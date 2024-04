Proppen er endelig ute

Fredag kom forslag til nytt opptakssystem til høyere utdanning.

Opptakssystemet har lenge vært både ineffektivt og usystematisk. Antall seksere har doblet seg de siste ti årene. Denne utviklingen, kombinert med tilleggspoeng, har ført til at inntakskravene er kunstig høye.

Alderspoeng har, sammen med en rekke andre tilleggspoeng, ført til en propp i systemet.

Poengene har ført til at inntakskravene har blitt kunstig høye, og at flere har sett seg nødt til å ta opp fag i flere år for å i det hele tatt komme inn på et studie.

Lavere inntakskrav

Å fjerne alderspoengene er ikke bare positivt fordi det sannsynligvis vil senke inntakskravene, men også fordi det kan redusere antall ungdommer som sitter hjemme og sparer på poeng etter videregående skole.

Når samfunnet mangler arbeidstakere i flere sektorer, er det kritisk at flere starter på utdanning raskere.

Nå ser det ut til at proppen kan bli tatt ut, og at det kun er realfagspoeng og poeng for førstegangstjeneste som skal gjelde. Realfagspoengene er et viktig insentiv for å få flere til å velge en realfaglig retning.

Om en 16-åring er i tvil om hun vil bli lege eller psykolog, vil kun kanskje heller velge samfunnsfag fordi hun vet realfagene vil kreve mer.

Vi trenger alle kloke hoder, hvis Norge skal henge med på den teknologiske utviklingen. Ikke minst forteller poengene noe om hvilken kompetanse en kandidat faktisk har.

En seier for dem som trenger en sjanse til

Stortingsmeldingen er også en gladmelding for dem som av ulike årsaker trenger å forbedre en karakter eller legge til en karakter i et nytt fag.

I det opprinnelige forslaget til nytt opptakssystem, som ble lagt frem av et offentlig utvalg, ønsket utvalget å fjerne muligheten til å forbedre karakterer.

Det hadde vært krise for dem som av ulike grunner trenger å forbedre en karakter eller legge til et fag, eller som rett og slett ønsker å forbedre kompetansen sin.

En forbedret karakter er tross alt ikke bare et tall, det sier også noe om hvilken kompetanse en elev sitter med etter endt utdanningsløp. Dessuten søker de fleste privatister seg inn på fag som sykepleie, IT- og lærerstudier. Det er tre sektorer som har et stort behov for flere kloke hoder.

Det er derfor helt avgjørende at elever har mulighet til å forbedre kompetansen sin for å søke seg inn på disse retningene.

Det er gledelig at regjeringen endelig har tatt tak i roten av problemet. Fremtidens Norge trenger alle kloke hoder. Da må døren til høyere utdanning stå åpen for alle.