne en skikkelig gladsak.

Et bakeri i provinsbyen Tambov hadde funnet ut at de ville gjøre en innsats for de russiske soldatene som kjemper i Ukraina. I tillegg til brød, har bedriften nå begynt å produsere droner.

– Og faktisk lukter de som nystekt brød, fortalte reporteren entusiastisk mens han viste et samlebånd der både droner og loff kom ut på rekke og rad.



Reportasjen høstet trolig gjenkjennende nikk fra den eldre garde, for slik var det også i gamle dager, kunne journalisten fortelle.

FRA DEIG TIL DRONER: Flere av arbeiderne ved bakeriet i Tambov er nå satt til å lage krigsmateriell i stedet for brød. Foto: Tambov brødfabrikk.

– I sovjettiden hadde nesten alle fabrikker en dobbel funksjon. De som produserte makaroni kunne neste dag produsere patroner. Og nå er det blitt slik igjen, opplyste reporteren.

Droner for alle pengene

I det skjulte har nå Vladimir Putin satt nesten hele det russiske samfunnet på krigsfot. For krigen går ikke så bra for Russland, og da må flere hjelpe til.

Ifølge ukrainske myndigheter kan over 6000 russiske soldater ha mistet livet bare den siste uken. Totalt har sannsynligvis mange hundre tusen russiske menn blitt skadet eller drept siden Putin invaderte Ukraina i februar 2022.

HEMMELIGE TALL: Antallet russiske soldater drept i Ukraina er en godt bevart hemmelighet. Ifølge ukrainske myndigheter kan tallet nærme seg 300 0000. Foto: Anton Vaganov / NTB.

Droner har vist seg å være et svært nyttig våpen, i det som langt på vei er blitt en skyttergravskrig. Og spesielt på dette området, ønsker det russiske forsvaret nå å øke produksjonen.

I den østlige byen Izjevsk, er for eksempel er tre kjøpesentre blitt omgjort til dronefabrikker, ifølge The Moscow Times.

Syr uniformer i skoletiden

Over hele Russland blir også barn i økende grad satt til å gjøre en innsats for krigen.

Ifølge den uavhengige avisa Novaja Gazeta, må skolebarn i byen Sobinki like øst for Moskva bruke skoletiden til å sy finlandshetter for soldatene.

SYR FOR RUSSLAND: Skolebarn i byen Sobinki er blitt satt til å sy finlandshetter for soldatene. Foto: Sobinki skole nr. 4.

«Husk, soldater – dere er de beste. Russland støtter dere!» står det utenpå innpakningene.



I en annen by, er barna blitt tatt ut av skolen for å lage senger og sengetøy for vernepliktige innkalt til tjeneste.

For elever i videregående er krigen kommet enda nærmere. De skal fra nå av lære å håndtere våpen, samt beherske andre grunnleggende soldatferdigheter.

Foreløpig er det snakk om en prøveordning, men fra neste år vil militærfag komme som en obligatorisk del av pensum, der elevene skal lære å « … forstå og akseptere militære uniformers estetikk, militære ritualer og kamptradisjoner.»

Blodig alvor

Selv om krigen i Ukraina fortsatt ikke får kalles «krig», har Vladimir Putin har gjennom det siste året gitt tydelige signaler til befolkningen om at nå er det alvor. Og at hele landet er forventet å bidra.

Derfor har enkelte lokale ledere valgt å «overoppfylle planen», som det het i Sovjetunionen.

I flere russiske regioner får derfor barn helt ned i sjuårsalderen ifølge CNN nå opplæring i å marsjere, håndtere våpen og bære uniform.

Alt for å forberede en ny generasjon russere på en fremtid der de forventes å måtte ofre livet for fedrelandet.

VÅPENGØY: I familens historiske stridsvognspark i St. Petersburg sist sommer fikk barn og voksne leke soldater. I trygg avstand fra blodbadet i Ukraina. Foto: Olga Maltseva / NTB.

Og nesten overalt støttes tiltakene tilsynelatende helhjertet av de foresatte.

En meningsmåling utført av det statlige nyhetsbyrået RIA viser at 79 prosent av foreldre synes det er greit å vise barna videoer fra krigen i Ukraina.

Flere kritikere mener imidlertid at man i liten grad kan stole på meningsmålinger i Russland fordi mange er redde for å uttrykke seg kritisk.

Desperasjon

Militariseringen av det russiske samfunnet kan muligens tolkes som et uttrykk for desperasjon i den russiske ledelsen.

Men også som et tegn på at Putin og hans krets aldeles ikke har til hensikt å gå opp sitt forsøk på å erobre Ukraina. Om det så vil ta mange år.

IMPERIEBYGGER: President Vladimir Putins erklærte mål er å gjøre Russland stort og mektig igjen. Nå ruster han kraftig opp i påvente av det som kan bli en lang krig. Foto: Aleksej Nikolskij / NTB.

For nå går også det russiske forsvarsbudsjettet i taket.

Neste år vil Putins militærmaskin få nesten dobbelt så mye å rutte med som året før.

Hele seks prosent av bruttonasjonalproduktet – 1300 milliarder kroner – vil gå til forsvaret, først og fremst til produksjon av nye våpen.

Til sammenligning har Nato en målsetting om at medlemslandene skal bruke to prosent.

Vladimir Putins store prosjekt er å gjøre Russland stort og mektig igjen, og under hans stadig mer diktatoriske styre, forventes nå at hele nasjonen deltar. Koste hva det koste vil.